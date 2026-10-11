Mnohá města a obce již znají své vítěze v komunálních volbách. Stejně tomu je u senátních voleb, kde někteří kandidáti rovnou postoupili z prvního kola. Odborníci se shodují na tom, že komunální volby hnutí ANO ukázaly jakou cestou se vydávat nemá. Rovněž podle nich pohořela ODS. „Výchovný pohlavek pro Martina Kupku,“ komentoval politolog Jan Kubáček.
Podle politologa Jana Kubáčka si vládní strany za letošní volby zaslouží solidní trojku. Současně se však odborníci shodují na tom, že volby nedopadly nejlépe pro hnutí ANO ani ODS. Pokud se podle nich ODS nevzpamatuje, tak žezlo lídra opozice převezmou Starostové.
„V pirátských vodách prostě loví Starostové, úplně jednoznačně. U SPD to je zase dominance hnutí ANO.“
Aleš Michalpolitolog