Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Developer není charita.“ Kandidáti na primátora Brna se střetli kvůli bydlení

Vladimír Vokál
Tereza Jiránková
,
  16:07
Bydlení je jedním z klíčových témat letošních voleb. I proto se mu věnovala nemalá část Superdebaty na iDNES.cz. Svoji vizi představilo moderátorovi Vladimíru Vokálovi sedm kandidátů. Ti se shodli, že je potřeba řešit problém tisíců prázdných bytů. Jakou měrou však dát prostor developerům, politiky rozděluje. Část debaty se věnovala také programu Housing First.

Moravská metropole vlastní aktuálně 28 tisíc bytů, mnohé z nich jsou však neobydlené. „Nemusíme stavět další městské části,“ míní Tomáš Kratochvíl ze strany Motoristé sobě, podle něhož je prázdných bytů 1200 až 1500. Zdůraznil také, že pokud by se Brno rozhodlo stavět, pak je nutné připravit i odpovídající infrastrukturu. „Pokud určíme nějakou lokalitu, je potřeba zajistit dopravu a občanskou vybavenost,“ uvedl.

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

„Prioritou je opravit všechny městské byty,“ uvedl k tématu Jiří Kment (SPD a nezávislí). Za zásadní renovaci považuje také Jakub Hruška (Lidovci a Starostové – Brno blíž k lidem). „Chceme začít s opravou bytů, které jsou dnes volné. Chceme také vytvořit fond, kam půjde automaticky deset procent příjmů z nájemného, aby bylo možné byty opravovat i stavět,“ představil svoji vizi. Apeloval dále na to, aby byl systém přidělování obecných bytů jasný a zřetelný a všichni žadatelé věděli, za jakých podmínek byt dostanou.

Chceme taky vaše hlasy. Menší hnutí v Brně tlačí stadion, nové nádraží i obří slevy

Podle brněnského lídra hnutí ANO Václava Trojana je v případě obecních bytů také nutné zkontrolovat, zda v nich bydlí opravdu ti, kteří na ně mají nárok. „Provedli jsme přísnou revizi, kdo tam bydlí a jak tam bydlí,“ odkázal na zkušenost z městské části Brno-Židenice, jíž je místostarostou.

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Hosty brněnské superdebaty jsou Václav Trojan (ANO), Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí), Jakub Hruška (Brno blíž lidem - Lidovci a Starostové), Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě), Adam Zemek (TU! – Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen), Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem), Jiří Kment (SPD a nezávislí). (22. září 2026)
Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Hosty brněnské superdebaty jsou Václav Trojan (ANO), Kamila Zlatušková (ODS, TOP 09 a nezávislí), Jakub Hruška (Brno blíž lidem - Lidovci a Starostové), Tomáš Kratochvíl (Motoristé sobě), Adam Zemek (TU! – Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen), Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem), Jiří Kment (SPD a nezávislí). (22. září 2026)
Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Na snímku Karin Podivinská Karasová (Brnoklidem). (22. září 2026)
Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. (22. září 2026)
28 fotografií

„Brno má jeden z největších bytových fondů. Určitě souhlasím s tím, že se musí udělat revize a oprava nevyužívaných bytů,“ uvedla Kamila Zlatušková(Společně – ODS a TOP 09).

Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice

Podle Zlatuškové není však řešením to, že by se samo Brno stalo developerem. Upozornila v této souvislosti na, podle ní špatnou, pražskou zkušenost. Sama cestu vidí v komunikaci s developery, kteří výstavbu částečně vnímají jako veřejnou službu. Odkázala tím na Vídeň či Paříž, kde investor část výstavby dává do městského fondu. „Až na deseti procentech bytů se lze s developery domluvit,“ míní. Podle ní není empatie ani pravicová ani levicová a radí řídit se zahraničními vzory.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Byty se staví. Ale jsou investiční

Právě spolupráce se soukromými investory je však tím, co uchazeče o křeslo brněnského primátora rozděluje. „Byty chceme stavět ve spolupráci se soukromým subjektem, ale ne tak, že se pozemky prodají,“ řekl Hruška s tím, že si město pozemky zachová a společně s vysoutěženým developerem na nich nadefinované byty postaví.

Volby 2026: kandidáti na primátory krajských měst. Komunální volby přehledně

Proti prodeji pozemků bojují také Piráti. „Je potřeba zastavit privatizaci a rozprodej městských pozemků,“ uvedl v debatě lídr strany Adam Zemek. „Musíme začít stavět nové byty a neprodávat pozemky developerům. Developer není charita, on bude byty stejně stavět draze,“ myslí si Kment. Lídr SPD dále uvedl, že je důležité, aby město soutěžilo už záměr, ne hotový projekt. To by podle jeho názoru zabránilo vysokým cenám a tomu, že obyčejní lidé nemají šanci se do družstev dostat.

Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy

Kmentova slova do jisté míry kopíruje i vyjádření Karin Podivinské Karasové, která kandiduje za Brnoklidem. „V současné době se po schválení územního plánu uvolnilo místo pro výstavbu 170 až 200 tisíc bytů. I když se letos staví více než 10 tisíc bytů, jsou to byty investiční,“ uvedla a připomněla, že město eviduje až 14 tisíc žádostí o obecní byt.

Podle ní je prioritou zajistit bydlení pro mladé lidi a rodiny, které se mnohdy stěhují za hranice Brna. Podivinská také upozornila, že jen 30 procent vysokoškoláků bydlí na kolejích. Problém vidí také v délce stavebního řízení.

