Se stížnostmi nebo pochybnostmi o zvolení některého z kandidátů v obecních volbách se budou moci lidé obrátit na správní soudy od středy 14. října po dobu deseti dnů.
Ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec řekl, že se ministerstvo vnitra nesetkalo v průběhu voleb se žádnými systémovými problémy. Komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad, uvedla jeho první místopředsedkyně Eva Krumpová.
Volby 2026 OBRAZEM
Podle náměstka ministra vnitra Lukáše Klučka proběhly volby korektně a bezproblémově. Připomněl, že v senátních volbách byly poprvé použity QR kódy pro zrakově postižené na volebních lístcích, ani u nich ministerstvo podle náměstka nezaznamenalo problémy. Stabilně fungovala i aplikace eDoklady.
V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Obsadili 50.084 křesel, o 2352 více než v obecních volbách před čtyřmi lety. Ze stran obdrželi nejvíce křesel lidovci, STAN, ODS a ANO. Vládní ANO zvítězilo v šesti krajských městech ze 13, a to v Karlových Varech, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, v Plzni spolu s nezávislými a ve Zlíně. Před čtyřmi lety slavilo první místo v osmi z nich. V Praze vyhrálo hnutí STAN.
V senátních volbách už v prvním kole mandát získali či obhájili kandidáti z Děčínska, Strakonicka, Rychnovska, Trutnovska a Vyškovska. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne příští víkend.
V obecních volbách účast dosáhla 48 procent, v prvním kole senátních voleb pak 43,31 procenta.
Stížnosti týkající se komunálních voleb je třeba směřovat krajským správním soudům, podání k senátním volbám bude přijímat Nejvyšší správní soud.