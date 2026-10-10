Kdo vyhrál ve vaší obci? Prohlédněte si volební mapu

Data dodává Český statistický úřad, takže se mapa průběžně mění podle toho, jak jsou další okrsky sečteny a jejich výsledky převzaty.
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Výsledky voleb: Jasno je u poloviny okrsků, velká města mají první sečtené hlasy
Na mapě si můžete vyhledat konkrétní obec a podívat se, která kandidátka v ní získala nejvíce hlasů. Z výsledků lze přejít také do podrobného přehledu, který ukazuje volební účast, výsledky jednotlivých stran a uskupení i počet získaných mandátů. Ve větších městech je možné sledovat výsledky ještě podrobněji podle jednotlivých částí a volebních okrsků.
První výsledky se tradičně objevují z menších obcí a okrsků, kde je sčítání jednodušší. Na výsledky velkých měst se zpravidla čeká déle, zvlášť u komunálních voleb, při nichž voliči mohou rozdělit své hlasy mezi více kandidátů.
Volební mapa proto během sobotního odpoledne postupně ukáže, jak se politická mapa Česka po komunálních volbách 2026 proměnila.
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Volby 2026: Jak se sčítají hlasy ve volbách? Co se děje po uzavření volebních místností
U zastupitelstva každé obce je vidět, kolik mandátů se rozděluje. To je důležité pro vznik koalice, která pak zvolí starostu či primátora. Ve dvou největších městech Praze a Brně dosavadní primátoři Bohuslav Svoboda a Markéta Vaňková nekandidovali.
Jak volili vaši sousedé?
V detailu mapy s výsledky jsou i jednotlivé okrksy. Snadno se tak dá zjistit, jaká byla volební účast v částech města a jak si vedly strany a hnutí u voličů v jednotlivých okrsích.
Každý volební okrsek po sečtení hlasů předává své výsledky Českému statistickému úřadu. Jakmile jsou data převzata, průběžně se promítají do volební mapy, na které lze sledovat výsledky v jednotlivých obcích.