Housing First ne, zní od většiny kandidátů

Diskuze se strhla také kolem programu Housing First, který by rád zavedl pirátský lídr Zemek. „Programy Housing First fungují, jsou na to data i ze zahraničí. Je potřeba tyto programy zavést znovu a bezdomovectví řešit,“ zmínil. Housing First má sloužit jako nástroj pro ukončování bezdomovectví, kdy lidé získají standardní stabilní bydlení a to je tak výchozím bodem, nikoliv konečným cílem.

Kvíz s brněnskými lídry. Kment si nevybavil Hrabala, Trojan přestřelil počet obyvatel

Opatrný je ke zmíněnému programu naopak Václav Trojan. „Chtěl bych varovat před fenoménem Housing First. Je to honosná myšlenka, ale ty lidi je na to potřeba připravit,“ uvedl s tím, že volné byty by poskytl například matkám samoživitelkám.

Ještě kritičtěji se vyjádřil šéf brněnské SPD Kmenta. „Nemůžete dát nedosocializovaného člověka do bytu mezi normální populaci. Slušní lidé, kteří byli nedobrovolnými účastníky tohoto projektu, končili na psychiatrii, ani se nevyspali,“ pronesl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

„Developer není charita.“ Kandidáti na primátora Brna se střetli kvůli bydlení

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

Bydlení je jedním z klíčových témat letošních voleb. I proto se mu věnovala nemalá část Superdebaty na iDNES.cz. Svoji vizi představilo moderátorovi Vladimíru Vokálovi sedm kandidátů. Ti se shodli,...

22. září 2026  16:07

RECENZE: Hrůzy války i krutá 50. léta. Když totalita semílala obyčejné Čechoslováky

Knihy Anna, cesta ze Sudet od Jitky Blažkové a Vlakař od Petra Študenta.

Dva nové české romány od Petra Študenta a Jitky Blažkové se vracejí do období obou totalit minulého století – nacistické a komunistické. Obě spojuje také téma osudu Němců v Čechách. Študentova kniha...

22. září 2026  15:58

Rychlobruslařská hala na okraji Českých Budějovic? Jihočeský kraj nabídl prostor

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Sportovní areál a tréninkové centrum na Složišti v Českých Budějovicích roky slouží především pro fotbalisty. Jihočeský kraj před časem získal rozsáhlé pozemky blízko sjezdu z dálnice D3 od města a...

22. září 2026  15:58

Soud v kauze vydírání kardiochirurgů IKEM míří do finále. Žalobce navrhuje podmínky

Obvodní soud pro Prahu 4 začal projednávat případ kolem bývalého ředitele...

Státní zástupce v úterý navrhl bývalému náměstkovi pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Jiřímu Malému dvouletý podmíněný trest a bývalému šéfovi IT oddělení Petru Raškovi...

22. září 2026  15:53

Padesátinásobek vyvolávací ceny. Liberec vydražil vrak Land Roveru za 153 tisíc

Liberecká dražba autovraků odtažených z ulic města vynesla rekordní částku. Osm...

Rekordní částku za jedno auto vynesla Liberci v úterý 22. září dražba autovraků odtažených z ulic města. Cena za osm let starý Land Rover vzrostla z vyvolávací ceny 3000 korun na 153 tisíc korun....

22. září 2026  15:43

Dvě americké základny v Grónsku? Trump podepíše dohodu s Dánskem a ostrovem

Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září...

Spojené státy plánují otevřít dvě vojenské základny v Grónsku, které je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa klíčovým územím pro obranu amerických národních zájmů. O plánu v úterý informovala...

22. září 2026  6:33,  aktualizováno  15:42

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...

22. září 2026  15:38

Poslanci poprvé jednají podle nových pravidel, smí mluvit nejdéle půl hodiny

Přímý přenos
Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026)

Už žádné mnohahodinové projevy, jako když Tomio Okamura v minulém volebním období blokoval jednání Sněmovny téměř jedenáct hodin. Poslanci v úterý poprvé jednají podle nových pravidel, která omezila...

22. září 2026  5:30,  aktualizováno  15:18

Kvíz s brněnskými lídry. Kment si nevybavil Hrabala, Trojan přestřelil počet obyvatel

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

Uchazeči o primátorské křeslo v Brně otestovali v exkluzivní superdebatě iDNES.cz nejen své argumenty, ale také vědomosti o obecných reáliích, slavných rodácích i sportu. Vítězný titul si ze soutěže...

22. září 2026  15:07

Do Litvy míří američtí vojáci. Zabezpečí celý region, věří prezident Nauséda

Litevský prezident Gitanas Nauseda hovoří s médii při příjezdu na summit EU na...

Američtí vojáci jsou na cestě do Litvy, uvedl dnes prezident pobaltského státu a členské země NATO Gitanas Nauséda. Zároveň poděkoval svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a jeho administrativě...

22. září 2026  15:03

Tlak na ceny potravin stoupá. Výpadky dodávek z Černého moře zdražují pšenici

ilustrační snímek

Další tlak na ceny potravin přichází v posledních týdnech z Černého moře. Vývoz obilí z Ruska a Ukrajiny se kvůli pokračující válce výrazně komplikuje. Dovozci v Egyptě, Vietnamu i dalších zemích...

22. září 2026  14:55

„Žulová plocha vydrží milion let.“ Trump se zlatými nůžkami otevřel heliport u Bílého domu

Americký prezident Donald Trump otevírá novou přistávací plochu pro vrtulníky u...

Americký prezident Donald Trump v pondělí slavnostně otevřel nový heliport na Jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu. Jde o další projekt Trumpovy snahy zanechat po sobě ve Washingtonu...

22. září 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde