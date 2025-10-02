Po jejich zodpovězení vám vyjde procentuální výsledek, který říká, jak velkou shodu ve svých odpovědích s tou kterou kandidující politickou stranou, koalicí či hnutím máte, a tudíž je vám programově nejblíže. Vyplnění kalkulačky zabere přibližně 10 minut.
Volební kalkulačka pro volby do Sněmovny
Volební kalkulačka je alternativou k časově náročnému studiu jednotlivých volebních programů a k jejich porovnávání.
Na která témata budou otázky volební kalkulačky zaměřeny, rozhodovalo sdružení KohoVolit.eu, které kalkulačku připravuje, podle několika zdrojů.
Volby 2025 ONLINE: Fiala a Babiš si v debatě vyčítali lži, inflaci i Ukrajinu
Volby do Sněmovny se budou konat v pátek 3. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 4. října od 8 do 14 hodin. Lidé v nich vyberou 200 poslanců. Jedná se o první volby, při kterých budou moci Češi žijící v zahraničí využít korespondenční volbu, která jim ušetří cestu na mnohdy vzdálený zastupitelský úřad v cizině.
U voleb budou moct lidé vybírat z 26 kandidujících uskupení. Na přehled kandidátů v jednotlivých krajích se můžete podívat zde.
Poslední dva dny před volbami vystoupí volební lídři v několika televizních debatách. Předsedové dvou nejsilnějších stran Andrej Babiš a Petr Fiala se utkají ve čtvrtek večer na CNN Prima News.
|Kdy
|Kde
|Kdo
|čtvrtek 2. 10. od 17:00
|Nova
|zástupci sedmi nejsilnějších stran
|čtvrtek 2. 10. od 20:00
|Nova
|Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)
Hlasovat se bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Do voličské místnosti si každý musí přinést občanský průkaz nebo cestovaní pas. Je možné se prokázat i elektronickou občankou. Ministerstvo vnitra doporučuje aplikaci edoklady ještě před začátkem voleb v telefonu aktualizovat.