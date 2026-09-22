Moravská metropole vlastní aktuálně 28 tisíc bytů, mnohé z nich jsou však neobydlené. „Nemusíme stavět další městské části,“ míní Tomáš Kratochvíl ze strany Motoristé sobě, podle něhož je prázdných bytů 1200 až 1500. Zdůraznil také, že pokud by se Brno rozhodlo stavět, pak je nutné připravit i odpovídající infrastrukturu. „Pokud určíme nějakou lokalitu, je potřeba zajistit dopravu a občanskou vybavenost,“ uvedl.
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„Prioritou je opravit všechny městské byty,“ uvedl k tématu Jiří Kment (SPD a nezávislí). Za zásadní renovaci považuje také Jakub Hruška (Lidovci a Starostové – Brno blíž k lidem). „Chceme začít s opravou bytů, které jsou dnes volné. Chceme také vytvořit fond, kam půjde automaticky deset procent příjmů z nájemného, aby bylo možné byty opravovat i stavět,“ představil svoji vizi. Apeloval dále na to, aby byl systém přidělování obecných bytů jasný a zřetelný a všichni žadatelé věděli, za jakých podmínek byt dostanou.
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Podle brněnského lídra hnutí ANO Václava Trojana je v případě obecních bytů také nutné zkontrolovat, zda v nich bydlí opravdu ti, kteří na ně mají nárok. „Provedli jsme přísnou revizi, kdo tam bydlí a jak tam bydlí,“ odkázal na zkušenost z městské části Brno-Židenice, jíž je místostarostou.
„Brno má jeden z největších bytových fondů. Určitě souhlasím s tím, že se musí udělat revize a oprava nevyužívaných bytů,“ uvedla Kamila Zlatušková(Společně – ODS a TOP 09).
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Podle Zlatuškové není však řešením to, že by se samo Brno stalo developerem. Upozornila v této souvislosti na, podle ní špatnou, pražskou zkušenost. Sama cestu vidí v komunikaci s developery, kteří výstavbu částečně vnímají jako veřejnou službu. Odkázala tím na Vídeň či Paříž, kde investor část výstavby dává do městského fondu. „Až na deseti procentech bytů se lze s developery domluvit,“ míní. Podle ní není empatie ani pravicová ani levicová a radí řídit se zahraničními vzory.
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Byty se staví. Ale jsou investiční
Právě spolupráce se soukromými investory je však tím, co uchazeče o křeslo brněnského primátora rozděluje. „Byty chceme stavět ve spolupráci se soukromým subjektem, ale ne tak, že se pozemky prodají,“ řekl Hruška s tím, že si město pozemky zachová a společně s vysoutěženým developerem na nich nadefinované byty postaví.
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Proti prodeji pozemků bojují také Piráti. „Je potřeba zastavit privatizaci a rozprodej městských pozemků,“ uvedl v debatě lídr strany Adam Zemek. „Musíme začít stavět nové byty a neprodávat pozemky developerům. Developer není charita, on bude byty stejně stavět draze,“ myslí si Kment. Lídr SPD dále uvedl, že je důležité, aby město soutěžilo už záměr, ne hotový projekt. To by podle jeho názoru zabránilo vysokým cenám a tomu, že obyčejní lidé nemají šanci se do družstev dostat.
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Kmentova slova do jisté míry kopíruje i vyjádření Karin Podivinské Karasové, která kandiduje za Brnoklidem. „V současné době se po schválení územního plánu uvolnilo místo pro výstavbu 170 až 200 tisíc bytů. I když se letos staví více než 10 tisíc bytů, jsou to byty investiční,“ uvedla a připomněla, že město eviduje až 14 tisíc žádostí o obecní byt.
Podle ní je prioritou zajistit bydlení pro mladé lidi a rodiny, které se mnohdy stěhují za hranice Brna. Podivinská také upozornila, že jen 30 procent vysokoškoláků bydlí na kolejích. Problém vidí také v délce stavebního řízení.
Housing First ne, zní od většiny kandidátů
Diskuze se strhla také kolem programu Housing First, který by rád zavedl pirátský lídr Zemek. „Programy Housing First fungují, jsou na to data i ze zahraničí. Je potřeba tyto programy zavést znovu a bezdomovectví řešit,“ zmínil. Housing First má sloužit jako nástroj pro ukončování bezdomovectví, kdy lidé získají standardní stabilní bydlení a to je tak výchozím bodem, nikoliv konečným cílem.
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Opatrný je ke zmíněnému programu naopak Václav Trojan. „Chtěl bych varovat před fenoménem Housing First. Je to honosná myšlenka, ale ty lidi je na to potřeba připravit,“ uvedl s tím, že volné byty by poskytl například matkám samoživitelkám.
Ještě kritičtěji se vyjádřil šéf brněnské SPD Kmenta. „Nemůžete dát nedosocializovaného člověka do bytu mezi normální populaci. Slušní lidé, kteří byli nedobrovolnými účastníky tohoto projektu, končili na psychiatrii, ani se nevyspali,“ pronesl.