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Kdo vyhrál ve vaší obci? Prohlédněte si volební mapu

Petra Škraňková
  17:43

Mapa s průběžnými výsledky komunálních voleb 2026 | foto: iDNES.cz

Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě podle okrsků. Na mapě si můžete vyhledat konkrétní obec a podívat se, která kandidátka v ní získala nejvíce hlasů.

Výsledky voleb 2026

Data dodává Český statistický úřad, takže se mapa průběžně mění podle toho, jak jsou další okrsky sečteny a jejich výsledky převzaty.

Výsledky voleb: Jasno je u poloviny okrsků, velká města mají první sečtené hlasy

Na mapě si můžete vyhledat konkrétní obec a podívat se, která kandidátka v ní získala nejvíce hlasů. Z výsledků lze přejít také do podrobného přehledu, který ukazuje volební účast, výsledky jednotlivých stran a uskupení i počet získaných mandátů. Ve větších městech je možné sledovat výsledky ještě podrobněji podle jednotlivých částí a volebních okrsků.

Mapa s průběžnými výsledky komunálních voleb 2026

První výsledky se tradičně objevují z menších obcí a okrsků, kde je sčítání jednodušší. Na výsledky velkých měst se zpravidla čeká déle, zvlášť u komunálních voleb, při nichž voliči mohou rozdělit své hlasy mezi více kandidátů.

Volební mapa proto během sobotního odpoledne postupně ukáže, jak se politická mapa Česka po komunálních volbách 2026 proměnila.

Volby 2026: Jak se sčítají hlasy ve volbách? Co se děje po uzavření volebních místností

U zastupitelstva každé obce je vidět, kolik mandátů se rozděluje. To je důležité pro vznik koalice, která pak zvolí starostu či primátora. Ve dvou největších městech Praze a Brně dosavadní primátoři Bohuslav Svoboda a Markéta Vaňková nekandidovali.

Jak volili vaši sousedé?

V detailu mapy s výsledky jsou i jednotlivé okrksy. Snadno se tak dá zjistit, jaká byla volební účast v částech města a jak si vedly strany a hnutí u voličů v jednotlivých okrsích.

Každý volební okrsek po sečtení hlasů předává své výsledky Českému statistickému úřadu. Jakmile jsou data převzata, průběžně se promítají do volební mapy, na které lze sledovat výsledky v jednotlivých obcích.

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