Nejen šikmé oči Okamurovy. O čem všem se zase hádali poslanci před volbami

Fiala tvrdil, že to „byl plakát, který reálně zobrazoval, co se děje v západní Evropě“. Poté prohlásil, že kdyby na tom plakátě byl Tomio Okamura sám, tak by to bylo taky rasistické, protože má šikmé oči. „Stejně tam bude někdo stát, a vždycky můžete říct, že je to rasistické,“ dodal Fiala.

Komentář nenechal klidným Jakoba, podle kterého šlo o naprosto nehoráznou rasistickou kampaň. „Pan (Pavel) Blažek vyvodil politickou odpovědnost a teď se konají všechny kroky pro to, aby se to vyjasnilo a vyřešilo v trestně právní rovině,“ hovořil Jakob o tom, jak bývalý ministr spravedlnosti pod tíhou skandálu nakonec odstoupil z funkce.

Nato Jakob zaútočil na ANO: „Pro mě je nepochopitelné, když Andrej Babiš (ANO) prohrál řadu soudních sporů, a politická kultura mu neříká vůbec nic. On prostě nikdy neodstoupí,“ sdělil.

Babiše i další obviněné, Janě Nagyové, se kvůli Čapímu hnízdu zastala Margita Balaštíková (ANO).

„Jestliže něco začneme šetřit v době, kdy nebyl vůbec politicky činný, kdy proběhla řada kontrol, a najednou jsme potřebovali toho člověka znevěrohodnit, protože ten člověk nebyl úplatný. To vám přijde normální? Mně tedy rozhodně ne,“ řekla Balaštíková.

„Máte jenom trapné Čapí hnízdo,“ uzavřela členka hnutí ANO.