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Komunální volby 2026: kdo kandiduje na primátora v krajských městech

Petra Škraňková
Matouš Waller
,
  9:12
Kandidáti na primátora 2026

Kandidáti na primátora 2026 | foto: Koláž iDNES.cz a ChatGPT

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze
Ilustrační snímek
Hlasovací lístek pro volby do pražského zastupitelstva (ilustrační snímek)
Kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík po jednání výkonné rady ODS (17....
43 fotografií
Primátora a nové vedení radnic budou letos vybírat voliči v komunálních volbách ze 190 153 kandidátů. Největší výběr kandidátních listin mají Pražané, kde do zastupitelstva hlavního města kandiduje 1 060 lidí na 24 listinách. Volby se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Přinášíme přehled hlavních kandidátů na primátora v krajských městech.

Voliči v komunálních volbách rozhodují o složení zastupitelstev na další čtyři roky. Starostu ani primátora přímo nevolí – vybírá ho až nové zastupitelstvo ze svých členů. Počet zastupitelů se podle velikosti obce liší, běžně od pěti do 55, v Praze může být až 70; pro období 2026–2030 jich má metropole 65.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů, a může je rozdělit mezi kandidáty různých stran, označit celou kandidátku nebo oba způsoby kombinovat. Vítězství ve volbách samo o sobě primátorský post nezaručuje. V Plzni, Hradci Králové, Jihlavě či Českých Budějovicích vyhrála jiná strana, než z níž nakonec vzešel primátor; rozhodující je až schopnost sestavit většinovou koalici v zastupitelstvu.

Kandidáti na primátora 2026
Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze
Ilustrační snímek
Hlasovací lístek pro volby do pražského zastupitelstva (ilustrační snímek)
43 fotografií

Kandidáti v komunálních volbách v Praze

Tomáš Portlík

Petr Hlaváček

Jan Hušbauer

Současným primátorem Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda (ODS), zvolený za koalici SPOLU. Právě SPOLU vyhrálo komunální volby v roce 2022 se ziskem 24,72 procenta hlasů a 19 mandátů. Současnou pražskou koalici tvoří SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Piráti a STAN; dohromady mají většinu v 65členném zastupitelstvu.

Mandáty v 65členném zastupitelstvu hlavního města Prahy 2022-2026
stranamandáty
SPOLU19
ANO14
Piráti13
PRAHA SOBĚ+NK11
STAN5
SPD+Trik+PES+NK3

Komunální volby v Praze

kandidáti v městských částech

Kandidáti ve Středočeském kraji

Středočeský kraj jako jediný nemá vlastní krajské město – sídlem Středočeského kraje je Praha, která však do kraje územně nepatří. Proto nemá primátora ani městskou koalici za celý kraj.

Komunální volby se odehrávají samostatně v Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně, Příbrami a dalších městech.

Komunální volby ve Středočeském kraji

kandidáti v okresních městech

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Kandidáti v komunálních volbách v Brně

Kamila Zlatušková

Václav Trojan

Jakub Hruška

Brněnskou primátorkou je už druhé volební období Markéta Vaňková (ODS). Její kandidátka SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09 volby 2022 vyhrála se ziskem 25,02 procenta a 16 z 55 mandátů. Vedení Brna následně vzniklo jako velmi široká koalice ODS a TOP 09, ANO, Lidovců a Starostů a ČSSD/Vašich starostů; mimo vedení zůstali mimo jiné Piráti, SPD a Zelení se Žít Brno.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ODS+TOP 0916
ANO13
KDU-ČSL+STAN10
Mor+SPD+Trik+NK6
Piráti4
SOCDEM+NK3
Zelen+ŽTB+Ideal3

Komunální volby v Brně

městské části

Kandidáti v komunálních volbách v Ostravě

Richard Vereš

Jan Dohnal

Lukáš Semerák

Primátorem je od dubna 2023 Jan Dohnal (ODS/SPOLU), přestože volby v roce 2022 jednoznačně vyhrálo ANO s 33,96 procenta hlasů a 21 mandáty. Původně zůstal primátorem Tomáš Macura z ANO, po rozkolu ale vedení města přešlo na Dohnala. Současnou širokou koalici tvoří ANO, SPOLU, Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ANO21
SPOLU9
Ostravak8
SPD7
STAN+NK4
KSČM+NK3
Piráti3

