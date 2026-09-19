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Koksovna v centru Ostravy zůstává problémem. Kandidáti se liší v přístupu k řešení

František Strnad
  10:00
Konec těžby uhlí v ostravském regionu Koksovnu Svoboda nezastavil. Naopak. Zatímco ostravští politici znovu mluví o nutnosti řešit její dopady na životní prostředí, podnik plánuje v Přívoze dál vyrábět statisíce tun koksu ročně.

Ve středeční superdebatě iDNES.cz kandidáti na primátora potvrdili, že spor už není o tom, zda je koksovna v centru Ostravy problém. Rozdílné jsou jejich představy o tom, co s ní.

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Ostravsko už nemá doly, v nichž se po generace těžilo černé uhlí. Poslední vozík vyjel z Dolu ČSM letos v únoru a s ním definitivně skončila těžba černého uhlí v České republice. Jedna z výrazných připomínek uhelné éry ale v Ostravě zůstává v provozu – Koksovna Svoboda v Přívoze.

Samostatný podnik společnosti OKK Koksovny stojí v těsné blízkosti obytné zástavby a nedaleko centra města. Na rozdíl od koksovny Třineckých železáren není součástí navazujícího hutního komplexu. Vyrábí slévárenský koks pro další, primárně zahraniční odběratele, přičemž uhlí pro jeho výrobu už nemůže pocházet z ostravských dolů. Podle dříve zveřejněných informací počítá provozovatel s výrobou až kolem 800 tisíc tun koksu ročně.

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A právě Koksovna Svoboda patřila mezi témata, která ve středeční superdebatě iDNES.cz kandidáti na primátora zařadili mezi ekologické problémy města. Samotná debata se věnovala životnímu prostředí, dopravě i bydlení.

Konkrétní postoj ke Koksovně Svoboda zaujal Lukáš Semerák z Ostravaku. Mezi největší ekologické zátěže Ostravy ji zařadil a uvedl, že by měla být brzy zavřená. Také Rostislav Řeha z Pirátů označil Koksovnu Svoboda mezi ekologickými problémy, které je potřeba řešit.

Současný náměstek primátora, který má v gesci životní prostředí, Aleš Boháč ze Starostů byl o něco smířlivější a upozornil na skutečnost, že Ostrava podle něj splňuje všechny emisní limity. Upozornil však na problémy s hodnotami benzo(a)pyrenu – a právě Koksovna Svoboda patří mezi provozy, které s tímto problémem souvisejí.

Richard Vereš z hnutí ANO mluvil o zlepšování kvality ovzduší. Jan Dohnal z koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zdůrazňoval tlak na ekologizaci průmyslových podniků. Matěj Gregor z Motoristů pak v debatě upozorňoval na širší kontext ekologických problémů Ostravy.

Problémem je benzo(a)pyren

Proces výroby koksu představuje zátěž pro životní prostředí. Během zpracování uhlí se do ovzduší uvolňuje pestrá škála škodlivin – od poletavého prachu přes oxidy síry a dusíku až po těkavé organické látky jako benzen nebo karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky.

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Důvodem, proč se Koksovna Svoboda v ostravské politice opakovaně vrací, nejsou jen zápach nebo historická pověst těžkého průmyslu. Jedním z hlavních problémů je již zmíněný benzo(a)pyren, karcinogenní látka vznikající mimo jiné při koksování. „Je to jedna z nejproblematičtějších technologií z hlediska vlivu na životní prostředí, zejména na ovzduší. Tady je možno označit jejich vliv za smrtící zejména kvůli polycyklickým aromatickým uhlovodíkům,“ uvedl již dříve pro Ekonomický deník Docent Petr Jančík, odborník na problematiku znečišťování ovzduší a průmyslových emisí.

Podkladová rozptylová studie města, o níž se v minulosti vedla veřejná debata, ukazovala významný příspěvek právě Koksovnám Svoboda k emisnímu zatížení v okolí.

Modernizace má snížit emise

OKK Koksovny dlouhodobě argumentují investicemi do ekologizace provozu. Ředitel společnosti Pavel Woznica v minulosti uvedl, že firma sleduje množství škodlivých látek v okolí a investuje do opatření, která mají vliv provozu na okolí snižovat. Jednou z avizovaných investic byla modernizace za přibližně 70 milionů korun, která měla snížit emise tuhých znečišťujících látek až o pětinu. Podle situační zprávy o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2024 dosahovaly v případě Koksovny svoboda 31,3 tuny a tento podnik firmy OKK Koksovny byl největším zdrojem tuhých znečišťujících látek na území kraje.

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Podle dostupných informací společnost ukončení výroby neplánuje. Ostrava tak stojí před otázkou, kterou za ni technologické investice nevyřeší. Pokud bude podnik pokračovat, může být postupně čistší. Samotný průmyslový provoz ale z města nezmizí.

A s ním nezmizí ani rizika spojená s jeho provozem. V roce 2019 například výpadek dodávek elektřiny způsobil ztrátu kontroly nad odsáváním a nekontrolované uvolnění kouře a zplodin. V roce 2009 při explozi baterie koksárenského plynu zahynuli dva pracovníci dodavatelské firmy. Při povodních v roce 2024 zase vzniklo riziko úniku vysoce toxických fenolčpavkových vod z provozu.

Podobná událost přitom může s ohledem na umístění areálu na soutoku řek Odry a Ostravice nastat znovu. Ukazuje to, proč je umístění koksochemického provozu v hustě obydleném městě dlouhodobě citlivým tématem. Před novým vedením města tak stojí výzva, jak skloubit fakt, že soukromý podnik vyrábí slévárenský koks pro evropský trh z dovážených surovin a splňuje platnou legislativu, s požadavky obyvatel na čistý vzduch v těsném sousedství obytných čtvrtí.

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