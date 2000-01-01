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K letošním komunálním a senátním volbám dorazili odevzdat svůj hlas politici napříč všemi spektry. Účastí u volební urny nezklamali ani bývalé hlavy státu. Naopak překvapil prezident Petr Pavel, který se do Česka vrátil na otočku z dovolené. S manželkou Monikou odvolil i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Babiš dorazil k volební urně na obecním úřadě v Průhonicích. Svým hlasem podpořil kandidáta hnutí ANO na pražského primátora Jana Hušbauera. Zároveň uznal, že to bude mít těžké. „Jak to tak vypadá, tak opozice zase volí tu strategii izolovat hnutí ANO,“ uvedl premiér. „To si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře,“ pokračoval. „My financujeme v Praze zdravotnictví, vysoké školství, muzea, památky,“ vyjmenovával. „Praha má problém s drogami, bezdomovci.“
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ministerský předseda si posteskl i nad nenávistí a nepřátelstvím v současné politice. „V roce 2013 mi to tak nepřišlo, ale dneska je ten rozdíl úplně neuvěřitelný,“ stěžoval si Babiš. „Není tam ta spolupráce, naopak je tam nepřátelství, až nenávist, a to si myslím, že je prostě špatně,“ dodal.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Z opozice dorazil k urně předseda ODS Martin Kupka, který odvolil ve skautské klubovně v Líbeznicích na Praze-východ, kde i kandiduje do místního zastupitelstva na pátém místě kandidátky občanských demokratů. K volbám přišel se svou manželkou, synem a dcerou. Za hlavní cíl své strany v těchto volbách označil obhajobu současného senátorského klubu ODS, který má 30 křesel. „Česká republika potřebuje vyvažování moci. Pokud má vládní většina Sněmovnu, je důležité mít Senát jako tu pojistku demokracie,” popsal. K tomu dodal, že senátní volby jsou proto „mimořádné důležité“.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Komunální volby považuje předseda ODS Martin Kupka za zásadní zejména proto, že občané mohou na přímo rozhodnout o tom, co se bude dít v jejich bydlištích. „Jedná se o řadu projektů, ať už s kulturním či sportovním vyžitím v jednotlivých obcích,“ zmínil Kupka.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé Sobě) dorazil v odpoledních hodinách na Základní a mateřskou školu Grafická na Praze 5. Volby označil za důležité a jako povinnost. „Je to jediná možnost, jak můžeme reálně ovlivnit, co se děje v našich obcích.“
Autor: Michal Růžička, MAFRA
O den dříve se vydal do Černoučku, kde má trvalé bydliště prezident Petr Pavel. Macinka se v obci zastavil v místní hospodě a zajímal se o názory prezidentových sousedů. V pátek však kvitoval rozhodnutí Pavla se nakonec voleb zúčastnit. „Byla to letošní volební aféra. Možná ze jeho cesta z Maroka do Černoučku a zase zpět vyvolá nějaké logistické otázky, ale já tu nejsem od toho, abych je kladl. Určitě prezident udělal velmi správné rozhodnutí se nakonec účastnit,“ řekl novinářům.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ve svých dvaaosmdesáti letech nezklamal svou účastí někdejší prezident republiky Miloš Zeman, který přijel odvolit do základní školy v Lánech. Bývalá hlava státu dorazila krátce po 14. hodině. Při vhazování hlasovacích lístků oznámil, že volil současnou „všeobecně oblíbenou“ starostku Lán a kandidáta ANO profesora Aleše Gerlocha.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zeman taktéž před novináři ostře zkritizoval prezidenta Petra Pavla za původně ohlášenou neúčast ve volbách, kterou označil za pokrytectví. Vyjádřil i svůj dlouhodobě kritický postoj k existenci horní komory. „Jsem i nadále přesvědčen, že normální cestou by bylo zrušení Senátu. Ale pokud ho zatím nechtějí zrušit, tak je pořád lépe, když jsou tam slušní a schopní lidé, než když jsou tam lidé, kteří tam přišli jenom kvůli senátorskému platu,“ uvedl exprezident.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Okolo 15:30 dorazil do jihomoravské obce Velatice předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Sám zde kandiduje z posledního, devátého místa a očekává, že velatičtí lidovci získají alespoň pět křesel. Za úspěch také bude považovat zisk tří senátorských křesel, přičemž lidovci nasadili pět kandidátů, mezi kterými je i on sám.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Příběh a možnosti sestavování kandidátek i samotných vlád je ve městech odlišný. Skutečně největší šance je v Brně. Je šance získat tam primátora, to by byl nejviditelnější výsledek,“ prohlásil Grolich. S členkami volební komise poté žertoval, že mají odevzdané hlasy „dobře spočítat, aby se k volbám už příští týden nemuselo“. Velatice jsou v obvodu, který volí senátora. Grolich v něm má dva soupeře.