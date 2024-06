Lidé si vzpomněli na mé působení za covidu, míní nový europoslanec Dostál

Co podle vás rozhodlo o tom, že doprovodíte Kateřinu Konečnou do europarlamentu?

Myslím, že rozhodlo skvěle postavené spojenectví jak tradiční strany s voliči, kteří jsou zvyklí nejen chodit volit, ale také se zajímat o politiku a pomáhat v kampani, a osobností, které ukázaly během posledních let, že mají pevný názor a umí reagovat na problémy, které lidi trápí.

V mém případě si alespoň někteří voliči vzpomněli na covidová léta a opatření, se kterými jsme bojovali.

Takže máte za to, že vás do europarlamentu vynesla vystoupení na mítincích pořádaných stranou PRO Jindřicha Rajchla?

Covid nemá tolik společného s panem Reichlem, jako s mou dvacetiletou praxí v oblasti zdravotnického práva a ochrany veřejného zdraví. Myslím, že si na to mnozí lidé vzpomněli a podle esemesek, které nyní vyřizuji, to lze potvrdit.

Někdy od roku 2004 se zajímám o práva pacientů, dostupnost zdravotní péče, vztahy mezi lékařem a pacientem. A lidé prostě uznali za vhodné, že to, co jsem dělal dosud dlouhou dobu, bych mohl dělat i na úrovni politické.

Plánujete coby europoslanec zamířit do levicové frakce, ve které dosud působila Kateřina Konečná?

Popravdě jsem zvědav, jestli rozložení frakcí vydrží tak, jak bylo. Jestli například nevzniknou nějaké nové. Plán je setrvat ve frakci, ve které je paní Konečná (evropská levice, pozn. red.), už proto, že je to frakce konfederativní a nedává závazné pokyny svým členům, jak mají hlasovat, dává jim velké množství svobody.

Budete se na zkušenosti lídryně Konečné, která mandát obhájila, spoléhat i v Bruselu? Provede vás kuloáry?

Kateřina Konečná je nesmírně pracovitá a především má za sebou vysoce kompetentní právnický aparát. Já nepřiznám jen tak někomu, že je špičkový právník, ale její kolegové, které má jako asistenty, vykonávají opravdu výbornou práci.

Jejich schopnosti pro mě budou důležité například u technických záležitostí, jak zvládnout třeba připomínkování, nebo například jak správně vyjednávat nějakou iniciativu.

Řekl jste, že počítáte s pokračováním koalice Stačilo! i pro další volby a že ty parlamentní mohou být „finále“. Platí to?

Já bych byl rád, kdyby tomu tak bylo. Protože změna poměrů k lepšímu jak v „mém“ zdravotnictví, tak v jiných oblastech, je možná jen kombinací úspěchu na evropské, krajské, senátní a sněmovní úrovni.