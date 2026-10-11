ANALÝZA: Volby jako barometr. Ukázaly velký ústup, stagnaci i nové lídry

Navzdory původnímu odmítání nakonec komunální volby přilákaly k volební urně v obci Černouček i prezidenta Petra Pavla, který se v pátek bleskurychle vrátil z dovolené v Maroku, odvolil a stejným kvapem odletěl zpět. Většina Čechů si ale z hlavy státu příklad nevzala. Do zastupitelstev měst a obcí v celé zemi volilo jen 48 procent lidí, ještě zhruba o pět procent voličů méně hlasovalo v klání o Senát.
Mírně překvapivě se tak dělo i vnejvětších městech, která sami politici z vlády i opozice před volbami označovali za největší bojiště víceméně kopírující jejich bitvy na celostátní úrovni. V Praze přišlo volit do zastupitelstva magistrátu pouze 46, v Brně 44 a v Ostravě 35 procent lidí.
V zásadě by mohlo jít o kopii SPOLU, jen s tím rozdílem, že by Starostové a nezávislí nahradili ODS. Ta by pak šla do voleb nejspíš samostatně.