I volby druhého řádu, tedy komunální a senátní, se nepochybně propíší do celostátní politiky. A byť hnutí ANO na počet odevzdaných hlasů volby téměř jistě vyhraje (tedy hned za nezávislými kandidáty), nebude to asi sukces, který si představovalo.
Určitě se mu nepovede překlopit dosavadní opoziční většinu v Senátu ve svůj prospěch, ale zřejmě ani sílu opozičních stran v něm výrazněji naředit svými lidmi. V největších městech pak asi nezaboduje tak, aby ho strany sněmovní opozice nemohly při sestavování radnic obejít.
Dál pokračuje zřetelný odklon voličů od celostátních stran a příklon k nezávislým kandidátům.