  13:50
Jen jednou za čtyři roky mají dospělí obyvatelé Česka možnost ovlivnit, kdo bude rozhodovat o směřování země. Volební místnosti jsou otevřené na 14 hodin, takže je ještě dost času se rozhodnout, komu dát hlas. Na jednom místě najdete přehledně informace o každém z 26 uskupení, které kandiduje.

Zaměstnanci městské části Praha 9 začali ráno s rozvozem uren a dalšího vybavení pro volební místnosti. (12. ledna 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Jsou mezi nimi matadoři, kteří nevynechali jediné volby od vzniku České republiky, ale i zcela nová uskupení, jež nabízejí řešení voličům nespokojeným se současnými politiky.

Volby ONLINE: Maraton politiků začal. Odvolil prezident Pavel, Babiš i Zeman

Podle odhadů je stále třetina voličů nerozhodnutá a část z nich možná hledá odpověď na otázku, komu dát hlas. Pro snazší rozhodnutí přinášíme přehlednou tabulku. Jsou v ní uvedeny všechny kandidující strany a hnutí a po kliknutí na název vede na kratší či delší článek o dané straně či hnutí.

U sedmi největších stran, které mají podle průzkumů největší šanci překonat pětiprocentní hranici hlasů nutných pro vstup do Sněmovny, připomínáme nejen jejich lídry, ale také kauzy spojené s jejich členy.

ČísloNázev strany, hnutí nebo koalice
1Rebelové
2Moravské zemské hnutí
3Jasný signál nezávislých
4Výzva 2025
5SMS - Stát má sloužit
6Svoboda a přímá demokracie (SPD)
7ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie
8Přísaha občanské hnutí
9Levice
10Česká republika na 1. místě
11Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
12Švýcarská demokracie
13Urza.cz
14Hnutí občanů a podnikatelů
15Hnutí Generace
16Česká pirátská strana
17Koruna česká (monarchistická strana Čech Moravy a Slezska)
18Volt Česko
19Volte Pravý Blok
20Motoristé sobě
21Balbínova poetická strana
22ANO 2011
23Starostové a nezávislí
24Hnutí Kruh
25Stačilo!
26Voluntia

Kdo jsou kandidáti ve vašem kraji

O hlasy voličů se uchází 4 463 kandidátů. Na jedno poslanecké křeslo tak připadá zhruba 22 uchazečů.

Česká republika je rozdělena na 14 volebních krajů. Vzhledem k tomu, že mají rozdílný počet obyvatel, liší se počet křesel, o které kandidáti usilují. Nejvíce poslanců zastupuje Středočeský kraj, 26, o tři méně má Praha a Jihomoravský kraj, 22 Moravskoslezský. Nejméně mandátů je v Karlovarském (5) a Libereckém kraji (8), deset jich má Pardubický kraj a Vysočina.

Přehled kandidátů podle krajů a stran

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Hlasování bude tradičně nejrozsáhlejším testem, jak byli lidé spokojeni s působením současných sedmi sněmovních stran a hnutí. Pokud se přikloní k některému z dalších uskupení, mohl by se počet sněmovních frakcí zvýšit opět na minimálně devět, tak jako po sněmovních volbách před osmi lety.

NÁVOD: Jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025?

Šanci na návrat do Sněmovny po čtyřech letech mají komunisté a sociální demokraté prostřednictvím hnutí Stačilo!, které by mohlo být ve Sněmovně nováčkem, stejně jako strana Motoristé sobě.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Za hlavního adepta na vítěze voleb je dlouhodobě považováno hnutí ANO, kterému nahrávalo mimo jiné zvýšení inflace a dopady růstu cen energií. Preferuje svou jednobarevnou vládu, kterou by podporovala další opoziční uskupení.

Na výběr zřejmě bude mít hnutí SPD, případně Stačilo! a Motoristy. Jednání se současnými vládními stranami Babiš vyloučil. Předchozí Babišova vláda byla koaliční se sociálními demokraty a opírala se o hlasy komunistů.

Vládní koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, stejně jako Starostové a nyní opoziční Piráti, doufají v to, že se jim podaří udržet ve Sněmovně většinu. Podle nich by propojení ANO s protisystémovými uskupeními, z nichž SPD a Stačilo! požadují vystoupení z NATO i z EU, mohlo změnit prozápadní orientaci země a přiblížit ji k poměrům na Slovensku nebo v Maďarsku.

ANO obhajuje ve Sněmovně 72 křesel, koalice Spolu o jedno méně, z toho občanští demokraté 34, lidovci 23 a TOP 09 pak 14. Starostové usilují o znovuzvolení 33 poslanců, SPD o 20 míst, Piráti o čtyři křesla. V předchozím volebním období mělo ANO 78 poslanců, ODS 25, Piráti 22, SPD 19, sociální demokraté a komunisté po 15, KDU-ČSL deset a TOP 09 sedm křesel.

Volby do Sněmovny obrazem

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva odevzdali své hlasy ve sněmovních volbách v Černoučku na Litoměřicku. ( 3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlas odevzdal Andrej Babiš. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlas odevzdal Zdeněk Hřib (Piráti). (3. října 2025)
169 fotografií

O přízeň zhruba osmi milionů voličů usiluje 26 volebních uskupení, což je o čtyři více než při minulých volbách v roce 2021. To, které strany budou nejúspěšnější, by mohla ovlivnit i volební účast. Před čtyřmi lety přesáhla 65 procent, před osmi lety atakovala hranici 61 procent.

Volební místnosti v ČR, jichž je téměř 14 800, budou otevřeny tento pátek a sobotu stejně jako většina ze 108 volebních místností v zahraničí. Výsledky voleb budou zveřejňovány v sobotu po ukončení hlasování na volebním webu. Výsledky z většiny volebních okrsků by mohly být podle zkušeností z minulých voleb známy v sobotu do 18:00.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Sledujeme online

