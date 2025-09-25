Koalice SPOLU
První návrhy na spojení tří stran se objevily po debaklu ve sněmovních volbách v roce 2017. Podpisem koaliční smlouvy vzniklo toto spojení v roce 2020 s cílem zamezit drobení hlasů mezi tři různé subjekty se srovnatelnými zájmy. Všechny tři strany se na politickém spektru umisťují podobně.
Lídrem je od počátku předseda vlády Petr Fiala. Trojici předsedů doplňuje šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která však již letos nekandiduje, a lídr KDU-ČSL Marek Výborný.
Shoda na tématech však mezi stranami není stoprocentní, což se projevilo například před eurovolbami vloni. Koalice se stává i terčem kritiky z vlastních řad – části politiků vadí, že cíle stran musejí ustoupit společnému programu.
Zaměření koalice SPOLU
Program koalice je určitým kompromisem vycházejícím z hodnot a cílů jednotlivých stran. Všechny tři pravicové strany se hlásí k tradicím a zaměřují se na obranu demokratických hodnot, bezpečnost, dostupné bydlení, ekonomickou prosperitu či moderní školství.
Strany jsou proevropské, ale jejich postoje k míře zapojení se liší. Rozdíly panují například v náhledu na stejnopohlavní manželství, které podporuje TOP 09, na rozdíl od ODS a KDU-ČSL. Ústředním motivem koaliční kampaně pro volby v roce 2025 je obrana a bezpečnost země.
Volební program koalice SPOLU v roce 2025
Koalice SPOLU program s heslem Teď jde o Česko! zveřejnila v polovině srpna na tiskové konferenci. Znění vyplývá již z koaliční smlouvy, kterou zástupci stran podepsali v březnu.
Koalice SPOLU v letošních volbách
Koalici SPOLU tvoří tři strany: ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, které se snaží navázat na volební úspěch z roku 2021, kdy získala 27,79 procent hlasů, zatímco ANO 27,12 procent.. Aktuální průzkumy však koalici přisuzují zisk okolo dvaceti procent hlasů. Umisťuje se tak na druhé místo za favorizovaným hnutím ANO s třiceti procenty.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Jednotlivé strany se liší počtem lídrů kandidátek v krajích. Nejvíce z nich vedou zástupci ODS, do čela se postaví hned v deseti krajích. Politici z KDU-ČSL i TOP 09 povedou shodně dvě listiny – lidovci v Olomouckém a Pardubickém, TOP 09 v Ústeckém a Královéhradeckém kraji.
Jakou kampaň koalice SPOLU vede
Ústřední heslo „teď je čas stát na správně straně,“ jímž koalice v březnu zahájila kampaň, navazuje na ladění kampaně před volbami v roce 2021. Pro ty letošní se SPOLU převléklo z tradiční modré do kombinace svítivě zelené, meruňkové a bílé.
Ostrou fázi kampaně s názvem Teď jde o Česko! koalice zahájila 20. srpna v kavárně Louvre na Národní třídě v centru Prahy. Den před výročím invaze vojsk Varšavské smlouvy zvolila úmyslně. „Ať se z cesty na Západ nestane cesta na Východ,“ varoval voliče plakát s tvářemi šéfů hnutí ANO, Stačilo! a SPD umístěný na řečnickém stupínku.
Koalice uvádí, že právě tato tři hnutí se po volbách spojí. „Tyto strany představují nebezpečí pro naši příslušnost k Západu,“ řekl lídr SPOLU a současný premiér Petr Fiala a v narážce na Stačilo! a SPD dodal, že kromě vystoupení z EU a NATO usilují i o změnu režimu.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Už v polovině letošního června se v ulicích objevily negativně laděné poutače směřované zejména proti politikům hnutí ANO, jimž připomínají přešlapy v minulosti. O něco později se objevily také poutače varující právě před rizikem společné vlády ANO, SPD a hnutí Stačilo!
Již nějakou dobu také běží kontaktní kampaň, kdy významní představitelé koalice, například předseda Petr Fiala, ministr dopravy Martin Kupka či ministryně spravedlnosti Eva Decroix, ale i další politici pořádají debaty s voliči nebo se s nimi setkávají v ulicích.
Tváře koalice SPOLU
Nejvýraznějšími postavami koalice je trojice lídrů stran – předseda vlády Petr Fiala, ministr zemědělství Marek Výborný a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, ta však již dříve oznámila, že z politiky odchází a letošních voleb už se tedy účastnit nebude.
Díky silné pozici po posledních volbách koalice získala velkou část vládních křesel. Členové SPOLU aktuálně obsazují jedenáct ministerských postů.
