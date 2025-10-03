Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Jsou mezi nimi matadoři, kteří nevynechali jediné volby od vzniku České republiky, ale i zcela nová uskupení, jež nabízejí řešení voličům nespokojeným se současnými politiky.
|
Volby ONLINE: Maraton politiků začal. Odvolil prezident Pavel, Babiš i Zeman
Podle odhadů je stále třetina voličů nerozhodnutá a část z nich možná hledá odpověď na otázku, komu dát hlas. Pro snazší rozhodnutí přinášíme přehlednou tabulku. Jsou v ní uvedeny všechny kandidující strany a hnutí a po kliknutí na název vede na kratší či delší článek o dané straně či hnutí.
U sedmi největších stran, které mají podle průzkumů největší šanci překonat pětiprocentní hranici hlasů nutných pro vstup do Sněmovny, připomínáme nejen jejich lídry, ale také kauzy spojené s jejich členy.
Kdo jsou kandidáti ve vašem kraji
O hlasy voličů se uchází 4 463 kandidátů. Na jedno poslanecké křeslo tak připadá zhruba 22 uchazečů.
Česká republika je rozdělena na 14 volebních krajů. Vzhledem k tomu, že mají rozdílný počet obyvatel, liší se počet křesel, o které kandidáti usilují. Nejvíce poslanců zastupuje Středočeský kraj, 26, o tři méně má Praha a Jihomoravský kraj, 22 Moravskoslezský. Nejméně mandátů je v Karlovarském (5) a Libereckém kraji (8), deset jich má Pardubický kraj a Vysočina.
Přehled kandidátů podle krajů a stran
Hlasování bude tradičně nejrozsáhlejším testem, jak byli lidé spokojeni s působením současných sedmi sněmovních stran a hnutí. Pokud se přikloní k některému z dalších uskupení, mohl by se počet sněmovních frakcí zvýšit opět na minimálně devět, tak jako po sněmovních volbách před osmi lety.
|
NÁVOD: Jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025?
Šanci na návrat do Sněmovny po čtyřech letech mají komunisté a sociální demokraté prostřednictvím hnutí Stačilo!, které by mohlo být ve Sněmovně nováčkem, stejně jako strana Motoristé sobě.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Za hlavního adepta na vítěze voleb je dlouhodobě považováno hnutí ANO, kterému nahrávalo mimo jiné zvýšení inflace a dopady růstu cen energií. Preferuje svou jednobarevnou vládu, kterou by podporovala další opoziční uskupení.
Na výběr zřejmě bude mít hnutí SPD, případně Stačilo! a Motoristy. Jednání se současnými vládními stranami Babiš vyloučil. Předchozí Babišova vláda byla koaliční se sociálními demokraty a opírala se o hlasy komunistů.
Vládní koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, stejně jako Starostové a nyní opoziční Piráti, doufají v to, že se jim podaří udržet ve Sněmovně většinu. Podle nich by propojení ANO s protisystémovými uskupeními, z nichž SPD a Stačilo! požadují vystoupení z NATO i z EU, mohlo změnit prozápadní orientaci země a přiblížit ji k poměrům na Slovensku nebo v Maďarsku.
ANO obhajuje ve Sněmovně 72 křesel, koalice Spolu o jedno méně, z toho občanští demokraté 34, lidovci 23 a TOP 09 pak 14. Starostové usilují o znovuzvolení 33 poslanců, SPD o 20 míst, Piráti o čtyři křesla. V předchozím volebním období mělo ANO 78 poslanců, ODS 25, Piráti 22, SPD 19, sociální demokraté a komunisté po 15, KDU-ČSL deset a TOP 09 sedm křesel.
Volby do Sněmovny obrazem
O přízeň zhruba osmi milionů voličů usiluje 26 volebních uskupení, což je o čtyři více než při minulých volbách v roce 2021. To, které strany budou nejúspěšnější, by mohla ovlivnit i volební účast. Před čtyřmi lety přesáhla 65 procent, před osmi lety atakovala hranici 61 procent.
Volební místnosti v ČR, jichž je téměř 14 800, budou otevřeny tento pátek a sobotu stejně jako většina ze 108 volebních místností v zahraničí. Výsledky voleb budou zveřejňovány v sobotu po ukončení hlasování na volebním webu. Výsledky z většiny volebních okrsků by mohly být podle zkušeností z minulých voleb známy v sobotu do 18:00.