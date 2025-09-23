Z Dozimetru podle politologů vytěží Piráti. Část voličů STAN i SPOLU k urnám nedorazí

Tereza Krocová
  17:43
Kauza Dozimetr, v níž podle výpovědí proudily úplatky z pražského dopravního podniku k lidem napojeným na STAN a TOP 09, může těmto subjektům ve volbách výrazně uškodit. Podle politologů, které iDNES.cz, oslovil, oslabí především Starosty. Část voličů může odradit i od koalice SPOLU. Z takového vývoje by naopak mohli těžit Piráti, kteří v kampani staví na obrazu čisté a transparentní strany.
Ivan Bartoš a Zdeněk Hřib na zahájení pirátské kampaně v Konětopech (26....

Ivan Bartoš a Zdeněk Hřib na zahájení pirátské kampaně v Konětopech (26. červenec 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (23. září 2025)
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (23. září 2025)
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (23. září 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
„Dozimetr hnutí STAN ani koalici SPOLU logicky nepomůže. Projevit se to může i tak, že část příznivců STAN i SPOLU k volbám vůbec nepřijdou,“ říká pro iDNES.cz politolog Josef Mlejnek. Podle něj z toho budou těžit především Piráti.

To, že kauza nahrává Pirátům, podotýká i politolog Milan Školník. „Svou roli v tom může hrát i psychologický efekt, že nechcete dát hlas straně, která momentálně čelí před soudem rozsáhlé korupční kauze,“ zdůraznil. Někteří liberální voliči, kteří se rozhodují mezi Starosty a Piráty, si tak nakonec mohou spíše zvolit stranu, která v kampani akcentuje, že žádnou podobnou kauzu nemá.

Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí. Rakušan reaguje na Dozimetr u soudu

Také podle politologa Lukáše Valeše bude mít kauza, kterou nyní rozplétá soud, bezprostřední dopad především na STAN. „Na první pohled by to mělo oslabit Starosty, kteří by tak spadli pod deset procent. Na TOP 09 to až takový vliv mít nebude, neboť je součástí koalice,“ sdělil pro iDNES.cz s tím, že bude zajímavé sledovat, jak STAN situaci mediálně ustojí a jak vládní voliči zůstanou věrní.

„Polovina pro STAN, druhá pro TOP 09"

Obžalovaný podnikatel Pavel Kos v úterý u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Podpora se mu podle jeho výpovědi vrátila v podobě obchodních příležitostí.

Klíčovým důkazem je také výpověď bývalého obchodního ředitele pražského dopravního podniku Mateje Augustína. V ní popsal způsob, jakým se dostávaly podíly z úplatků stranám. „Dohoda byla, že 50 procent půjde pro TOP 09, 50 procent pro STAN, a z toho podílu pro STAN mělo jít asi 30 procent pro stranu a 20 procent mělo zůstat pro naši skupinu, uvedl. Zástupci stran odmítají, že by se k nim peníze z úplatků dostaly.

U SPOLU může pomoci kroužkování

Podle Školníka má SPOLU výhodu, že si její voliči mohou vybrat. „Podle mě TOP 09 jde stejně jako lidovcům o to, aby byli součástí koalice, se kterou nakonec projdou do sněmovny. Všimli jsme si toho, že ani kauza bitcoin se na preferencích více či méně neprojevila. Může tam ale být nějaká kroužkovací tendence,“ vysvětlil.

„Možná si teď voliči SPOLU řeknou, že TOP 09 má nějaké problémy, tak vykroužkujeme zbývající dvě strany. Nakonec si tak zvolí nějakou umírněnější cestu,“ dodal Školník. Na jakékoliv změny v rámci koalice či marketingu předvolební kampaně už podle něj není prostor.

Naopak opozice Dozimetr v závěrečné fázi kampaně zřejmě vytěží na maximum. „Může být taková ta tečka. Budou říkat: ,Podívejte, říkáme vám to celé čtyři roky, ta vláda zkorumpovaná a tady to vidíte,’“ uzavřel Školník.

Exkluzivně: jakou roli hrály špičky STAN a TOP 09 v korupční kauze Dozimetr

Podle obžaloby skupina vedená podnikatelem Michalem Redlem přes dosazené manažery ve vedení pražského dopravního podniku (DPP) ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel podle státního zástupce Adama Borguly rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí – jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

Desítky vysokoškolských profesorů ve společném prohlášení vyzvaly, aby lidé v říjnových sněmovních volbách vybírali podle ověřených faktů, kvalitní žurnalistiky a historické zkušenosti. Česko je...

23. září 2025  18:10

