„Lidé ví, že jsme poctiví, a mají v nás důvěru,“ uvedl Grolich. „Lidé chtějí změnu a to, co tady teď je, už nemůžeme tolerovat,“ pokračoval.
Největší soupeř podle něj není ani premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Petr Macinka ani hnutí SPD. „Největší nepřítel je to, že si na toto lidé zvyknou a budou to pak tolerovat jako normální,“ zdůraznil.
KDU-ČSL se prezentovala v podobě „nových lidovců“. Strana prošla vizuální proměnou po zvolení Jana Grolicha předsedou strany letos v dubnu. Mimo výrazná žlutá trika, nového zjednodušeného loga nebo sloganu Naděje začíná u vás sází právě také na obličej jihomoravského hejtmana.
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Po něm také pojmenovali další výrazný prvek kampaně, takzvanou Grolich káru. Auto à la zmrzlinový vůz pokrývají hesla jako odpovědnost, změna, empatie, důraz na ekonomiku nebo orientace na budoucnost.
„Když nás lidé znají, tak nás zvolí,“ předestřel strategii hejtman s tím, že chtějí do voleb objet co nejvíce obcí. Občerstvovací vůz bude nabízet například kávu, limonádu nebo zelňáky. Jeho příjezd má provázet znělka, kterou v lidech chtějí politici vyvolat vzpomínky a příjemné pocity. „Naším úkolem je, aby nás znali všichni a aby pokaždé, když uslyší tuto hudbu, věděli, že přijíždějí lidovci, a aby se na to ideálně těšili,“ vysvětlil.
Rodinou politiku si podle něj s lidovci spojí každý, a proto slogan Family first umístili na stranu vozidla. „Zvolili jsme něco, co si každý pamatuje z dětství. Když vůz přijížděl, tak jsme byli rádi, že se u nás v obci objevil,“ objasnil Grolich. Vůz tak připomíná ikonický pouliční prodej zmrzliny z 90. let.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Komunálních voleb se za KDU-ČSL účastní 11 011 kandidátů. O senátní křeslo usilují čtyři muži a jedna žena, z toho dva mandát obhajují.
„Chceme být nadějí na změnu, přinést slušnost a důvěryhodnost. Nechci si na tu politiku, co máme nyní, zvykat. Naděje začíná u nás lidovců a u vás voličů. Odspodu se dá měnit atmosféra v našem světě a to je to, co teď potřebujeme,“ nastínil dále Grolich.
V Senátu podle něj společnost potřebuje každého, kdo je schopen a ochoten bránit zákonům, která tato vláda přináší. On sám do horní komory Parlamentu na podzim kandiduje v 57. obvodu Vyškov.
„Naplnit tuto naději bude extrémně těžké a nebude to jednoduchý úkol, bude to trvat opravdu dlouho,“ míní Grolich. Kampaň zahájili na nadcházející tři roky a skončí podle něj až změnou vlády.
„Obyčejná ženská z lidu“
V senátním boji se dále utká vyučená pánská krejčová Jana Hrdinová. Ve Strakonicích ve 12. obvodě kandiduje proti obhajujícímu lékaři zvolenému za ODS Tomáši Fialovi. Kandidaturu vnímá jako souboj Davida s Goliášem. „On je lékař a já jsem obyčejná ženská z lidu. To je ale můj největší benefit. Mezi těmi lidmi žiji a nejsem nikomu zavázaná. Nikomu se nemusím zodpovídat, jen lidem, pro které to chci dělat,“ uvedla.
Venkovu podle ní dlouhodobě chybí zájem politiků a momentálně také voda. „Chtěla bych, aby KDU-ČSL znovu byla stranou malých měst a vesnic,“ prohlásila. Uvedla, že uznání mateřství se bere jako samozřejmost. Sama je matka sedmi dětí.
Do Senátu dále kandiduje v 66. obvodu Litovel právník Michael Kohajda. Dva posty obhajují v 81. obvodu Uherské Hradiště senátor Josef Bazala a v 51. obvodu Žďár nad Sázavou senátor Josef Klement.
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Akce se zúčastnili také další významní představitelé strany jako první místopředseda a poslanec František Talíř, bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík, exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebo poslanec Hayato Okamura.
Promluvila tu také další místopředsedkyně Libuše Hubáčková, která kandiduje v komunálních volbách. „Plzeň musí přemýšlet dopředu,“ řekla. „Jasně chceme novou výstavbu, nové byty. Chci vytvářet město, kde se dobře žije,“ uvedla.
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Lidovci sází i na kontaktní kampaň. Jakub Hruška, který kandiduje v Brně, s týmem navštívil více než tisíc domácností. „Z jejich podnětů přišel plán pro Brno,“ vysvětlil záměr. Chce například hledat cesty, jak ve městě postavit důstojný fotbalový stadion.
Volby do zastupitelstev měst a obcí proběhnou společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční následující týden v pátek 16. a sobotu 17. října.