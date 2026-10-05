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Volby 2026 ONLINE: v pátek a v sobotu Češi vyberou zastupitele a senátory

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Sledujeme online   8:00

komunální volby | foto: Profimedia.cz

Česko čekají v pátek 9. a v sobotu 10. října komunální a senátní volby. Veškeré dění sledujte v podrobné online reportáži iDNES.cz.
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