Nespokojenost se směřováním koalice vedla k odchodu řady dlouholetých členů. Členství ve straně ukončil například bývalý europoslanec Jan Zahradil (tehdy ODS) nebo někdejší ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Proti společnému postupu mimo jiné protestoval jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) nebo bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL).
|
Petr Fiala (ODS)
Bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně vede současnou vládu od prosince 2021 po úspěchu ve sněmovních volbách. V politice se pohybuje od září 2011, kdy byl poradcem tehdejšího premiéra Petra Nečase. V roce 2012 se stal ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v Nečasově vládě po demisi Josefa Dobeše (VV).
Poslancem je od předčasných voleb v říjnu 2013, kdy kandidoval ještě jako nestraník za ODS. Členem strany se stal v listopadu stejného roku a v lednu 2014 také jejím v pořadí čtvrtým předsedou. Tuto pozici na stranických kongresech už pětkrát obhájil. Vede kandidátku koalice v Jihomoravském kraji.
Marek Výborný (KDU-ČSL)
Současný šéf lidovců kandidoval do Poslanecké sněmovny poprvé v roce 2006, ovšem neúspěšně. O několik měsíců později se stal zastupitelem Heřmanova Městce. Poslanecký mandát získal v roce 2017, už jako lídr kandidátky v Pardubickém kraji.
V říjnu 2024 na sjezdu strany porazil Mariana Jurečku ve volbě na funkci šéfa strany. V jejím čele stál už dříve, od března 2019, ale z rodinných důvodů po necelém roce rezignoval. Po rezignaci svého spolustraníka Zdeňka Nekuly na konci června 2023 se stal ministrem zemědělství. Vede kandidátku v Pardubickém kraji.
Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)
Do TOP 09 vstoupila už krátce po založení strany, poslankyní je od roku 2013. V roce 2015 se stala místopředsedkyní strany, na nejvyšší post postoupila o čtyři roky později. Po volbách v roce 2021 byla poslanci zvolena do funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny.
Počátkem letošního roku na sociální síti X oznámila odchod z politiky s koncem poslaneckého mandátu – nebude se tedy ani účastnit volební kampaně. Její místo zastoupil poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil, nástupce v čele strany však dosud není známý.
Kauza kryptoměny Bitcoin
Politickou scénou v poslední době hýbe zejména Bitcoinová kauza, do níž je zapojený bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (tehdy ODS). Ministerstvo letos v březnu přijalo od odsouzeného překupníka drog Tomáše Jiřikovského darem bitcoiny v hodnotě zhruba jedné miliardy korun a prodávalo je v aukcích.
|
Bitcoinů se poté zbavilo v aukcích a koncem května začala prodej prošetřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu s podezřením na praní špinavých peněz. Policie kryptoměnu zadržela.
Kauza má ještě pokračování v podobě nejasností ohledně náhlého odchodu dohlížitele nad bitcoinovou aférou Daniela Uhlíře, který měl o případu vytvořit závěrečnou zprávu, ale ta nevznikne. Uhlíř ještě před koncem v tiskovém prohlášení uvedl, že stát bitcoiny přijímat neměl.
Navzdory očekáváním expertů se však dění okolo kauzy příliš nepodepsalo na volebních preferencích koalice. Rozpory vyvolává i postup Blažkovy nástupkyně na ministerském postu Evy Decroix (ODS), která podle hnutí STAN nedostatečně vysvětluje nečekaný odchod Uhlíře. Poslankyně hnutí Hana Naiclerová dokonce volala po jejím odchodu.
Další kauzy koaličních politiků
- kupčení s městskými byty v roce 2020 v Brně: během vyšetřování korupční aféry se objevilo jméno bývalého ministra Blažka a brněnské primátorky Markéty Vaňkové
- kauza Dozimetr: člen ODS Jan Mraček se, obdobně jako jeho manželka a tehdejší místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO), dobře znal s jedním z obviněných. S dalším z nich se pravidelně stýkalo také několik politiků TOP 09.
- kauza Autostráda: v ovlivňování veřejných dopravních zakázek v Olomouckém kraji figurovali politici z ODS
- bývalého poslance Dominika Feriho (tehdy TOP 09) soud v dubnu 2024 poslal za znásilnění na tři roky do vězení. V březnu 2025 potrestal soud dalšího politika TOP 09 Otto Sixtuse Libala dvouletou podmínkou za stejný čin.
Koalice SPOLU v minulých volbách
Stejný postup jako letos zvolily tři strany, které koalici tvoří, i pro postup ve sněmovních volbách v roce 2021. Spojení se vyplatilo – SPOLU získalo 27,79 procenta hlasů, těsně tak předčilo druhé hnutí ANO a obsadilo 71 křesel v Poslanecké sněmovně.
V roce 2017 kandidovaly strany samostatně. O velkém úspěchu se nedalo mluvit ani v jednom případě – ODS jako nejsilnější strana získala 11,32 procenta hlasů a 25 mandátů. KDU-ČSL podpořilo 5,8 procenta voličů, díky čemuž získala 10 mandátů. Nejhorší výsledek se ziskem 5,3 procenta hlasů a sedmi mandáty si odnesla TOP 09.
