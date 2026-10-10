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ANALÝZA: Babišův motor se trochu zadřel, Rakušan je lídrem opozice

Miroslav Korecký
  20:26
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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Komunální a senátní volby asi vládu Andreje Babiše neposílí. Senát spíš zůstane výrazně opoziční, ani v bitvě o velká města to nevypadá na velký vládní triumf.

Výsledky voleb 2026

I volby druhého řádu, tedy komunální a senátní, se nepochybně propíší do celostátní politiky. A byť hnutí ANO na počet odevzdaných hlasů volby téměř jistě vyhraje (tedy hned za nezávislými kandidáty), nebude to asi sukces, který si představovalo.

Určitě se mu nepovede překlopit dosavadní opoziční většinu v Senátu ve svůj prospěch, ale zřejmě ani sílu opozičních stran v něm výrazněji naředit svými lidmi. V největších městech pak asi nezaboduje tak, aby ho strany sněmovní opozice nemohly při sestavování radnic obejít.

Dál pokračuje zřetelný odklon voličů od celostátních stran a příklon k nezávislým kandidátům.

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