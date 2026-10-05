Volby 2026 ONLINE: v pátek a v sobotu Češi vyberou zastupitele a senátory
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Pytel granulí může stát stovky navíc. Rozhoduje přitom hlavně to, co je uvnitř
Dražší krmivo nemusí být automaticky kvalitnější než granule privátních značek. Při výběru se vyplatí otočit pytel a podívat se na složení, podíl živočišných proteinů nebo funkční látky. Rozdíl v...
Na jihu Čech zasahovali u dvou nehod. Letadlo vyjelo z dráhy a spadl parašutista
Policisté v neděli na jihu Čech řešili nehodu letadla v Hosíně na Českobudějovicku a pád parašutisty v Blažejově na Jindřichohradecku. Posádka letadla vyvázla bez vážných zranění, výsadkář při dopadu...
Muž přišel při řezání dřeva na cirkulárce o prsty, pomohl rychlý zásah rodiny
V obci Písek na Frýdecko-Místecku utrpěl v sobotu odpoledne dvaapadesátiletý muž vážné zranění ruky při řezání dřeva na cirkulární pile. Díky rychlému zásahu rodiny, pozemních záchranářů a vrtulníku...
Volby 2026 ONLINE: v pátek a v sobotu Češi vyberou zastupitele a senátory
Česko čekají v pátek 9. a v sobotu 10. října komunální a senátní volby. Veškeré dění sledujte v podrobné online reportáži iDNES.cz.
Výzva šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií politické scéně
Média, jejich svoboda a pluralita jsou důležitou součástí demokratické společnosti. I přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního...
Bosenskosrbský politik Dodik oznámil volební výhru, děkoval Trumpovi i Putinovi
Bývalý prezident Republiky srbské (RS) Milorad Dodik uvedl, že jeho strana si ve všeobecných volbách udržela moc v této bosenské entitě a také své křeslo v kolektivním bosenském předsednictvu. V...
Marvanová bude vypovídat v Dozimetru. Na zakázky jsem upozorňovala, tvrdí
V pondělí se k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrací kauza Dozimetr. Jako svědkyně bude vypovídat bývalá pražská radní a současná senátorka Hana Kordová Marvanová. Ta v inkriminované době podle svých...
Babí léto vydrží do čtvrtka. Poté nastane změna, výrazně se ochladí
Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku do čtvrtka, kdy přes území přejde výrazná studená fronta. Do té doby budou odpolední teploty místy přesahovat 20 stupňů, maxima vystoupají až na 24 °C,...
FBI zatkla ženu obviněnou ze špionáže syna tchajwanského prezidenta pro Čínu
Americké úřady v neděli zatkly ženu z Kalifornie, kterou obvinily ze špehování syna tchajwanského prezidenta na příkaz Číny. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na americký Federální...
Volby v Brazílii rozhodne druhé kolo. Dle očekávání se střetnou Lula a Bolsonaro
Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, které se uskuteční 25. října. V nedělním prvním kole do něj postoupili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a stávající hlava státu Luiz Inácio Lula...
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USA po incidentu stáhly své bombardéry z britské základny Fairford
Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva umístěné na letecké základně Fairford na západě Anglie. Učinily tak po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný teroristický útok na...
Američanka po neúspěšné popravě stále bojuje o život. Rozhodnou následující dny
Američanka Christa Pikeová, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě v Tennessee smrticí injekcí, nadále zůstává v kritickém stavu a lékaři bojují o její život. Informovala o tom agentura DPA.