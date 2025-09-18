S „Vašutem“ a lovci dezolátů v patách. Jak vypadala tour Konečné po Ostravsku

Tady žiju, tady kandiduju. Krátce po deváté ráno projíždíme po D48 kolem exitu na Nový Jičín, nad kterým se tyčí velký billboard lídryně Stačilo! Kateřiny Konečné, která odtud pochází. Odbočku ale míjíme a jedeme o 25 kilometrů dál do Frýdku-Místku, kde za hodinu začíná její celodenní tour po Ostravsku. Portál iDNES.cz přináší další díl seriálu Den s lídrem.
Šéfka KSČM a jednička kandidátky Stačilo v Moravskoslezském kraji Kateřina Konečná při představení volebního programu v Ostravě

Na tamním Antonínově náměstí jsou už místní na politiky před volbami zvyklí. „Nedávno tu byl Babiš, včera Fiala a dnes tahle soudružka. Ale s Fialou to bylo ostré jak na fotbale, jak na něj lidi řvali,“ líčí sám od sebe šedesátiletý Mirek, který prochází kolem rostoucího pódia do nedaleké pekárny. Na dotaz, jak debata s premiérem dopadla, jen pokrčí rameny. „Už jsem musel do rachoty. Ale byl obstavený ochrankou, že po něm lidi neměli šanci nic hodit,“ vykládá při odchodu.

Opodál se mezitím začaly srocovat první hloučky seniorů. „Dneska ale nekřičte jak včera,“ nabádá jeden druhého. Pódium už je téměř hotové. Nutno uznat, že od poslední sněmovní kampaně udělali komunisté progres. Nablýskaný kamion v sobě přivezl zabudované pódium s velkoplošnou obrazovkou, vše živě streamuje profesionální kamera a lidé si mohou rozebrat řadu drobností včetně karetní hry Fialoble znázorňující největší aféry vlády.

To už v bílém volvu přijíždí Konečná, kterou celý den doprovází dvojka kandidátky Lubomír Zaorálek (SOCDEM) a exposlanec komunistů Leo Luzar, šestka v kraji. Ještě před nástupem na pódium se Konečná iniciativně chopí volebních novin a začíná dirigovat seniory, kteří se kolem ní srotili. „Všichni si naberte naše noviny a dejte je k vám do vchodu v paneláku sousedům,“ říká a podává stohy papírů.

V Moravskoslezském kraji se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!.

Vy to chápete, ale v Praze…

Na úvod má každý krátkou řeč. Luzar líčí, jak se obává o rodinu, pokud u moci zůstane Fialova vláda. „Mám dva syny a nechci, aby museli narukovat. Nechci, aby umírali za cizí zájmy,“ hrozí se. Na něj hned navazuje Zaorálek. „Na Ukrajině jsem mluvil s expremiérem Jaceňukem (v letech 2014 až 2016). Říkal, že to hlavní, co po nás Ukrajina chce, jsou zbraně a peníze. No co to je? My musíme bojovat za mír! To je to, co před námi stojí,“ vypráví za souhlasného potlesku asi stovky lidí, převážně seniorů.

„Všiml jsem si, že jste tu včera vypískali Fialu. Tady to chápete, ale situace v Praze je úplně jiná. Tam má SPOLU v čele s Černochovou 26 procent a vypadá to, že tam vyhrají. Tam mi mladí kluci, zřejmě synové z bohatých rodin, na ulici vykládají, jak potřebujeme zbrojit,“ dodává. To už se ale pozornost přihlížejících pomalu odvrací ke skupince mužů, kteří právě přišli s transparenty.

„Chceme první českou ženu ve vesmíru! Vystřelte soudružku Konečnou!“ hlásá jeden z nich. Příznivce Stačilo! to popudilo a na muže pořvávají. „Vem si ten plakát a táhni, ty hňupe. Odpade jeden,“ rozhazuje senior rukama. Konečná situaci klidní a ke skupince posílá poslíčka s dárkem – Fialoble. Pro tentokrát je konflikt zažehnán, ten hlavní ale teprve přijde...

Samozvaný lovec dezolátů

Poté, co Konečná v projevu slíbí, že provede audity ve všech státních institucích i zákonech, se už všichni přesouvají z pódia mezi lidi. Šéfka KSČM ale po chvíli rychle mizí v přistaveném volvu.

Na náměstí přichází skupinka mladíků, kteří se vzájemně natáčejí a míří přímo za ní. „Paní Konečná, nelžete o nás na sítích. A připoutejte se, ať neporušujete zákon,“ křičí na ni přes okýnko zarostlý muž s ukrajinskou vlajkou na taktické vestě. Jde o kontroverzního influencera Mikea Oganesjana, známého pod přezdívkou Detektive Mike.

V Moravskoslezském kraji se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Sešlo se zde mnoho příznivců, ale i odpůrci. (16. září 2025)

Ten dříve ve svých videích provokoval strážníky, nyní přesedlal, jak sám říká, na „dezoláty“. Akce Konečné navštěvuje pravidelně. Politička ho v dubnu obvinila, že jí odcizil SPZ auta. Oganesjan si na „lovu dezolátů“ postavil slušný byznys, jeho videa si předplácí přes 20 tisíc lidí a podle Forbesu si tím jen loni vydělal 30 milionů korun. Konečná před ním ve Frýdku-Místku rychle ujela, a tak se přesuneme na další zastávku, odpoledne je na řadě nedaleká Karviná.

To je Marek Vašut?

Ještě pět minut před začátkem mítinku se na pódiu fotí místní omladina, která to bere jako atrakci. Když je pořadatel vyžene a akce začíná, nedá jim to a jdou si trochu zaprovokovat. „Promiňte, to je Marek Vašut? Ten herec?“ ptá se jeden z kluků pořadatele na Leo Luzara, který právě mluví na pódiu. To pořádně vytočí přihlížejícího pána, kterého musí klidnit jeho žena. „Dělá si pr*el, že je to prý Vašut. Přišel dělat akorát bordel,“ říká ženě, která ho drží od kluků dál. „Počkej až vás naženou na Ukrajinu, to tě pr*el přejde,“ křičí aspoň z dálky.

Projevy politiků jsou vesměs podobné jako na předchozí zastávce. I tady se na konci vyloupne Oganesjan a jeho skupina lovců, kteří chtějí Konečnou konfrontovat na kameru. Bodyguard je ale blíž nepustí a Konečná po pár minutách mezi lidmi odjíždí. Přesouvá se do Ostravy, kde vpodvečer představí program Stačilo! do sněmovních voleb: vystoupit z NATO, zestátnit veřejnoprávní média a stavět byty jako za Husáka.

