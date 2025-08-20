Koalice SPOLU zahajuje horkou kampaň, představí základní body programu

Lídr koalice SPOLU, premiér Petr Fiala, i další politici SPOLU, zdůrazňují jako klíčové téma zajištění bezpečnosti České republiky, poukazují na riziko z Ruska, a to kvůli imperiální politice režimu ruského diktátora Vladimira Putina, který rozpoutal válku proti Ukrajině.
Volební kampaň začala koalice SPOLU už na jaře s důrazem na obranu demokracie a na bezpečnost státu. Voličům slibuje také třeba dostupné bydlení, hospodářský růst, moderní školství, efektivní stát nebo rozvoj venkova. Pro letošní volby změnila vizuální styl, ve kterém modrou barvu nahradily zelená, meruňková a bílá.
Podle posledního volebního modelu STEM pro CNN Prima News by nyní SPOLU získalo 20,1 procenta hlasů a ztrácí na opoziční hnutí ANO, které má podle agentury STEM šanci na 32,5 procenta hlasů. Podobně vyznívají i další volební modely, které shodně koalici SPOLU přisuzují druhé místo s výrazným odstupem za hnutím ANO.