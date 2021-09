Nechci Dostála za ministra zdravotnictví. Piráti řeší neočkovaného kandidáta

„Jako řadový člen víc a více nesouhlasím s osobou Ondřeje Dostála jako kandidáta na ministra zdravotnictví,“ uvádí Moravec ve svém příspěvku. Uznává, že je pozdě „přepřahat ve vládním týmu“, chce nicméně ostatním Pirátům poskytnout zpětnou vazbu.

„Ondřej vše řeší až příliš ze svého teoretického pohledu lékařské etiky a práv pacientů. Byť asi chápe důležitost očkování a obecně boje proti covidu, svým postojem zkrátka až příliš nahrává antivax lidem a nedokáže lidi motivovat k dodržování protipandemických opatření či motivovat k očkování,“ uvádí jeden z důvodů. Takový přístup podle něj Pirátům škodí a přichází tak o voliče.

Koronavius podle něho bude ještě nějakou dobu tématem pro zdravotnictví. „A za mě se Ondřej diskvalifikoval,“ dodal.

Ministrem nebude

Pirátský kandidát na ministra zdravotnictví se nelíbí také dalším členům. „Veřejné vystupování Dostála je jednoznačně fail, odpovědnost za něj padá primárně na vedení strany, které ho na post prosadilo a po několika měsících oprávněné kritiky ho není schopné nijak usměrnit. Situace se naopak zhoršuje,“ uvedl zakládající člen strany Dalibor Záhora.

„To, že kandidát na ministra zdravotnictví není očkován, mi dost vadí. Ale ještě mnohem více mi vadí arogance, s níž Ondřej Dostál tvrdí, že to je jeho osobní věc a nikdo nemá právo se pídit po tom, zde je, či není očkován,“ napsal na fórum také bývalý kandidát Pirátů do Senátu Petr Daubner.

Podle něj Dostál uškodil nejvíce sám sobě. „Ministrem zcela jistě nebude. Více mi ale vadí, že svým výrokem škodí Pirátům. Jeho sebereflexe je zcela nulová. Takhle prostě nemůže mluvit kandidát na ministra zdravotnictví. Ledaže by kandidoval za Volného nebo Okamuru,“ dodal.

Naopak část Pirátů se Dostála zastává. „Ministr není žádný vzor nebo superhrdina, je to především vrcholový úředník. A má nárok na svobodu rozhodování o svém vlastním životě a zdraví. To je stejné, jako kdybychom nutili ministra zemědělství zaset vlastní pole konopím, nebo chtěli po Olze, aby si adoptovala pár desítek dětí. Není naočkovaný, to je jeho blbost a jeho problém,“ napsal Andrej Ramašeuski.

Anketa o očkování

Dostála se na fóru zastal také kandidát do Sněmovny Jakub Michálek. „Piráti jsou strana, která vznikla hlavně na obranu základních práv občanů a na to bychom neměli nikdy zapomínat,“ napsal.

Dostál na sebe minulý týden upozornil v souvislosti s anketou na Twitteru. Ta se týkala toho, zda má vůbec médiím sdělit, jestli je očkovaný.

Ondřej Dostál @dostalondrej Dotaz z MF Dnes, zda jsem očkován proti COVID. Po 20 letech praxe s právem na soukromí a s pravidly medicínské etiky je jednoduchá odpověď: "Jde o citlivý zdravotní údaj. Médiím po tom nic není." Přesto anketa pro spoluobčany: oblíbit odpovědět

Kritika na jeho příspěvek přišla i z řad odborníků. „Nikdo se Vás neptal na diagnózu, nebo zda jste měl vedlejší účinky. Otázka byla, zda jste podstoupil očkování, kterým se teď všichni prokazujeme, například v hotelu při ubytováni. Toto podle mne není citlivý údaj. Spíše to ukazuje obecně na Váš postoj k prevenci nemocí. Smutné,“ napsal ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch.

Po anketě, ve které většina lidí hlasovala pro zveřejnění informací, publikoval Dostál svůj postoj na blogu serveru Aktuálně. V něm mimo jiné uvedl, že očkován není. „Vzhledem k opakovaně změřené přítomnosti protilátek očkován nejsem,“ napsal.

„Nejsem ‚odmítačem vakcinace‘, rozhodnutí neočkovat se činím na základě současných dostupných poznatků vědy a vzhledem k individuálním okolnostem,“ uvádí ve svém komentáři. „Vzhledem k recentně měřeným protilátkám, že míra bezpečnosti u mne je statisticky vyšší než u osob očkovaných v lednu, které dosud nebyli přeočkovány třetí dávkou,“ píše dále.

Dostála ve své předvolební kampani „využil“ také premiér Andrej Babiš. Ten poukázal v posledních předvolebních debatách na to, že „pirátský“ kandidát není očkovaný.