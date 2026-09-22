Voliči v komunálních volbách rozhodují o složení zastupitelstev na další čtyři roky. Starostu ani primátora přímo nevolí – vybírá ho až nové zastupitelstvo ze svých členů. Počet zastupitelů se podle velikosti obce liší, běžně od pěti do 55, v Praze může být až 70; pro období 2026–2030 jich má metropole 65.
Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů, a může je rozdělit mezi kandidáty různých stran, označit celou kandidátku nebo oba způsoby kombinovat. Vítězství ve volbách samo o sobě primátorský post nezaručuje. V Plzni, Hradci Králové, Jihlavě či Českých Budějovicích vyhrála jiná strana, než z níž nakonec vzešel primátor; rozhodující je až schopnost sestavit většinovou koalici v zastupitelstvu.
Kandidáti v komunálních volbách v Praze
- Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu – ODS a TOP 09)
- Petr Hlaváček (STAN)
- Jan Hušbauer (ANO)
Současným primátorem Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda (ODS), zvolený za koalici SPOLU. Právě SPOLU vyhrálo komunální volby v roce 2022 se ziskem 24,72 procenta hlasů a 19 mandátů. Současnou pražskou koalici tvoří SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Piráti a STAN; dohromady mají většinu v 65členném zastupitelstvu.
|strana
|mandáty
|SPOLU
|19
|ANO
|14
|Piráti
|13
|PRAHA SOBĚ+NK
|11
|STAN
|5
|SPD+Trik+PES+NK
|3
Komunální volby v Praze
kandidáti v městských částech
Kandidáti ve Středočeském kraji
Středočeský kraj jako jediný nemá vlastní krajské město – sídlem Středočeského kraje je Praha, která však do kraje územně nepatří. Proto nemá primátora ani městskou koalici za celý kraj.
Komunální volby se odehrávají samostatně v Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně, Příbrami a dalších městech.
Komunální volby ve Středočeském kraji
kandidáti v okresních městech
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Kandidáti v komunálních volbách v Brně
- Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí)
- Václav Trojan (ANO)
- Jakub Hruška (Lidovci a Starostové – Brno blíž lidem)
Brněnskou primátorkou je už druhé volební období Markéta Vaňková (ODS). Její kandidátka SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09 volby 2022 vyhrála se ziskem 25,02 procenta a 16 z 55 mandátů. Vedení Brna následně vzniklo jako velmi široká koalice ODS a TOP 09, ANO, Lidovců a Starostů a ČSSD/Vašich starostů; mimo vedení zůstali mimo jiné Piráti, SPD a Zelení se Žít Brno.
|strana
|mandáty
|ODS+TOP 09
|16
|ANO
|13
|KDU-ČSL+STAN
|10
|Mor+SPD+Trik+NK
|6
|Piráti
|4
|SOCDEM+NK
|3
|Zelen+ŽTB+Ideal
|3
Komunální volby v Jihomoravském kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Ostravě
- Richard Vereš (ANO)
- Jan Dohnal (srdcOVA – ODS, TOP 09 a KDU-ČSL)
- Lukáš Semerák (Ostravak)
Primátorem je od dubna 2023 Jan Dohnal (ODS/SPOLU), přestože volby v roce 2022 jednoznačně vyhrálo ANO s 33,96 procenta hlasů a 21 mandáty. Původně zůstal primátorem Tomáš Macura z ANO, po rozkolu ale vedení města přešlo na Dohnala. Současnou širokou koalici tvoří ANO, SPOLU, Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti
|strana
|mandáty
|ANO
|21
|SPOLU
|9
|Ostravak
|8
|SPD
|7
|STAN+NK
|4
|KSČM+NK
|3
|Piráti
|3
Komunální volby v Moravskoslezském kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Plzni
- Roman Zarzycký (ANO)
- Tomáš Morávek (Pro Plzeň a KDU-ČSL)
- Lukáš Hegner (ODS)
Primátorem je Roman Zarzycký (ANO). Volby v roce 2022 přitom vyhrála koalice SPOLU, která se ale do vedení města nedostala. Radnici převzala koalice ANO, Pirátů, STAN a PRO Plzeň, která zvolila Zarzyckého primátorem; SPOLU skončilo v opozici.
