Pětašedesátiletý architekt a urbanista před čtyřmi lety vedl STAN poprvé jako lídr do voleb v Praze.
Byla to doba Dozimetru, kdy nedávný předseda pražského organizace STAN a náměstek primátora Petr „Slepičák“ Hlubuček skončil ve vazbě a korupční kauza spojená s hnutím STAN plnila první stránky novin. Místo Hlubučka se stal lídrem zdecimovaného hnutí on.
Postavil kandidátku, přivedl nové tváře a udělal slušný výsledek. Tehdy mnoho lidí nevěřilo tomu, že se do zastupitelstva dostane. Dostal osm procent a pět mandátů. STAN přivedl do rady, kde pokračoval jako náměstek pro oblast územního rozvoje. Tím se stal poprvé už v roce 2018, kdy poprvé kandidoval za koalici TOP 09 a Starostů.
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Zatímco jiní politici přicházeli a odcházeli, on si udržel odpovědnost za oblast, která zásadně ovlivňuje podobu Prahy na desítky let dopředu.
Nyní má velkou šanci usednout do primátorského křesla a změnit Prahu. Prosazuje výstavbu bytů, dražší parkování i velkolepou filharmonii. Za sebou má profesní úspěchy, politické střety i kritiku svých projektů.
Zatímco jeho soupeři sázejí na výrazné kampaně, videoklipy a úderná hesla, Hlaváček vystupuje především jako odborník.
V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětloval, že jeho tým je možná až příliš posedlý seriózní prací. v kampani ho bylo nejvíc vidět na architektonických procházkách, kdy provázel zájemce po Praze, představoval jim zajímavou architekturu i své vize a program.
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Za nejvýznamnější výsledek Hlaváčkova působení na magistrátu lze označit dokončení nového Metropolitního plánu. Dokument, který Praha připravovala přibližně čtrnáct let, zastupitelé schválili v roce 2026.
Plán stanovuje pravidla pro budoucí výstavbu, určuje možnosti rozvoje jednotlivých lokalit a zavádí mimo jiné výškovou regulaci. Hlaváček dlouhodobě prosazuje, aby Praha rostla především na nevyužívaných průmyslových územích, takzvaných brownfieldech, a nerozšiřovala se nekontrolovaně do okolní krajiny.
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K Hlaváčkovým nejviditelnějším prioritám patří Vltavská filharmonie, plánovaná nová koncertní budova v pražských Holešovicích. Stavba má proměnit okolí stanice metra Vltavská a vytvořit novou kulturní dominantu hlavního města.
Teď ho čeká vyjednávání o příští koalici a nejspíš si může vybírat. Za přirozené partnery pro jednání považuje především Spolu, Piráty a Prahu sobě. Naopak koalici s hnutím ANO v říjnu veřejně odmítl.