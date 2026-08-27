Velké zastoupení mají na kandidátkách umělci. Na pražský magistrát kandiduje z předposledního místa hnutí SEN 21 herečka Michaela Badinková, kterou mohou diváci znát třeba ze seriálové Ordinace v růžové zahradě.
Stejným seriálem prošel i herec Michal Novotný, který aktuálně vystupuje s Partičkou a loni před sněmovními volbami také moderoval roadshow současného šéfa ODS Martina Kupky. Letos kandiduje ze sedmého místa do zastupitelstva v Horních Počernicích. Nikoli však za občanské demokraty, nýbrž za hnutí STAN.
Tím však výčet herců a dalších známých tváří zdaleka nekončí.
Do voleb jde i bývalý kamarád Filipa Turka, který loni novinářům poskytl screenshoty jeho příspěvků na sítích.