|strana
|mandáty
|ANO a nezávislí
|15
|ODS
|9
|Pro Plzeň
|5
|Piráti
|4
|STAN
|4
|SPD
|4
|KDU-ČSL
|3
|TOP 09
|3
Komunální volby v Plzeňském kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Liberci
- Lukáš Hájek (Starostové pro Liberecký kraj – SLK)
- Tomáš Rec (ANO)
- Jan Hruška (Liberec otevřený lidem a Piráti)
Liberecký magistrát vede primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Jeho kandidátka, vytvořená Starosty pro Liberecký kraj společně s KDU-ČSL a TOP 09, volby 2022 vyhrála a získala 12 ze 39 mandátů. Původní povolební koalice zahrnovala vítězné Starosty, ANO, ODS a Piráty; po změnách v roce 2024 z ní ODS odešla, takže jejími hlavními pilíři nyní zůstávají Starostové, ANO a Piráti.
|strana
|mandáty
|SLK+TOP+KDU
|12
|ANO
|10
|Zelení
|6
|SPD
|4
|ODS+USZ
|3
|Piráti
|2
|Nezávislí
|2
Komunální volby v Libereckém kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Olomouci
- Miroslava Ferancová (ANO)
- Jan Vašíř (ODS)
- Lucie Tungul (Milujeme Olomouc = Piráti, TOP 09, Zelení)
Olomouc má ve svém čele na magistrátu od letošního ledna Miroslavu Ferancovou (ANO). Dlouholetý primátor Miroslav Žbánek v prosinci 2025 rezignoval kvůli zvolení poslancem. ANO vyhrálo komunální volby v roce 2022 a následně vytvořilo koalici s uskupením ProOlomouc a Piráti a hnutím spOLečně.
|strana
|mandáty
|ANO
|16
|SPOLU
|10
|ProOlomouc+Piráti
|8
|SPD+Trikolora
|5
|Společně
|4
|STAN, Zelení a Nezávislé Olomoucké osobnosti
|2
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Českých Budějovicích
- Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko)
- Viktor Lavička (ANO)
- Jan Teplý (ODS)
Primátorkou je Dagmar Škodová Parmová. Volby v roce 2022 vyhrála ODS s 29,35 procenta hlasů a 16 mandáty. Druhé ANO získalo 24,02 procenta a 13 křesel. Po volbách vznikla koalice ODS + Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) + Piráti + Jihočeši 2012. Piráti ale v říjnu 2024 koalici opustili kvůli sporům kolem změny územního plánu v lokalitě Vávrovských rybníků. Koalice tím přišla o většinu a pokračovala jako menšinová, tehdy s 20 ze 45 zastupitelů.
Od té doby se změnily také stranické dresy části vedení města. Primátorka Dagmar Škodová Parmová a několik jejích kolegů opustili ODS a přešli do nového hnutí Naše Česko Martina Kuby.
|strana
|mandáty
|Naše Česko
|14
|ANO
|13
|HOPB
|5
|Piráti
|3
|Společně pro Budějovice (TOP 09+KDU ČSL)
|3
|ODS
|2
|Jihočeši
|1
|SPD
|1
|Nezávislí
|3
Komunální volby v Jihočeském kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Hradci Králové
- Lukáš Fiedler (ANO)
- Pavlína Springerová (HDK, TOP 09, Hradečtí kantoři a nestraníci)
- Jan Holásek (Náš Hradec – Naše Česko, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradečtí patrioti a VPM)
Primátorkou Hradce Králové je Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu (HDK). Její uskupení ale volby nevyhrálo – vítězem bylo ANO s 24,51 procenta a 13 mandáty, zatímco koalice HDK a TOP 09 skončila druhá se sedmi zastupiteli. ANO zamířilo do opozice a město začala řídit pětikoalice HDK a TOP 09, ODS, Pirátů, Rozvíjíme Hradec a Změny pro Hradec se Zelenými.
