Na rok 2026 vycházejí hned dvoje volby v jednom měsíci. Češi v nich rozhodnou o nových složeních obecních zastupitelstev v celé zemi a ve dvaceti sedmi volebních obvodech rovněž o nových zástupcích v Senátu.
Kdy bude vyhlášen termín
Ačkoli si na oficiální vyhlášení voleb prezidentem republiky budeme muset ještě počkat, data konání jsou jasná už nyní. Volby do zastupitelstev měst a obcí proběhnou, spolu s prvním kolem voleb do Senátu, v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
Senátní volby mají zpravidla dvě kola – termín druhého kola by připadl hned na následující týden, tedy pátek 16. a sobotu 17. října 2026.
Datum je poprvé známo předem
Termíny jsou známé díky novele Ústavy, která nabude účinnosti 1. ledna 2026. Novela přináší nový bod článku 17, jež stanovuje konání senátních voleb na první celý říjnový týden. Stejné pravidlo pro komunální volby pak stanoví článek 102 Ústavy.
Konkrétní dny konání, tedy pátek a sobotu, stanovuje nový zákon 88/2024, o správě voleb, který má účinnost stejně jako novela Ústavy od prvního ledna 2026. Upravuje také úřední hodiny volebních místností: v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.
Kde se bude volit
Počátkem října rozhodnou voliči o novém složení zastupitelstev v 6 258 obcích a městech v celé zemi. Ve 27 obvodech, tedy ve třetině z celkových 81, určí také nové senátory.
Korespondenční volba
Jak komunální, tak senátní volby jsou pevně navázány na místo bydliště a zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí.
Volby do zastupitelstev obcí
V příštím roce připadnou komunální volby na pátek 9. a sobotu 10. října. Volební místnosti budou první den otevřené od 14 do 22 hodin, druhý den od osmi ráno do dvou odpoledne. Volby, řečené také komunální, se konají každé čtyři roky ve všech obcích České republiky.
Volební systém patří k těm složitějším a hlavní roli zde hrají křížky, kterými mohou voliči označovat své preference pro jednotlivé strany či přímo konkrétní kandidáty – tolikrát, kolik se v dané obci volí zastupitelů. Jejich počet se odvíjí od velikosti obce či městské části.
Minulé volby
Komunální volby patří mezi ty populárnější. Koncem září 2022 k urnám přišlo 46,07 procent voličů, o čtyři roky dříve pak 47,34 procenta.
Ve velkých městech jsou kandidátky dvojí a občané volí jak ve svém obvodě, tak v celém městě. Například Pražané rozhodují o novém složení zastupitelstva ve své městské části a rovněž magistrátu města.
Komunální volby s voličským průkazem
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává, občané mohou hlasy odevzdat pouze v místě trvalého bydliště.
Volby do Senátu
První kolo voleb do Senátu proběhne ve stejném termínu jako komunální volby, tedy v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Pro zvolení potřebuje kandidát nadpoloviční většinu hlasů, v opačném případě postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.
Případné druhé kolo proběhne týden po prvním, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. Volební období 81 senátorů je šestileté, ve dvouletých rozestupech se vždy obmění třetina.
Volební obvody pro senátní volby
Území České republiky je pro účely voleb do Senátu volebním zákonem číslo 244/1995 rozděleno na 81 jednomandátových volebních obvodů, v nichž jsou zahrnuty všechny obce i města.
Součástí některého z obvodů nejsou pouze čtyři největší města, která se naopak sama dělí – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň.
Pro přehlednost mají hlasovací lístky i úřední obálky pro první kolo senátních voleb jinou barvu než souběžně konané komunální volby. Při hlasování také není potřeba řešit křížkování či kroužkování – jeden volební lístek odpovídá jednomu kandidátovi.
Senátní volby s voličským průkazem
Občané mohou v senátních volbách hlasovat prostřednictvím voličského průkazu jinde než ve volebním okrsku dle svého trvalého bydliště. Pro hlasování však platí určitá omezení.
S voličským průkazem jde hlasovat v libovolné volební místnosti, avšak jen ve volebním obvodě trvalého pobytu. Není možné volit ze zahraničí, v jiných volebních obvodech nebo v obvodech, kde volby vyhlášené nejsou.