Komunální volby v Ostravě

městské obvody

Kandidáti v komunálních volbách v Plzni

Roman Zarzycký

Tomáš Morávek

Lukáš Hegner

Primátorem je Roman Zarzycký (ANO). Volby v roce 2022 přitom vyhrála koalice SPOLU, která se ale do vedení města nedostala. Radnici převzala koalice ANO, Pirátů, STAN a PRO Plzeň, která zvolila Zarzyckého primátorem; SPOLU skončilo v opozici.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ANO a nezávislí15
ODS9
Pro Plzeň5
Piráti4
STAN4
SPD4
KDU-ČSL3
TOP 093

Komunální volby v Plzeňském kraji

kandidáti v okresních městech

Kandidáti v komunálních volbách v Liberci

Lukáš Hájek

Tomáš Rec

Jan Hruška

Liberecký magistrát vede primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Jeho kandidátka, vytvořená Starosty pro Liberecký kraj společně s KDU-ČSL a TOP 09, volby 2022 vyhrála a získala 12 ze 39 mandátů. Původní povolební koalice zahrnovala vítězné Starosty, ANO, ODS a Piráty; po změnách v roce 2024 z ní ODS odešla, takže jejími hlavními pilíři nyní zůstávají Starostové, ANO a Piráti.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
SLK+TOP+KDU12
ANO10
Zelení6
SPD4
ODS+USZ3
Piráti2
Nezávislí2

Komunální volby v Libereckém kraji

kandidáti v okresních městech

Kandidáti v komunálních volbách v Olomouci

Miroslava Ferancová

Jan Vašíř

Lucie Tungul

Olomouc má ve svém čele na magistrátu od letošního ledna Miroslavu Ferancovou (ANO). Dlouholetý primátor Miroslav Žbánek v prosinci 2025 rezignoval kvůli zvolení poslancem. ANO vyhrálo komunální volby v roce 2022 a následně vytvořilo koalici s uskupením ProOlomouc a Piráti a hnutím spOLečně.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ANO16
SPOLU10
ProOlomouc+Piráti8
SPD+Trikolora5
Společně4
STAN, Zelení a Nezávislé Olomoucké osobnosti2

Komunální volby v Olomouckém kraji

kandidáti v okresních městech

Kandidáti v komunálních volbách v Českých Budějovicích

Dagmar Škodová Parmová

Viktor Lavička

Jan Teplý

Primátorkou je Dagmar Škodová Parmová. Volby v roce 2022 vyhrála ODS s 29,35 procenta hlasů a 16 mandáty. Druhé ANO získalo 24,02 procenta a 13 křesel. Po volbách vznikla koalice ODS + Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) + Piráti + Jihočeši 2012. Piráti ale v říjnu 2024 koalici opustili kvůli sporům kolem změny územního plánu v lokalitě Vávrovských rybníků. Koalice tím přišla o většinu a pokračovala jako menšinová, tehdy s 20 ze 45 zastupitelů.

Od té doby se změnily také stranické dresy části vedení města. Primátorka Dagmar Škodová Parmová a několik jejích kolegů opustili ODS a přešli do nového hnutí Naše Česko Martina Kuby.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
Naše Česko14
ANO13
HOPB5
Piráti3
Společně pro Budějovice (TOP 09+KDU ČSL)3
ODS2
Jihočeši1
SPD1
Nezávislí3

Komunální volby v Jihočeském kraji

kandidáti v okresních městech

Kandidáti v komunálních volbách v Hradci Králové

Lukáš Fiedler

Pavlína Springerová

Jan Holásek

Primátorkou Hradce Králové je Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu (HDK). Její uskupení ale volby nevyhrálo – vítězem bylo ANO s 24,51 procenta a 13 mandáty, zatímco koalice HDK a TOP 09 skončila druhá se sedmi zastupiteli. ANO zamířilo do opozice a město začala řídit pětikoalice HDK a TOP 09, ODS, Pirátů, Rozvíjíme Hradec a Změny pro Hradec se Zelenými.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ANO11
HDK+TOP 097
ODS5
Piráti4
SPD3
Rozvíjíme Hradec3
Změna pro Hradec2

