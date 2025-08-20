Koalice SPOLU zahajuje horkou kampaň, představí základní body programu

Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahajuje koalice SPOLU. Zvolila si pro to kavárnu Louvre na Národní třídě v centru Prahy a datum těsně před výročím invaze vojsk bývalého Sovětského svazu do Československa v roce 1968 a následné sovětské okupace. Trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 představí základní body volebního programu.

Koalice SPOLU zahájila kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Petr Fiala (ODS) a Marek Výborný (KDU-ČSL). (25. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lídr koalice SPOLU, premiér Petr Fiala, i další politici SPOLU, zdůrazňují jako klíčové téma zajištění bezpečnosti České republiky, poukazují na riziko z Ruska, a to kvůli imperiální politice režimu ruského diktátora Vladimira Putina, který rozpoutal válku proti Ukrajině.

Volební kampaň začala koalice SPOLU už na jaře s důrazem na obranu demokracie a na bezpečnost státu. Voličům slibuje také třeba dostupné bydlení, hospodářský růst, moderní školství, efektivní stát nebo rozvoj venkova. Pro letošní volby změnila vizuální styl, ve kterém modrou barvu nahradily zelená, meruňková a bílá.

Podle posledního volebního modelu STEM pro CNN Prima News by nyní SPOLU získalo 20,1 procenta hlasů a ztrácí na opoziční hnutí ANO, které má podle agentury STEM šanci na 32,5 procenta hlasů. Podobně vyznívají i další volební modely, které shodně koalici SPOLU přisuzují druhé místo s výrazným odstupem za hnutím ANO.

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

