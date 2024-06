Jsme urputníci urputní. Udělám nemožné, abych nezklamala, říká Dostálová

Hnutí ANO vyhrálo eurovolby, získali jste sedm mandátů. Čekala jste takový výsledek?

My jsme samozřejmě tvrdě pracovali v kampani. Byla kontaktní a potěšil mě i zájem médií, protože ta nám pomohla k tomu, že účast u voleb byla takto vysoká. Lidem se dostalo do hlavy, že evropská problematika se nás dotýká víc, než všichni myslíme.

Vítězství znamená obrovské nadšení. Když jsme viděli ty první výsledky, musím říci, že jsem šla úplně do kolen, když jsem viděla počty preferenčních hlasů. Za to samozřejmě patří obrovské poděkování všem voličům, ať mi věří, že budu dělat úplně nemožné pro to, abych jejich důvěru nezklamala.

Je to obrovský závazek, ale já se na tu práci v Evropském parlamentu těším, protože budeme muset opravdu začít hned s těmi nejpalčivějšími problémy.

Neuspěli jste jen v Praze. Předpokládala jste to?

Lidé si opravdu uvědomili, že je to poslední šance tam poslat lidi se zdravým selským rozumem, kteří opravdu budou bojovat za naše české zájmy.

Lidé si vyhodnotili, že jsme urputníci urputní. Samozřejmě to vidí i v Poslanecké sněmovně, jak se rvem za české občany a to samé se teď bude odehrávat i na půdě Evropského parlamentu. Minimálně za hnutí ANO, to mohu slíbit.

Jaké budou vaše hlavní priority?

Moje priorita, a určitě i celého týmu, protože jsme o tom samozřejmě u hovořili, budou strategické výbory, kde můžeme české zájmy skutečně hájit.

Ať už je to výbor ENVI (životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, pozn. red), kde se řeší Green Deal, ať už je to výbor LIBE (občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, pozn. red.), kde se řeší migrační pakt, nebo třeba výbor IMCO (vnitřní trh a ochrana spotřebitele, pozn. red.), kde se řeší ochrana spotřebitele, prostě všechno ve prospěch České republiky a našich občanů.

V jaké frakci se vidíte, kde byste chtěla skončit?

My jsme součást Renew. Právě zítra a pozítří (v pondělí a úterý, pozn. red.) už jsou první rozhovory, kde budeme představovat naše priority a budeme hledat průsečíky a pokud bychom neuspěli, nebo by to bylo opravdu nějak velmi diametrálně rozlišné, tak budeme samozřejmě hledat koaliční partnery, kteří budou prosazovat pro své země stejné priority jako my pro Českou republiku.

Jak podle vás bude vypadat spolupráce s dalšími českými europoslanci? Dovedete si ji představit?

Vzhledem k tomu, že jsme se hodně poznali na všech debatách v médiích, tak musím říci, že už tam bylo vidět, že máme spoustu společných cest. Takže věřím tomu, že spolupráce bude dobrá, že skutečně těch 21 poslanců bude bojovat za zájmy České republiky.

Já si myslím, že tam maximálně dva byli tak trošku na jiné straně pólu, ale ten zbytek se určitě bude zasazovat právě o věci, jako je zrušení zákazu aut se spalovacími motory, pak samozřejmě emisní povolenky na domácnosti, migrační pakt a tam si myslím, že jsme byli víceméně v souladu.

Kdy odlétáte do Bruselu?

Odlétám hned zítra (v pondělí, pozn. red.), protože železo je potřeba kout, dokud je žhavé. Budeme samozřejmě hned jednat se všemi zvolenými europoslanci a s těmi zeměmi, které jsou zastoupeny ve frakci Renew a budeme samozřejmě chtít prosadit, abychom byli členy těch výborů, které mají vliv na zájmy v České republice.