Ještě nemáme úplně sečteno, ale už je jasné, že máte místo ve sněmovně jisté. Jaké jsou teď bezprostřední pocity?
Jsem naprosto nadšená. Upřímně jsem to nečekala, protože jsme v Praze měli tak moc nabitou kandidátku, a tak kvalitní. Byla jsem smířená s tím, že do toho dám maximum, ale budu spokojená hlavně s celostátním výsledkem. Zároveň jsem byla klidná – měli jsme spoustu odborníků a skvělý tým, takže ať by se dostal kdokoliv, bylo by to dobré.
Jsem nadšená, že voliči využili svoje kroužkovací právo, a máme tolik žen.