  10:22
„Tak jste si vyrazili na houby, ještě před volbami, Kateřino? Ono to roste jako o život. Heleďte, jak jste mi posílali tu fotku, tak toho se vůbec nebojte,“ říká do telefonu herec a komik Petr Čtvrtníček. Ve videu na sociálních sítích si utahuje z předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné, která ve sněmovních volbách kandiduje za hnutí Stačilo!.

Čtvrtníček se před volbami na svém Instagramu pustil do komunistky Kateřiny Konečné. Ve videu, které zachycuje zinscenovaný telefonát, jí radí, aby snědla jedovatou houbu. „Ono to sice vypadá, jako muchomůrka zelená, ale není. To je takovej lepší žampion jenom,“ podotýká Čtvrtníček.

„Tak šup s tím na pánev. A nedělat to dlouho, já to restoval asi tři vteřiny a stačilo!“ pokračuje s narážkou na název hnutí, za které komunisté kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Sládek na besedě se Zemanem kritizoval Stačilo! Zasáhnout musela ochranka

„Já si z vás dělám legraci, já vás podporuju. A pozvěte ke stolu také všechny ty vaše komunisty, ne že to zbodnete sama Kačko, znáte se. Tak dobrý, budeme držet palce... nám všem,“ zakončil svůj vtip herec.

Levicové hnutí Stačilo! vzniklo v říjnu 2024. Názvem i zaměřením navázalo na dřívější koalici z prosince 2023, jejímž cílem bylo spojit levicové a vlastenecké subjekty pro volby do Evropského parlamentu a poté i pro krajské volby.

Vypadá to jako muchomůrka zelená, ale není, říká Čtvrtníček Konečné ve vtipném videu (1. října 2025)
Šéfka komunistů Kateřina Konečná při představení programu Stačilo! v Ostravě
Šéfka KSČM a jednička kandidátky Stačilo v Moravskoslezském kraji Kateřina Konečná na předvolebním mítinku v Karviné
Předsedkyně hnutí Stačilo! v superdebatě České televize. (28. září 2025)
10 fotografií

Hnutí od počátku sdružuje zástupce KSČM, Spojených demokratů – Sdružení nezávislých (SD-SN) a České strany národně sociální (ČSNS). V polovině července se na spolupráci s hnutím dohodli také Sociální demokraté (SOCDEM).

Kateřina Konečná se o hlasy voličů uchází jako lídryně Stačilo! v Moravskoslezském kraji, předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová kandiduje na prvním místě v Praze.

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

