Už v poledne se ve volebním štábu SPD začali objevovat první novináři, pro které je zvlášť vyhrazena jedna zasedací místnost. Hlavní kongresový sál slouží politikům, jež dorazí v odpoledních hodinách.
Okamurovo hnutí pro letošní komunální volby postavilo 263 kandidátních listin, na kterých figuruje zhruba 1 460 lidí. Na mnoha místech se SPD spojila s Trikolorou vedenou Zuzanou Majerovou, stranou PRO Jindřicha Rajchla či s hnutím Přísaha Roberta Šlachty.
„V případě komunálních teď máme 492 zastupitelů. Rádi bychom ten počet obhájili, ale samozřejmě bychom byli ještě radši, kdyby se ten počet zvýšil,“ zmínil v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz Okamura.
Nejvíce se SPD při minulých komunálních volbách dařilo v Moravskoslezském, Ústeckém, Olomouckém a Karlovarském kraji. Naopak nejhorších výsledků dosáhlo hnutí v Praze a kraji Královéhradeckém.
Mezi priority SPD pro letošní komunální a senátní volby patří zejména bezpečnost, ochrana veřejného pořádku, odpovědné hospodaření obcí či dostupné bydlení a kvalitní zdravotní a sociální služby. „Tyto volby budou zároveň prvním významným testem podpory účasti SPD v současné vládní koalici. Žádáme proto o podporu všechny občany, kterým je blízký náš program a politika současné vlády,“ uvedli zástupci hnutí na svých webových stránkách.
Do Senátu za SPD kandiduje stejně jako při minulých volbách, konaných před dvěma lety, 21 lidí. Žádný z kandidátů však v historii tohoto hnutí mandát v horní komoře Parlamentu nezískal. Okamura osobně letos nejvyšší šance dává současnému poslanci Radkovi Kotenovi, jenž o senátorské křeslo bojuje na Vysočině.
Volby 2026 OBRAZEM
Právě Senát zástupci SPD často kritizují a paradoxně i letošní zájemci o mandát volají po jeho zrušení. Příkladem může být Pavel Spirov, jenž do Senátu kandiduje za Prahu 5 a v jedné z předvolebních debat ho označil za „do značné míry zbytečnou politickou trafiku, která jen komplikuje a prodlužuje přijímání zákonů.“