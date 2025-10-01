Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Čtvrtníček se před volbami na svém Instagramu pustil do komunistky Kateřiny Konečné. Ve videu, které zachycuje zinscenovaný telefonát, jí radí, aby snědla jedovatou houbu. „Ono to sice vypadá, jako muchomůrka zelená, ale není. To je takovej lepší žampion jenom,“ podotýká Čtvrtníček.
„Tak šup s tím na pánev. A nedělat to dlouho, já to restoval asi tři vteřiny a stačilo!“ pokračuje s narážkou na název hnutí, za které komunisté kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny.
„Já si z vás dělám legraci, já vás podporuju. A pozvěte ke stolu také všechny ty vaše komunisty, ne že to zbodnete sama Kačko, znáte se. Tak dobrý, budeme držet palce... nám všem,“ zakončil svůj vtip herec.
Levicové hnutí Stačilo! vzniklo v říjnu 2024. Názvem i zaměřením navázalo na dřívější koalici z prosince 2023, jejímž cílem bylo spojit levicové a vlastenecké subjekty pro volby do Evropského parlamentu a poté i pro krajské volby.
Hnutí od počátku sdružuje zástupce KSČM, Spojených demokratů – Sdružení nezávislých (SD-SN) a České strany národně sociální (ČSNS). V polovině července se na spolupráci s hnutím dohodli také Sociální demokraté (SOCDEM).
Kateřina Konečná se o hlasy voličů uchází jako lídryně Stačilo! v Moravskoslezském kraji, předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová kandiduje na prvním místě v Praze.