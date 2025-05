V sobotu odpoledne policisté uzavřeli Karlův most v centru Prahy kvůli muži, který sedí na jedné ze soch. Na místo kromě policistů vyrazil také policejní vyjednavač.

Britský zpěvák vyrůstal na zámku u Loun. Starat se o něj nedává smysl, vypráví

Premium

Když promluví česky, nenapadlo by vás, že není odsud. Když to se svojí kapelou rozbalí na pódiu, nehádali byste, že vznikla v Lounech. Augustine Dunn, frontman skupiny The Silver Spoons, se narodil...