Volební kalkulačka 2025 napoví, koho volit. Ke které straně máte nejblíž?

Autor:
  7:53
Stále váháte, které straně nebo hnutí dáte v pátek nebo v sobotu svůj hlas? S rozhodnutím pomůže volební kalkulačka, kterou připravilo občanské sdružení KohoVolit.eu. Abyste zjistili, ke kterému politickému subjektu máte názorově nejblíže, stačí odpovědět na 42 otázek.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Po jejich zodpovězení vám vyjde procentuální výsledek, který říká, jak velkou shodu ve svých odpovědích s tou kterou kandidující politickou stranou, koalicí či hnutím máte, a tudíž je vám programově nejblíže. Vyplnění kalkulačky zabere přibližně 10 minut.

Volební kalkulačka pro volby do Sněmovny

Volební kalkulačka je alternativou k časově náročnému studiu jednotlivých volebních programů a k jejich porovnávání.

Na která témata budou otázky volební kalkulačky zaměřeny, rozhodovalo sdružení KohoVolit.eu, které kalkulačku připravuje, podle několika zdrojů.

Volby 2025 ONLINE: Fiala a Babiš si v debatě vyčítali lži, inflaci i Ukrajinu

Volby do Sněmovny se budou konat v pátek 3. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 4. října od 8 do 14 hodin. Lidé v nich vyberou 200 poslanců. Jedná se o první volby, při kterých budou moci Češi žijící v zahraničí využít korespondenční volbu, která jim ušetří cestu na mnohdy vzdálený zastupitelský úřad v cizině.

U voleb budou moct lidé vybírat z 26 kandidujících uskupení. Na přehled kandidátů v jednotlivých krajích se můžete podívat zde.

Poslední dva dny před volbami vystoupí volební lídři v několika televizních debatách. Předsedové dvou nejsilnějších stran Andrej Babiš a Petr Fiala se utkají ve čtvrtek večer na CNN Prima News.

Televizní předvolební debaty
KdyKdeKdo
čtvrtek 2. 10. od 17:00Novazástupci sedmi nejsilnějších stran
čtvrtek 2. 10. od 20:00NovaPetr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)

Hlasovat se bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Do voličské místnosti si každý musí přinést občanský průkaz nebo cestovaní pas. Je možné se prokázat i elektronickou občankou. Ministerstvo vnitra doporučuje aplikaci edoklady ještě před začátkem voleb v telefonu aktualizovat.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Volební kalkulačka 2025 napoví, koho volit. Ke které straně máte nejblíž?

Stále váháte, které straně nebo hnutí dáte v pátek nebo v sobotu svůj hlas? S rozhodnutím pomůže volební kalkulačka, kterou připravilo občanské sdružení KohoVolit.eu. Abyste zjistili, ke kterému...

2. října 2025  7:53

USA poskytnou Ukrajině tajné informace. Díky nim může zaútočit i hluboko v Rusku

Spojené státy budou Ukrajině poskytovat informace od zpravodajských služeb, které bude moci využít k útokům proti energetické infrastruktuře hluboko ve vnitrozemí Ruska. Píše o tom The Wall Street...

2. října 2025  7:11

V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 000 korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik...

2. října 2025  7:07

Poslední výpověď v Dozimetru. Podnikatel Jančovič dle obžaloby „házel batohem s penězi“

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr bude před Obvodním soudem pro Prahu 9 ve čtvrtek vypovídat podnikatel Maroš Jančovič, jehož IT firma Uniprog Solutions dodávala své služby...

2. října 2025

Sliby pro jižní Moravu: podpora vinařů, zrušení CHKO i motivace pro starosty

Zatímco v otázkách ohledně důchodů, ekonomiky nebo postojů k Evropské unii a Rusku se neshodnou, v některých věcech důležitých pro jižní Moravu najdou i nesmiřitelní političtí oponenti společnou řeč....

2. října 2025

Začátek října je nezvykle chladný. Vyšší teploty se do Česka vrátí o víkendu

Přímý přenos

Česko má za sebou sérii nezvykle chladných dnů, kdy ranní minima klesají místy až pod nulu a ani odpolední teploty nevystupují nad hodnoty typické pro začátek října. Ve druhé polovině týdne se bude...

2. října 2025  6:45

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, účastníci si stěžují na použití vodních děl

Izraelská armáda v noci na dnešek zasáhla proti flotile, která navzdory blokádě směřovala s humanitární pomocí do Pásma Gazy, informovali podle agentury AFP a Reuters zástupci flotily a izraelské...

2. října 2025  6:22

Internetová televize Telly na 60 dní zdarma pro všechny členy iDNES Premium

Přístup k více než stovce televizních kanálů včetně sportovních a filmových přináší nový benefit, který je určen všem předplatitelům iDNES Premium. Po dobu 60 dnů mohou zdarma využívat nabídku...

2. října 2025

Volební lístky 2025: co když nepřijdou, počmárá je dítě nebo roztrhá pes

Hlasovací lístky k volbám do Poslanecké sněmovny 2025 roznášela Česká pošta do schránek v uplynulých dnech. Nejpozději v úterý 30. září měli mít všichni voliči obálky s volebními lístky ve svých...

2. října 2025

Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující

Zatímco ještě na konci sklizně se farmáři mohli usmívat, protože úroda letos nebyla špatná, nyní mnohým z nich zbyly jen oči pro pláč. Místo mírného navýšení cen obilovin, jak tomu na podzim bývá,...

2. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

AfD podporují i migranti. Německá pravice nasává sympatie tam, kde to nečekala

Premium

Vypadá to na první pohled překvapivě. Opoziční protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) sbírá podle nové studie Nadace Konrada Adenauera podporu od výrazné části přistěhovalců. AfD, která...

2. října 2025

Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

Premium

Převážně západo-východní orientace a faktury za výstavbu ve splatnosti. Tak by se ve stručnosti dala shrnout kritéria, podle kterých resorty dopravy a obrany vybíraly komunikace na seznam...

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.