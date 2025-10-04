Nejmladší pirátka míří do Sněmovny. Duševní zdraví je priorita, předsudky čekám, říká

Katerina Demetrashvili ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Veronika Pitthardová
  19:45
Na pražské kandidátce Pirátů byla sedmá. Díky kroužkování poskočila na čtvrté místo. Dvaadvacetiletá Katerina Demetrashvili tak bude jednou z nejmladších poslankyň ve Sněmovně. „Chtěla bych se zasadit o založení výboru duševního zdraví, to je priorita číslo jedna,“ říká.

Ještě nemáme úplně sečteno, ale už je jasné, že máte místo ve sněmovně jisté. Jaké jsou teď bezprostřední pocity?
Jsem naprosto nadšená. Upřímně jsem to nečekala, protože jsme v Praze měli tak moc nabitou kandidátku, a tak kvalitní. Byla jsem smířená s tím, že do toho dám maximum, ale budu spokojená hlavně s celostátním výsledkem. Zároveň jsem byla klidná – měli jsme spoustu odborníků a skvělý tým, takže ať by se dostal kdokoliv, bylo by to dobré.

Jsem nadšená, že voliči využili svoje kroužkovací právo, a máme tolik žen.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

