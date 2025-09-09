Na kandidátních listinách všech stran a hnutí je dle Českého statistického úřadu celkem 4 472 jmen. Rozdíl (a značný nepoměr) platí u zastoupení žen a mužů. Ženských kandidátek není ani třetina – na listinách jich je uvedeno přesně 1 400. Představují tedy 31,3 procenta ze všech jmen.
|Volby v roce
|Poměr žen mezi nominovanými
|Poměr žen mezi zvolenými
|1996
|20,2 %
|15,0 %
|1998
|20,8 %
|15,0 %
|2002
|26,3 %
|17,0 %
|2006
|27,7 %
|15,5 %
|2010
|27,2 %
|22,0 %
|2013
|26,9 %
|19,5 %
|2017
|28,6 %
|22,0 %
|2021
|31,6 %
|25,0 %
|2025
|31,3 %
|Zdroj: Fórum 50, padesatprocent.cz
Je to o tři desetiny procenta méně než v minulých volbách v roce 2021. Ale už podruhé je to přes třicet procent.
Kandidátky v krajích
Rozdíly v zastoupení se napříč republikou liší jen o jednotky procent. Nejvíce žen v seznamech najdeme v Karlovarském kraji. Z dat úřadu vyplývá, že 65 kandidátek z celkem 183 adeptů do Sněmovny představuje 35,5 procenta.
Naopak nejméně političek je v Ústeckém kraji. Z celkem 313 jmen je na zdejších listinách 87 ženských, a tvoří tedy jen 27,8 procenta kandidátů.
Ženy na vedoucích pozicích
Celorepublikové srovnání vychází ještě hůře, pokud se podíváme na zastoupení žen na prvních třech místech listin. Po sečtení všech stran a krajů dohromady vyjde 821 kandidátů na čelných pozicích. Ženy z nich však tvoří jen 30,5 procenta – tedy 250 kandidátek.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Nejvíce žen na prvních třech místech kandidátky je v kraji Vysočina. Strany a hnutí tu na první místa dle dat ČSÚ postavily 20 žen z celkem 51 kandidátů. Představují tedy 39,2 procent jmen na čelných místech listin, což je o dost více, než je republikový průměr.
Naopak nejméně, tedy jen 21,8 procent žen, stojí na předních místech listin v Ústeckém kraji. Z 55 celkových kandidátů obsadily jen 12 pozic.
|Praha
|29,6
|Jihočeský kraj
|36,1
|Jihomoravský kraj
|30,8
|Karlovarský kraj
|25,9
|Vysočina
|39,2
|Královéhradecký kraj
|34,5
|Liberecký kraj
|35,8
|Moravskoslezský kraj
|26,6
|Olomoucký kraj
|26,7
|Pardubický kraj
|30,2
|Plzeňský kraj
|35,7
|Středočeský kraj
|23,8
|Ústecký kraj
|21,8
|Zlínský kraj
|31,7
Rozdíly i mezi stranami
Nutno dodat, že velké rozdíly v zastoupení žen panují i mezi jednotlivými uskupeními. Z velkých stran mají nejvíce žen na kandidátkách Piráti – téměř čtyřicet procent. V čele některé z nich je však jen jedna, na Vysočině ji vede psychoterapeutka Barbora Pipášová. Na prvních třech příčkách Piráti uvádějí z celkem 42 kandidátů patnáct žen.
Nad republikovým průměrem 31 procent je také Přísaha. Podíl zastoupení žen na listinách strany je ještě o dva procentní body vyšší. Na čelných místech kandidátek jich je však jen devět a krajskou listinu vede jen jedna – vedoucí v chráněné dílně Alena Židlíková na Zlínsku.
Zbytek je pod průměrem
Všechna další uskupení, jež mají šanci se do Sněmovny dostat, už jsou pod průměrem. Těsně pod ním se pohybuje jen hnutí STAN. Zastoupení žen na kandidátkách hnutí ANO, SPD i Stačilo je čtvrtinové.
Druhá od konce je koalice SPOLU, na jejíchž kandidátkách je 24 procent žen. V první trojici kandidátů je z celkového počtu 42 jmen ve všech krajích jen pět žen. Dvě z nich zároveň listiny vedou – na Vysočině ministryně spravedlnosti Eva Decroix, v Praze ministryně obrany Jana Černochová, obě za ODS.
Nejméně političek, a to s výrazným rozdílem, se angažuje u Motoristů – jen 16 procent žen. Na prvních třech příčkách kandidátek jich je sedm, dvě z nich stojí v čele listin. Na Olomoucku publicistka Gabriela Sedláčková, v Královéhradeckém kraji někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká.