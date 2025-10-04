Fiala blahopřál vítězi voleb ANO. Nevzdám boj s populismem a extremismem, řekl

Fialu přivítal při vstupu do sálu jen vlažný potlesk spolustraníků.
„Nevzdám boj s populismem a extremismem,“ prohlásil premiér a šéf SPOLU na tiskové konferenci po volbách.
Současný ministr dopravy Martin Kupka ve volebním štábu koalice ještě před tiskovou konferencí SPOLU prohlásil, že za výrazný neúspěch by považoval, kdyby uskupení nedosáhlo 20 procent.
Dvacetiprocentní hranici koalice SPOLU překročí, ale za úspěch to ODS, TOP 09 ani KDU-ČSL považovat nemohou. Kupka ale řekl, že to nepovažuje za důvod k rezignaci předsedy ODS Petra Fialy.
Vítězi voleb poblahopřáli i šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda lidovců, ministr zemědělství Marek Výborný,
Koalice SPOLU ve volbách získala přes 23 procent hlasů. Oproti výsledku před čtyřmi lety to je propad, ztráta na vítězné hnutí ANO letos činí přes 11 procent.