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura při vstupu do volební místnosti zjistil, že v autě nechal občanský průkaz. Svůj hlas vzápětí hodil do urny v Soukromé základní škole Cesta k úspěchu v Praze na Břevnově.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Okamura označil volby „za svátek demokracie“ a ocenil změnu postoje prezident a jeho účast u voleb. K Pavlovi byl zároveň kritický. „Pokud se prezident až po tlaku veřejnosti rozhodl se nakonec účastnit, tak nevím, zda je to pozitivní věc,“ řekl Okamura.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Do volební místnosti se dostavil taktéž druhý bývalý prezident republiky Václav Klaus. Odvolil v pražských Kobylisích, kam dorazil se svou manželkou Livií. Setkal se zde i se svými vnoučaty.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Klaus kritizoval původně plánovanou neúčast prezidenta Petra Pavla ve volbách. Podle něj není prezident nikdy soukromou osobou. Ostře se vymezil také proti Pirátům, kteří by podle něj měli „zmizet z povrchu zemského“.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V Hradci Králové odvolil se svojí rodinou předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „V komunálních volbách se hraje o to, že vláda Andreje Babiše se netají tím, že chtějí sáhnout na úspory zejména největších českých měst, kde skutečně leží až stovky miliard korun,“ uvedl.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ohledně senátních voleb Havel doplnil, že je potřeba nedat Senát vládní koalici a hnutí ANO. „Dokázali jsme se domluvit napříč senátními obvody. Hradec Králové je toho příkladem. Úspěchem pro nás nebude nic menšího, než obhájit naše dva mandáty. Cokoliv méně je neúspěch,“ dodal šéf TOP 09.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na pražském Břevnově mezi prvními odvolil poslanec Motoristů Filip Turek. Prezident podle něj svou neúčastí nejde dobrým příkladem. „Dříve všechny vyzýval, aby chodili k volbám. Ale také říkal, že bude dodržovat Ústavu... Je to s ním těžké,“ povzdechl si Turek.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Když se Turek dozvěděl, že prezident nakonec k volbám přicestoval, byl rovněž kritický. „My tady chladíme planetu zákazem plazmových televizí a vysavačů s normálním výkonem a pan prezident si bere tryskáč na otočku?“
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Kandidát ODS na primátora Prahy Tomáš Portlík odevzdal svůj hlas na Střední průmyslové škole Novoborská na Praze 9. Zároveň vyjádřil osobní přání, aby výsledek voleb dopadl tak, aby to byl on, kdo si bude moci vybírat partnery do koalice, a aby měla takovou většinu, jež by nebyla vydíratelná z jakékoliv strany.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Já jsem to říkal dlouhodobě, že nejblíž k sobě máme se STAN,“ sdělil reportérovi iDNES.cz Portlík poté, co odvolil na pražském Proseku.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Největším překvapením letošních komunálních a senátních voleb byl prezident Petr Pavel, který se vrátil do Černoučku z dovolené v Maroku. Pavel byl za původní ohlášení neúčasti rázně kritizován veřejností i ze stran politiků vlády i opozice. „Volby jsem vždy považoval za důležité. Prezident by měl jít příkladem. Když jsem odjel na dovolenou, řekl jsem, že mě situace trápí,“ uvedl prezident. Nakonec podle svých slov našel řešení, jak se do Česka na otočku vypravit.
Autor: Účet X prezidenta Petra Pavla
Pavel se krátce po odvolení v Černoučku vrátil na ruzyňské letiště, kde nasedl na zpáteční let do Casablanky soukromým letadlem Hawker 900XP marockých aerolinek Sarah Airways. Z Letiště Václava Havla vzlétl v 16:07.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan vhodil svůj hlas do volební urny v mateřské škole Bachmačská v Kolíně. „Budu spokojený, když obhájíme pozice v malých vesnicích, ale zároveň chceme být v zastupitelstvech všech statutárních měst v ČR. V Praze si pomýšlíme na zisk 20 procent, co by bylo pod 15, by byl jednoznačně neúspěch,“ sdělil novinářům.
Autor: Aleš Kubelka
Kandidát hnutí ANO na primátora Prahy Jan Hušbauer ve 14 hodin dorazil na základní a mateřskou školu Sdružení v Praze 4. „Odvoleno. Jsem táta a chci, aby se děti vracely domů bezpečně. Jsem Pražan a chci, aby peníze města přinášely víc než úroky na účtu. Mám dost věčného ‚připravujeme‘. Po osmi letech potřebujeme změnu. Chci, aby Praha zase investovala do lepšího života Pražanů. Dnes a zítra to máte v rukou vy. Přijďte proto prosím k volbám,“ uvedl.
Autor: Hnutí ANO