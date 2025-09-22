Ústavní soud je suverén, ale nemyslím si, že by měl rozhodovat volby, říká Konečná

Nemáte obavu, že na výsledek voleb budete muset čekat dvakrát? Kvůli žalobám strany Volt na to, že jste skrytou koalicí. Dva krajské soudy – brněnský a jihočeský – vás za ni označily, teď bude vše posuzovat Ústavní soud…
Dvanáct krajských soudů v odůvodnění jasně napsalo, že je to nesmysl. Dva z nich konstatovaly, co jste řekl, ale podstatné je, že všech 14 soudů potvrdilo naši registraci. Co teď podal Volt, není vůbec o mandátech. Oni sami říkají, že by chtěli řešit do budoucna, jak mají být koalice upravené. Protože dnes nejsou. Když chcete být koalice, tak se za ni prohlásíte, když nechcete, neprohlásíte. To znamená, že my naplňujeme zákon stejně jako třeba STAN se Starosty pro Liberecký kraj, Piráti se Zelenými, dříve třeba TOP 09 se Starosty. Hnutí Stačilo! mezi sebou ani nemá finanční transakce. Takže vlastně nechápu, kde je problém. Spíš mi vadí, že když vyšel průzkum, podle kterého lidé nevěří v transparentní demokratický volební proces, tak jim zatahování politiky na soudy tuto nejistotu jen potvrzuje.
Cílem je zbavit se fialové pětidemolice a my jsme jediná levicová alternativa k Fialovu ožebračování lidí.
Ústavní soud může rozhodnout jakkoli. Co když vám třeba měsíc po volbách oznámí, že vám v některých krajích některé poslance neuznají a vyřadí je? Anebo vyřadí Stačilo! jako celek?
Pokud bude Ústavní soud postupovat opravdu striktně a tak, jak třeba jeho dnešní předseda Josef Baxa vydal rozhodnutí ještě na Nejvyšším správním soudu, tak to nemůže nastat. Protože v rámci všech rozhodnutí, která byla do této chvíle ohledně voleb a těchto různých napadení učiněna, by to znamenalo, že pan Baxa otočí o 180 stupňů a popře sám sebe. Když se totiž podíváte na jeho nález z Nejvyššího správního soudu, tuším, že z roku 2004, tak my postupujeme přesně podle něj. Vycházíme z nálezu dokonce z roku 1996. Máte v ČR také soudce jako třeba Pavla Rychetského či experta na ústavní právo Marka Antoše – kteří říkají, že postupujeme stejně jako všichni desetiletí před námi. Ústavní soud je samozřejmě suverén, což uznávám, ale zároveň si nemyslím, že by Ústavní soud měl rozhodovat volby. Pořád si myslím, že by je měli rozhodnout voliči.
V roce 2009 přece Ústavní soud pod vedením Rychetského na základě stížnosti poslance Miloše Melčáka dokonce zrušil už vyhlášené předčasné volby…
V případu Melčák šlo ale o neústavní zkrácení volebního období. Toto je zcela odlišný případ. Proto jsem přesvědčena, že v tuto chvíli je to spíš politická předvolební hra než cokoli reálného. Poté, co jim nezabraly plakáty s mým obličejem, co nás různě dehonestovali, jedou antikomunistickou kampaň a nezabírá jim, tak si teď holt někteří vzali do rukou soudce a řekli si, že zkusí voliče znejistit soudy. Pevně věřím, že k tomu nedojde. Kdybych se měla bát, nemohla bych to dělat.
Vaše kandidátky tvoří zástupci několika stran v čele s komunisty a sociálními demokraty. Nebylo tedy férovější udělat přiznanou koalici a ucházet se o 11 procent potřebných pro koalice tří a více stran?
