Fiala blahopřál vítězi voleb ANO. Nevzdám boj s populismem a extremismem, řekl

Fiala blahopřál vítězi voleb ANO. O své pozici se poradí s kolegy ve straně

Josef Kopecký
Dominika Hejl Hromková
,
  18:30aktualizováno  18:53
Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala poblahopřál vítězi voleb, hnutí ANO. „Volby rozhodly hlasy, které nepropadly a koncentrovaly se u hnutí ANO,“ řekl Fiala. Je podle něj třeba výsledek voleb respektovat. Poděkoval voličům SPOLU. Rezignovat teď nehodlá. Nechce dělat unáhlená rozhodnutí. ‚Chce se poradit s kolegy.
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října...

Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ministr dopravy Martin Kupka dorazil do volebního štábu SPOLU. (4. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října...
Volební štáb strany SPOLU. Jan Lipavský. (4. října 2025)
Ministr dopravy Martin Kupka dorazil do volebního štábu SPOLU. (4. října 2025)
Fialu přivítal při vstupu do sálu jen vlažný potlesk spolustraníků.

„Nevzdám boj s populismem a extremismem,“ prohlásil premiér a šéf SPOLU na tiskové konferenci po volbách.

Současný ministr dopravy Martin Kupka ve volebním štábu koalice ještě před tiskovou konferencí SPOLU prohlásil, že za výrazný neúspěch by považoval, kdyby uskupení nedosáhlo 20 procent.

Dvacetiprocentní hranici koalice SPOLU překročí, ale za úspěch to ODS, TOP 09 ani KDU-ČSL považovat nemohou. Kupka ale řekl, že to nepovažuje za důvod k rezignaci předsedy ODS Petra Fialy.

Vítězi voleb poblahopřáli i šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda lidovců, ministr zemědělství Marek Výborný,

Koalice SPOLU ve volbách získala přes 23 procent hlasů. Oproti výsledku před čtyřmi lety to je propad, ztráta na vítězné hnutí ANO letos činí přes 11 procent.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Fiala blahopřál vítězi voleb ANO. Nevzdám boj s populismem a extremismem, řekl

Přímý přenos

Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala poblahopřál vítězi voleb, hnutí ANO. „Volby rozhodly hlasy, které nepropadly a koncentrovaly se u hnutí ANO,“ řekl Fiala. Je podle něj třeba výsledek voleb...

4. října 2025  18:30,  aktualizováno  18:49

V Královéhradeckém kraji vyhrálo ANO před SPOLU. Do sněmovny míří i nováčci

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji vítězí hnutí ANO s lídryní Janou Berkovcovou před koalicí SPOLU s lídrem TOP 09 Ondřejem Matějem Havlem. Na třetím místě je STAN. Nad...

4. října 2025  15:54,  aktualizováno  18:49

Nádhera, zní z ANO. Babiš slaví vítězství, do štábu přijel s písní

Sledujeme online

Hnutí ANO sleduje výsledky sněmovních voleb tradičně na pražském Chodově. V 17:30 do štábu dorazil jeho šéf Andrej Babiš, z reproduktoru zněla italská píseň Sarà perché ti amo. Jeho...

4. října 2025,  aktualizováno  18:49

Volební studio iDNES.cz: Věcné a důstojné, ocenil Fialův projev šéfredaktor MF DNES

Přímý přenos

Ve 14:00 odstartovalo Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které nabízí živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. „Věcné, střízlivé, důstojné. Jednička s hvězdičkou,“ ocenil projev...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  18:45

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO válcuje premiérovu koalici SPOLU

Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To po sečtení téměř všech hlasů drží...

4. října 2025  16:34,  aktualizováno  18:45

Metropole jako výjimka: SPOLU jasně v čele, o dvě čtvrti se těsně přetahuje s ANO

Po sečtení více než tří čtvrtin hlasů vítězí v Praze jako v jediném kraji koalice SPOLU s více než 33 procenty hlasů. Pražský úspěch ji však před celkovou porážkou od hnutí ANO nezachrání.

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  18:42

Hymna vítěze. Italský hit Sara Perche Ti Amo provázel Babiše celé volby

Stejně jako po poslední předvolební debatě s Petrem Fialou pouštěl Andrej Babiš i při příjezdu do štábu ANO jako svou vítěznou písničku letitý italský hit Sara Perche Ti Amo. Jedna z nejslavnějších...

4. října 2025  18:42

Česko má naději na změnu, radují se vládní politici na Slovensku

Slovenští vládní politici se radují z vítězství hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra...

4. října 2025  18:37

V Moravskoslezském kraji drtivě vyhrálo ANO, ministr Stanjura ve sněmovně končí

Hnutí ANO s lídrem Andrejem Babišem v Moravskoslezském kraji po sečtení 99 procent okrsků zcela vévodí, má 44 procent hlasů. ANO navíc nejspíše ubralo řadu hlasů hnutí Stačilo! v čele s Kateřinou...

4. října 2025  17:07,  aktualizováno  18:36

Historický výsledek, pochvaluje si Babiš. Chce vyjednávat s SPD a Motoristy

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce po vyhraných sněmovních volbách vyjednávat s SPD a Motoristy. Cílem je ale podle něj jednobarevná vláda, kterou by řídilo hnutí ANO. Na brífinku poděkoval všem, kdo...

4. října 2025  18:17,  aktualizováno  18:36

Seznamte se, nejmladší poslankyně, studentka a nová hvězda Starostů Julie Smejkalová

Její výsledek všechny překvapil. V Praze z devátého místa kandidátky Starostů míří do Sněmovny jako nejmladší poslankyně Julie Smejkalová (21). Jde o studentku právnické fakulty, aktivistku a...

4. října 2025  18:36

Hudebník, Klausův muž i závodník. Kdo za Motoristy zasedne do Sněmovny

Do Sněmovny míří nová strana Motoristé sobě. Necelých sedm procent hlasů jim zajistilo 13 mandátů. Motoristé dlouhodobě vystupují proti Green Dealu. V předvolebním programu slibovali nižší náklady na...

4. října 2025  18:34