|strana
|mandáty
|ANO
|11
|HDK+TOP 09
|7
|ODS
|5
|Piráti
|4
|SPD
|3
|Rozvíjíme Hradec
|3
|Změna pro Hradec
|2
Komunální volby v Královéhradeckém kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Pardubicích
- Jan Nadrchal (ANO)
- Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)
- Ondřej Tichý (ODS)
Magistrátu v Pardubicích vládne hnutí ANO. Primátorem je Jan Nadrchal (ANO). Hnutí ANO také vyhrálo komunální volby 2022, v nichž získalo 28,84 procenta hlasů a 12 z 39 mandátů. Vedení města vytvořilo společně s uskupeními Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice; trojkoalice měla přesně 20 mandátů, tedy nejtěsnější možnou většinu.
|strana
|mandáty
|ANO
|12
|SPOLU (ODS+TOP 09+KDU-ČSL)
|9
|Piráti a Zelení
|4
|Společně pro Pardubice
|4
|Žijeme Pardubice
|4
|SPD
|3
|Naše Pardubice
|3
Komunální volby v Pardubickém kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Ústí n. Labem
- Tomáš Hrubý (ANO)
- Tomáš Vohryzka (Jedno Ústí)
- Věra Nechybová (Ústečáci)
Primátorem Ústí nad Labem zůstal po minulých volbách Petr Nedvědický za ANO, které vyhrálo volby 2022 s 28,53 procenta a 13 mandáty. Při ustavení vedení se ANO spojilo především s SPD a získalo podporu také jednotlivých zastupitelů z UFO a ODS; právě tato neobvyklá většina umožnila Nedvědickému pokračovat v čele města.
|strana
|mandáty
|ANO
|13
|PRO! Ústí
|8
|Vaše Ústí
|4
|SPD+Trikolora
|3
|ODS
|3
|UFO
|2
|Nezávislí
|4
Komunální volby v Ústeckém kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách ve Zlíně
- Jiří Korec (ANO)
- Miroslav Chalánek (ODS)
- Čestmír Vančura (Zlín 21)
Primátorem Zlína je Jiří Korec (ANO). Hnutí ANO zde v roce 2022 jasně vyhrálo volby se ziskem 31,97 procenta a 14 ze 41 zastupitelů. Radnici od té doby vede koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů, která při svém vzniku disponovala pohodlnou většinou 27 hlasů.
|strana
|mandáty
|ANO
|14
|ODS
|8
|Zlín 21
|7
|STAN
|5
|KDU-ČSL
|3
|Piráti
|3
|SPD
|2
|Nezávislí
|2
Komunální volby ve Zlínském kraji
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Jihlavě
- Radek Popelka (ANO)
- Petr Ryška (Tým pro Jihlavu -ODS, KDU-ČSL a TOP 09)
- Karolína Koubová (Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených)
Primátorem je Petr Ryška (ODS), který kandidoval na společné listině ODS a KDU-ČSL. Volby ale vyhrálo ANO se ziskem 28,51 procenta a 14 mandátů, zatímco ODS s KDU-ČSL skončily druhé s 11 mandáty. Po dlouhém vyjednávání vznikla koalice právě ODS, KDU-ČSL a ANO, přičemž primátorský post připadl Ryškovi
|strana
|mandáty
|ANO
|14
|ODS a KDU-ČSL
|11
|Piráti a Fórum Jihlava
|4
|SPD s podporou Trikolory
|4
|Starostové a nezávislí
|4
Komunální volby v Kraji Vysočina
kandidáti v okresních městech
Kandidáti v komunálních volbách v Karlových Varech
- Andrea Pfeffer Ferklová (ANO)
- Adam Klsák (VARY+ – KOA, Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL)
- Jiří Vaněček (ODS)
Radnici v Karlových Varech vede Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). ANO zde zároveň vyhrálo volby v roce 2022, získalo 34,45 procenta hlasů a 14 z 35 mandátů. Vládnoucí koalici vytvořilo s hnutím Karlovaráci a koalicí SPOLU, dohromady disponovali 23 mandáty.
|strana
|mandáty
|ANO
|14
|Karlovaráci
|5
|KOA
|4
|SPD
|4
|SPOLU (ODS+KDU-ČSL)
|4
|Piráti
|2
|STAN
|2
Komunální volby v Karlovarském kraji
kandidáti v okresních městech