Komunální volby v Královéhradeckém kraji

kandidáti v okresních městech

Kandidáti v komunálních volbách v Pardubicích

Jan Nadrchal

Jakub Rychtecký

Ondřej Tichý

Magistrátu v Pardubicích vládne hnutí ANO. Primátorem je Jan Nadrchal (ANO). Hnutí ANO také vyhrálo komunální volby 2022, v nichž získalo 28,84 procenta hlasů a 12 z 39 mandátů. Vedení města vytvořilo společně s uskupeními Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice; trojkoalice měla přesně 20 mandátů, tedy nejtěsnější možnou většinu.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ANO12
SPOLU (ODS+TOP 09+KDU-ČSL)9
Piráti a Zelení4
Společně pro Pardubice4
Žijeme Pardubice4
SPD3
Naše Pardubice3

Komunální volby v Pardubickém kraji

kandidáti v okresních městech

Kandidáti v komunálních volbách v Ústí n. Labem

Tomáš Hrubý

Tomáš Vohryzka

Věra Nechybová

Primátorem Ústí nad Labem zůstal po minulých volbách Petr Nedvědický za ANO, které vyhrálo volby 2022 s 28,53 procenta a 13 mandáty. Při ustavení vedení se ANO spojilo především s SPD a získalo podporu také jednotlivých zastupitelů z UFO a ODS; právě tato neobvyklá většina umožnila Nedvědickému pokračovat v čele města.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ANO13
PRO! Ústí8
Vaše Ústí4
SPD+Trikolora3
ODS3
UFO2
Nezávislí4

Komunální volby v Ústeckém kraji

kandidáti v okresních městech

Kandidáti v komunálních volbách ve Zlíně

Jiří Korec

Miroslav Chalánek

Čestmír Vančura

Primátorem Zlína je Jiří Korec (ANO). Hnutí ANO zde v roce 2022 jasně vyhrálo volby se ziskem 31,97 procenta a 14 ze 41 zastupitelů. Radnici od té doby vede koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů, která při svém vzniku disponovala pohodlnou většinou 27 hlasů.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ANO14
ODS8
Zlín 217
STAN5
KDU-ČSL3
Piráti3
SPD2
Nezávislí2

Komunální volby ve Zlínském kraji

kandidáti v okresních městech

Kandidáti v komunálních volbách v Jihlavě

Radek Popelka

Petr Ryška

Karolína Koubová

Primátorem je Petr Ryška (ODS), který kandidoval na společné listině ODS a KDU-ČSL. Volby ale vyhrálo ANO se ziskem 28,51 procenta a 14 mandátů, zatímco ODS s KDU-ČSL skončily druhé s 11 mandáty. Po dlouhém vyjednávání vznikla koalice právě ODS, KDU-ČSL a ANO, přičemž primátorský post připadl Ryškovi

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ANO14
ODS a KDU-ČSL11
Piráti a Fórum Jihlava4
SPD s podporou Trikolory4
Starostové a nezávislí4

Komunální volby v Kraji Vysočina

kandidáti v okresních městech

Kandidáti v komunálních volbách v Karlových Varech

Andrea Pfeffer-Ferklová

Adam Klsák

Jiří Vaněček

Radnici v Karlových Varech vede Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). ANO zde zároveň vyhrálo volby v roce 2022, získalo 34,45 procenta hlasů a 14 z 35 mandátů. Vládnoucí koalici vytvořilo s hnutím Karlovaráci a koalicí SPOLU, dohromady disponovali 23 mandáty.

Mandáty v zastupitelstvu 2022-2026
stranamandáty
ANO14
Karlovaráci5
KOA4
SPD4
SPOLU (ODS+KDU-ČSL)4
Piráti2
STAN2

Komunální volby v Karlovarském kraji

kandidáti v okresních městech

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