Ale to jsou strany, které řekly, že samostatně kandidovat nebudou, a nabídly své kandidáty hnutí Stačilo!. My mezi sebou nemáme žádné finanční závazky. Druhou podstatnou věcí je, že všichni kandidáti hnutí Stačilo! podepsali, že budou pracovat v jednom společném poslaneckém klubu. Což je podle mě fér. Zákon dává možnost, že členové politických stran mohou být na kandidátkách jiné strany. To je jediné, čeho jsme využili, a to se tady v posledních patnácti letech děje stále. I Volt je pseudokoalice, protože na svých kandidátkách mají lidi z jiných stran. Což konstatoval i středočeský soud.
Váš přímý konkurent z opozičního tábora Jindřich Rajchl kandidující za SPD teď veřejně vyzval, ať vás lidi nevolí, protože nedosáhnete na 11 procent a soud vás pak ze Sněmovny vyřadí. Zatímco oni budou mít přes 11 procent určitě. Co vy na to?
Že mě to od pana Rajchla vlastně jen mrzí, protože je právník, takže ví, že to je nesmysl a očerňující kampaň, protože jinak by brali mandáty i jemu, který kandiduje na kandidátce SPD. Navíc bych mu ráda připomněla, že před loňskými evropskými volbami dávaly průzkumy SPD asi 8 až 10 procent a nám asi 4 až 6 procent. Ve volbách jsme dostali téměř 10, SPD necelých 6 procent, Rajchlovo PRO dvě procenta a porazili jsme je. Chápu, že pan Rajchl využívá každou příležitost, aby si kopnul, ale jestli si chceme okopávat kotníky i uvnitř opozičního tábora, tak mi to přijde hloupé. Cílem je zbavit se fialové pětidemolice a my jsme jediná levicová alternativa k Fialovu ožebračování lidí.
Nechtění jste zřejmě i pro lídra opozice a předpokládaného vítěze voleb Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Babiš dal několikrát jasně najevo, že než se Stačilo! dohadoval by se raději na vládnutí s jinými opozičními subjekty. Co tomu říkáte?
Babišovo ANO má poměrně robustní levicový sociální program. Mě by tedy zajímalo, s kým ho chtějí naplňovat. Protože pokud by volby dopadly podle dnešních průzkumů, zbudou mu ve Sněmovně strany dnešní pětidemolice a pak dvě pravicové strany – SPD a Motoristé. Za mě tím Andrej Babiš v podstatě řekl, že chce vládnout s pravicí. Pak se ale ptám, proč má tedy takový program, jaký má. Buď slibuje voličům něco, co není schopen splnit, anebo si musí uvědomit, že na prosazení takového programu nemá kromě Stačilo! žádného partnera. Podobné výkřiky beru jako předvolební hry, po volbách může být všechno úplně jinak.
Jak?
Viděli jsme to třeba po krajských volbách, které hnutí ANO vyhrálo na boji proti vládě a dnes v řadě krajů vládne s ODS, TOP 09, se STAN… Ono si to po volbách nějak sedne, teď je to takové divadlo. Omlouvám se voličům, my ho nehrajeme! Také jsme nevyhlásili, že chceme obsadit ministerstva jako SPD. Chceme, aby byla realizována co největší část našeho programu. Jakou formou to bude, to necháme až na rozhodnutí voličů. Jestli budeme mít mandátů patnáct, dvacet anebo deset. I na této volební matematice záleží. Proto Stačilo! tak strašně vadí a probruselská partička progresivních aktivistů Volt na nás podává žaloby, ale Piráti se Zelenými jí nevadí. Stačilo! je totiž jedinou zárukou, že to pětidemolice nedá opět dohromady. Kdyby totiž nebylo Stačilo! a možná Motoristů, pokud se vůbec do Sněmovny dostanou, mohlo by jim těch 101 hlasů opět vyjít a opakovala by se Fialova hrůzovláda. Anebo by se mohli pokusit donutit ke spolupráci Andreje Babiše, protože třeba s SPD chtít vládnout nebude. Pokud Stačilo! ve Sněmovně bude, tak jim to nevyjde. O tom jsou všechny útoky na Stačilo! od chvíle, kdy jsme se v průzkumech dostali přes pět procent.
