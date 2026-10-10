Koalici v Praze s ANO nechceme, tvrdí klíčový muž TOP 09. Jejich partneři to nevylučují

Je krátce po šesté hodině. Co říkáte na průběžné výsledky voleb?
Já jsem spokojený. Asi největším ukazatelem jsou teď volby do Senátu. Jak víte, máme tři kandidáty. Jeden mandát máme, ale nechci to zakřiknout. Grolich bojoval proti kandidátovi ANO, který měl velkou mediální podporu. Nebyl to slabý soupeř.
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Pokud Šarapatka nepostoupí, podpoří zřejmě koaličního kandidáta, řekl šéf TOP 09
Co se týče jižní Moravy a Znojemska, vypadá to, že náš kolega postupuje do druhého kola. Pokud se to podaří, je to zkrátka úspěch. U třetího kandidáta uvidíme.
Zatím je sečteno sotva 10 procent Prahy 5, ale zatím to vypadá, že Zdeněk Šarapatka skončí třetí.
No dobře, tak i kdyby skončil třetí, vzhledem k síle naší politické strany to určitě není ostuda. Je to velmi solidní výsledek. Minimálně senátní volby tedy ukazují, že TOP 09 nepatří do starého železa. Budeme bojovat.
Jak vidíte šance strany v komunálních volbách, konkrétně v Praze?
Tak tam uvidíme. Právě se jdu podívat do štábu ODS. Kandidujeme společně na magistrát, ale zatím je sečteno strašně málo.
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TOP 09 v Praze vylučuje koalici s ANO. Váš koaliční partner ODS, konkrétně kandidát na primátora Tomáš Portlík, ji ale nevylučuje.
Počkejme, až se sečte všechno. Teď už to bude na zastupitelích a panu Portlíkovi, aby začali vyjednávat. My v žádném případě nechceme koalici s hnutím ANO. Ale počkejme si na výsledky. Vyjednávat začneme potom.
Co kandidatura na Praze 5, kde Zdeněk Šarapatka kandidoval proti vašim koaličním partnerům? Nebylo to tříštění sil?
Já jsem měl na jeho kandidaturu jiný názor než zbytek strany, ale respektoval jsem, že výkonný výbor podpořil pana Šarapatku. Jako demokrata ho respektuju. Neměl jsem s tím problém.
Tříštění sil by znamenalo, že bychom kandidovali ve dvou okrscích. Když se podíváte, tak jsme na většině míst byli velmi ukáznění. Více než ostatní opoziční demokratické strany. Na mnoha místech jsme kandidáty nepostavili, aby se ukázalo, že nám jde o společnou jednotu opozičních stran.
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Kdyby pan Šarapatka nepostoupil do druhého kola, předpokládám, že podpoří jednoho z kandidátů, a tudíž budou demokratické politické strany ve druhém kole spolupracovat.