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ANALÝZA: Volby jako barometr. Ukázaly velký ústup, stagnaci i nové lídry

Petr Kolář
  20:00

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Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení výsledků voleb. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V komunálních i senátních volbách nejvíc uspělo Rakušanovo hnutí STAN. Kupkova ODS i Hřibovi Piráti sčítají ztráty. Babišovo hnutí ANO stagnuje.

Výsledky voleb 2026
Volby, Kolář

Navzdory původnímu odmítání nakonec komunální volby přilákaly k volební urně v obci Černouček i prezidenta Petra Pavla, který se v pátek bleskurychle vrátil z dovolené v Maroku, odvolil a stejným kvapem odletěl zpět. Většina Čechů si ale z hlavy státu příklad nevzala. Do zastupitelstev měst a obcí v celé zemi volilo jen 48 procent lidí, ještě zhruba o pět procent voličů méně hlasovalo v klání o Senát.

Mírně překvapivě se tak dělo i vnejvětších městech, která sami politici z vlády i opozice před volbami označovali za největší bojiště víceméně kopírující jejich bitvy na celostátní úrovni. V Praze přišlo volit do zastupitelstva magistrátu pouze 46, v Brně 44 a v Ostravě 35 procent lidí.

V zásadě by mohlo jít o kopii SPOLU, jen s tím rozdílem, že by Starostové a nezávislí nahradili ODS. Ta by pak šla do voleb nejspíš samostatně.

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