Řekla jste, že nemluvíte o žádných ministerstvech. Babiš zase sní o menšinové vládě. Rozumím správně tomu, že pokud by to matematicky vycházelo, klidně byste mu ji umožnili a podporovali jeho menšinový kabinet z opozice výměnou za některé programové body a třeba místa v kontrolních orgánech Sněmovny, jak to fungovalo za opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS?
Já sním o tom, že bude naplněn náš program, a udělám pro to cokoli.
To znamená i tuto variantu?
Opravdu bude záležet na tom, jak dopadnou volby. Rozhodně se po nich ale nebudeme s nikým bavit o vládních křeslech, ale o tom, jestli jsme schopni se potkat na programu. Protože nám nejde o koryta, ale o program – v kostce: život v míru a blahobyt občanů.
Hnutí ANO představilo svůj program, ve kterém je i požadavek na uzákonění obecného referenda. Babiš také jasně říká, že nehodlá dělat všelidové hlasování o setrvání v EU a v NATO, jak požadujete vy a SPD. Neberete bod o obecném referendu jen jako vábničku pro vás a okamurovce?
Nemáme v programu jen referendum o NATO a EU, máme tam obecně mezinárodní politické věci. Myslím, že hnutí ANO i v tomto volebním období navrhovalo zákon o všeobecném referendu. Každý politik, který se tohoto zákona bojí, se bojí občanů. Je dobře, že to mají i ostatní strany, a budu moc ráda, pokud se na tom budeme moci podílet. My si to představujeme širší, Andrej Babiš chce omezit množství otázek a to, na co se lidé budou moci zeptat. Ale už jen to, že připouští, že to pro ANO bude téma, nám dává obrovskou šanci diskutovat o tom, proč o něčem mají lidé právo rozhodnout a o něčem třeba ne. Myslím, že i Andrej Babiš si uvědomuje, že lidé chtějí mít v nějaký moment aspoň šanci, aby se mohli vyjádřit.
Pokud Babiš odmítá hlasování o členství v EU a NATO, o čem by podle vás mohlo všeobecné referendum být? O čem byste chtěli nechat lidi hlasovat jako o prvním?
Jako první bychom požadovali hlasování o zrušení závazku vynakládat pět procent HDP na obranu. Protože to je brutální závazek pro všechny občany České republiky včetně nemluvňat a důchodců. Každého by tento závazek přišel na 40 tisíc korun ročně. Fialova vláda ten závazek udělala bez jakéhokoli mandátu.
Jak by ta otázka v referendu zněla? Něco jako: „Chceme, ať si Trump trhne nohou, pět procent mu nedáme.“ Ano – Ne?
Ne, ta otázka by zněla, zda chtějí občané České republiky dávat pět procent HDP ročně na zbrojení, obranu, říkejme tomu jakkoli. Je fér se na to lidí zeptat. Je přece šílené, že když se novináři ptali premiéra Fialy poté, co k tomu Českou republiku zavázal, kde na to vezmeme, sám to nevěděl. Referendum by mělo být i o přijetí eura. To jsou věci, které se bytostně týkají suverenity České republiky, a proto by k tomu měli mít lidé právo se vyjádřit.
Jak vám zatím funguje spolupráce se SOCDEM? Zejména v Praze členové KSČM dávají halasně najevo, že si nepřejí lídryni a šéfku sociálních demokratů Janu Maláčovou a budou kroužkovat vaši Petru Prokšanovou. Budete členům své strany třeba domlouvat, aby tím vztahy mezi oběma stranami nepoškodili?
Myslím, že ta spolupráce funguje velmi dobře. Já mám v Moravskoslezském kraji Luboše Zaorálka a fungujeme jako skvělý tandem. Sedlo si to i v jiných krajích. Kandidáti jedou všichni dohromady a neřeší se, kdo je komunista, kdo ze SOCDEM a kdo nestraník. To, že se teď debata zvrhla k jednomu transparentu v Praze, nepovažuji za nic zásadního. Nakonec beztak rozhodnou voliči. A jak jsem říkala na začátku, doufám, že to budou právě voliči, a nikoli soudy.