Hlavní volební štáb si lidovci otevřeli v Orlovně ve Šlapanicích u Brna, v obvodě, kde se jejich předseda Jan Grolich sám uchází o hlasy. Kampaň ozvláštnil „Nejhorším předvolebním songem ever“, který natočil a nazpíval s písničkářem Pavlem Helanem.
„V senátních volbách bude důležité potvrdit naše tři mandáty, které obhajujeme. Už to by byl úspěch,“ řekl v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz Grolich.
Kandidátů do senátních voleb nasadila strana pět, mandáty obhajují Josef Bazala na Uherskohradišťsku a Josef Klement na Žďársku. Kromě Grolicha si ještě na senátorské křeslo pomýšlí krejčová Jana Hrdinová na Strakonicku a rektor olomoucké univerzity Michael Kohajda na Litovelsku.
Podporu vyjádřili lidovci dalším 19 lidem, převážně kandidujícím do Senátu za ODS a STAN.
Volby 2026 OBRAZEM
Lidovci pomýšlí na místa v zastupitelstvech všech krajských měst. Samostatnou kandidátku však zvládla strana sestavit jen v Olomouci s lídrem Matoušem Pelikánem a v Pardubicích s Petrem Netolickým. Zatímco advokát Pelikán je nyní opozičním zastupitelem a v minulosti působil i jako náměstek primátora, pro dopravního inženýra Netolického může jít o první kontakt s velkou pardubickou politikou, dosud působil jako zastupitel městského obvodu Pardubice V.
Lídra pak mají lidovci kromě zmíněných měst i v Brně, Zlíně a Českých Budějovicích. Jihomoravskou metropoli chce ovládnout Jakub Hruška, starosta městské části Brno-Kohoutovice, který vede společnou kandidátku se Starosty.
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Jihočeši se rozhodli pro spolupráci s TOP 09 a vede je dopravní inženýr Ondřej Talíř. Stejné partnery mají lidovci i ve Zlíně, do čela jejich společné kandidátky se postavil advokát a zastupitel Aleš Dufek.
Za lidovce kandiduje dohromady 11 011 lidí, a to v 1 098 obcích v Česku. Ve volbách před čtyřmi lety lidovci mezi stranami získali nejvíce zastupitelů, a to 2 716 mandátů.