Žádná nová levice, ale starý komunistický komplex, hádal se Letocha s Konečnou

Konečná tvrdě kritizovala vládní závazek zvyšovat výdaje na obranu. „Máte pocit, že už teď neinvestujeme dost? Tahle vláda nás zavázala k tomu zbrojit, ale já pevně věřím, že ta příští to přehodnotí,“ uvedla. Podle ní by se mělo investovat pouze do toho, co skutečně odpovídá potřebám obrany České republiky.

„Naši odborníci se rozhodně nedomnívají, že to mají být předražené F-35, předražená bojová vozidla, předražené kuchyně, které nikdy nikdo neviděl, nebo předražené neprůstřelné vesty, které nejsou tak úplně neprůstřelné,“ dodala.

Konečná varovala, že plánované navýšení obranných výdajů až na pět procent HDP ohrozí financování školství, zdravotnictví i důchodů. „Více zbraní nikdy více míru nepřinese,“ dodala s tím, že vláda peníze doslova „odevzdává zbrojařům“.

To však Jan Letocha nenechal bez odezvy. Obvinil svou protivnici z nepochopení bezpečnostní situace. „To, co vy v tuto chvíli předvádíte, je nebezpečné pro Českou republiku. Vy se vyjadřujete k bezpečnostním otázkám, kterým vůbec nerozumíte,“ reagoval ostře. Vysvětlil, že posílení obrany je odpovědí na ruskou invazi na Ukrajinu a snahou zabránit dalšímu šíření agrese.

„Je tady agresor, ten se jmenuje Putin. A my děláme všechno pro to, aby neměl další apetit jít dál,“ dodal Letocha s tím, že současný stav české obrany nestačí k případnému odražení útoku.

Konečnou také obvinil z populismu, zatahování rodinných příslušníků do politických sporů a agresivity. „To je ta nová levice? Tohle není nová levice, to je starý komunistický komplex,“ řekl.

Debata ukázala hluboký rozkol mezi levicí a středopravicí nejen v pohledu na geopolitiku, ale i v otázce rozpočtových priorit. Přestože oba politici mluvili o bezpečnosti České republiky, jejich cesty, jak k ní dojít, se zásadně liší.