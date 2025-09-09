RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Hned v úvodu Rozstřelu Konečná reagovala na otázku možné povolební spolupráce s ANO. „Nebudu před voliči rozdělovat křesla. Všechno musí stát na programu. Hnutí ANO bude tak levicové, jak silného levicového partnera bude mít vedle sebe.“
Společnou vládu s Motoristy označila za nereálnou. „Nedovedu si představit, že bychom se dokázali spojit s Motoristy, kteří jsou podle mě jen revivalem ODS z devadesátých let – sami se k tomu hlásí. Právě ODS tehdy podle mě tuto zemi zaprodala a rozprodala, spousta privatizačních zločinů zůstala dodnes nedořešena.“
„Motoristé na to navazují, a proto si neumím představit, že bych s nimi našla klíčové body ke spolupráci. U SPD se v části programu potkáváme, ale je to také pravicová strana,“ dodává lídryně Stačilo!.
Na otázku k novele trestního zákoníku, která od 1. ledna 2026 zakazuje propagaci komunistických hnutí, podobně jako nacistických, reagovala Konečná jako šéfka KSČM nekompromisně: „Srovnávat komunismus s nacismem je ptákovina.“
Sama se neobává, že by její strana čelila trestnímu oznámení. „Čemu by pak čelil pan premiér Fiala? Viděla jsem ho, jak se objímá s vietnamským komunistickým panem premiérem.“
Doplnila, že případná změna zákazu propagace komunistických hnutí nebude patřit mezi její priority bezprostředně po volbách – přednost mají podle ní sociální opatření.
K veřejnoprávním médiím řekla, že v případě volebního úspěchu navrhne zrušení koncesionářských poplatků a Českou televizi bude chtít financovat ze státního rozpočtu. „Její financování musí důsledně kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad.“
K řízení ČT dodala, že zachovat lze Radu ČT, ale „je třeba odpolitizovat volbu ředitele televize“. Za problém označila „nevyvážené zpravodajství“ a „obrovský majetek ČT, se kterým je třeba naložit transparentně“.
NATO jako agresor a zastavení pomoci Ukrajině
V bezpečnostní oblasti chce hnutí prosadit zákon o referendu. „Máme verzi se 100 tisíci podpisy na prosazení referenda, ale o čísle jsme připraveni jednat,“ uvedla Konečná. Referenda podle ní mohou zahrnout i otázky odchodu z EU, NATO či zavedení eura.
„NATO je pro mě agresivní pakt a nevidím důvod, proč všichni tvrdí, jak nás chrání,“ řekla Konečná s odkazem na zahraniční operace posledních dekád. V Rozstřelu se vyjádřila pro neutralitu po vzoru Rakouska.
V otázce Severoatlantické aliance přitom dodala, že osobně by v referendu hlasovala pro vystoupení. Jako mezikrok zmínila odchod Francie z vojenských struktur v 60. letech 20. století za doby prezidentování Charlese de Gaullea.
V rozhovoru pak odmítla pokračování vojenské pomoci Ukrajině, přičemž přistoupení Ukrajiny do EU si „v dohledné době“ nedokáže představit. Naznačila ale cestu „příměří a jednání“ na základě mezinárodních bezpečnostních záruk. Vyloučila přitom „nekonečné posílání munice ze strany ČR“. Samotná Evropská unie je podle ní před rozpadem.
V debatě o Izraeli a Gaze promluvila ostře: „V Gaze probíhá genocida a premiér (Izraele) Netanjahu je válečný zločinec.“ České vládě vyčetla „dvojí metr“ a odmítání „zásadních rezolucí“ k ukončení bojů.
Česko jako kolonie
Na výrok z programu Stačilo!, že je Česko „kolonií“, navázala kritikou závislosti na Německu a „bruselských regulací“ v autoprůmyslu. Zemi podle ní vysává „nadnárodní kapitál“. „Jsou to banky, energetika a obchodní řetězce. Receptem je zdanit sektory s mimořádnými zisky, posílit finanční správu a ulevit zaměstnancům a malým firmám,“ uvedla Konečná.
Zároveň potvrdila, že její hnutí připravuje zákon o registraci zahraničních agentů a neziskovek. Odmítla inspiraci Ruskem a odvolala se na americký model: „Inspirovala jsem se Amerikou, FARA je nejtvrdší legislativa.
FARA ukládá od roku 1938 povinnost všem, kdo v USA působí jménem zahraničních vlád, firem nebo organizací, aby se registrovali u ministerstva spravedlnosti. „Máme mít jasno, kdo bere peníze od ambasád nebo zahraničních zdrojů, zvlášť když tito lidé chodí do škol za našimi dětmi,“ uzavřela Kateřina Konečná.