O průkaz lze požádat písemně (na poště se službou Czech Point), osobně (na obecním úřadě) nebo elektronicky (přes datovou schránku). Žádost můžete podat ode dne vyhlášení voleb a nejpozději sedm dní před jejich konáním. Osobně však nejpozději dva dny před volbami.
Minulé volby
K senátním volbám chodí nejméně občanů. První kolo, které bývá spojené s jiným druhem voleb, se těší větší účasti. Ve druhém kole konaném o týden později bývá účast zhruba poloviční. V minulém termínu v roce 2024 k prvnímu kolu voleb přišlo přes třicet procent voličů, o týden později jen necelých osmnáct procent.
Ve volebních obvodech, kde se bude o nových senátorech rozhodovat v roce 2026, přišlo v minulém termínu v prvním kole k urnám 36,74 procenta voličů. O týden později své hlasy odevzdalo jen 16,74 procenta voličů.
Volební obvody do Senátu v roce 2026
V Senátu se vystřídá třetina ze všech 81 senátorů, Češi své nové zástupce do horní komory Parlamentu zvolí ve 27 obvodech.
Nejvíce končících senátorů pochází z řad hnutí Starostové a nezávislí. Občanská demokratická strana bude obhajovat pět křesel, lidovci tři a po dvou TOP 09 a hnutí SEN 21. Pouze po jednom mandátu z končících 27 senátorů připadá hnutí ANO, Svobodným, Pirátům a Hradeckému demokratickému klubu (HDK).
|Číslo obvodu
|Obvod
|Senátor
|3
|Cheb
|Miroslav Plevný (STAN)
|6
|Louny
|Ivo Trešl (STAN)
|9
|Plzeň-město
|Lumír Aschenbrenner (ODS)
|12
|Strakonice
|Tomáš Fiala (ODS)
|15
|Pelhřimov
|Jaroslav Chalupský (Svobodní)
|18
|Příbram
|Petr Štěpánek (STAN)
|21
|Praha 5
|Václav Láska (SEN 21)
|24
|Praha 9
|David Smoljak (STAN)
|27
|Praha 1
|Miroslava Němcová (ODS)
|30
|Kladno
|Adéla Šípová (Piráti)
|33
|Děčín
|Zbyněk Linhart (STAN)
|36
|Česká Lípa
|Jiří Vosecký (STAN)
|39
|Trutnov
|Jan Sobotka (STAN)
|42
|Kolín
|Pavel Kárník (STAN)
|45
|Hradec Králové
|Jan Holásek (HDK)
|48
|Rychnov nad Kněžnou
|Jan Grulich (TOP 09)
|51
|Žďár nad Sázavou
|Josef Klement (KDU-ČSL)
|54
|Znojmo
|Tomáš Třetina (TOP 09)
|57
|Vyškov
|Karel Zitterbart (STAN)
|60
|Brno-město
|Zdeněk Papoušek (ODS)
|63
|Přerov
|Jitka Seitlová (KDU-ČSL)
|66
|Olomouc
|Marek Ošťádal (STAN)
|69
|Frýdek-Místek
|Helena Pešatová (STAN)
|72
|Ostrava-město
|Ondřej Šimetka (ODS)
|75
|Karviná
|Ondřej Feber (ANO)
|78
|Zlín
|Tomáš Goláň (SEN 21)
|81
|Uherské Hradiště
|Josef Bazala (KDU-ČSL)
Kdo bude v Senátních volbách usilovat o hlasy občanů a kdo se například pokusí obhájit stávající mandát, zatím není jasné. Přihlášky kandidátů k registraci do voleb musejí k pověřeným obecním úřadům doputovat nejpozději 66 dní před termínem voleb, což připadá na středu 5. srpna 2026.
Ve volebním obvodě může jednoho kandidáta nominovat strana, hnutí či koalice. Kandidát může být i nezávislý, pokud se mu od voličů ve svém obvodě podaří získat alespoň tisíc podpisů.
Volební kampaně
Skutečné předvolební kampaně k oběma volbám budou moci začít až po oficiálním vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů. Tehdy začínají běžet pevné lhůty dané volebním zákonem. Strany a kandidáti sice mohou s propagací začít už dříve, po tomto termínu už však musejí více dbát na zákonná omezení.
Finanční limity a transparentnost
Propagace a reklama
Vysílání v médiích
Zákaz ovlivňování voličů