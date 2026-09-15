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Koalici SPOLU reprezentuje dosavadní primátor Jan Dohnal, modré barvy hnutí ANO hájí Richard Vereš a Českou pirátskou stranu zastupuje Rostislav Řeha. Své vize představí také Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu, Lukáš Semerák z hnutí Ostravak a Matěj Gregor z uskupení Motoristé sobě.
Diváci iDNES.cz mají nyní možnost zapojit se do debaty a prostřednictvím formuláře pod videem pokládat kandidátům otázky, z nichž některé moderátor zařadí do živé diskuze.
Své otázky pro hosty Superdebaty pište ZDE
Jedním z hlavních bodů diskuze bude dostupnost a kvalita bydlení, která v posledních letech trápí stále více místních obyvatel. Kandidáti se střetnou v pohledu na to, zda má radnice masivně stavět vlastní obecní byty, nebo spoléhat na pobídky pro soukromé developery a rekonstrukci stávajícího fondu.
Řeč bude o tom, jak v Ostravě udržet absolventy univerzit a vytvořit podmínky pro vznik pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou.
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Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy
Výrazný prostor dostane také otázka dopravy a městské infrastruktury. Moderátor Vladimír Vokál otevře spory kolem parkování, preferencí městské hromadné dopravy a budování klíčových komunikací. Debata se nevyhne ani životnímu prostředí a letité ekologické zátěži z hutní a důlní minulosti.
Diskutovat se bude o kvalitě ovzduší, rekultivaci brownfieldů i o bezpečnosti v problémových čtvrtích města a práci městské policie.