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Ve Varech podepsali koaliční smlouvu ANO, Karlovaráci a ODS, ta ale bude v radě chybět

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  17:45
Primátorka v kruhu svých spolustraníků z hnutí ANO.

Primátorka v kruhu svých spolustraníků z hnutí ANO. | foto: ČTK

Andrea Pfeffer Ferklová obhájí karlovarský primátorský post potřetí za sebou.
Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová ve volebním štábu hnutí ANO.
Memorandum podepsali za hnutí ANO primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, za hnutí...
Volební štáb ANO zasedl v salonku Mattoni v hotelu Thermal.
7 fotografií
V Karlových Varech dnes zástupci vítězného hnutí ANO, hnutí Karlovaráci a ODS podepsali koaliční smlouvu na volební období 2026 až 2030. ODS ale nebude mít v radě zastoupení. Primátorkou zůstane stejně jako v posledních osmi letech Andrea Pfeffer Ferklová. Koaliční partneři o tom dnes informovali na webu města.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Prvním náměstkem bude dál Martin Dušek (oba za ANO). Dalším náměstkem za ANO zůstane Lubomír Kovář, náměstkem za Karlovaráky bude opět Miroslav Vaněk, druhým náměstkem za Karlovaráky nově Václav Skuhravý.

Rada města bude opět devítičlenná, přičemž ANO bude zastoupeno pěti členy a Karlovaráci čtyřmi. Zástupci koaličních stran se také dohodli na dvou pověřených zastupitelích za ODS, kterými budou Petr Bursík pro územní plán a strategické projekty a Tomáš Lehečka pro koordinaci veřejných služeb a komunitního života. Nepůjde ale o uvolněné, tedy plně placené funkce, řekl v úterý náměstek primátorky Martin Dušek. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít staronová koalice 18 hlasů.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří Vít Rakušan. (17. října 2026)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
141 fotografií

Koalice v největším českém lázeňském městě tak bude zřejmě pokračovat ve stejné stranickém složení už třetí období, i když s některými změnami. V roce 2018 mělo ANO v devítičlenné radě města pět křesel, Karlovaráci tři a ODS byla zastoupena jedním radním. ANO měla kromě primátorky Andrey Pfeffer Ferklové ještě jednoho náměstka. Po jednom náměstkovi měli i Karlovaráci a ODS.

O čtyři roky později se vytvořila koalice stejných stran, kromě primátorky byli tři náměstci a jeden uvolněný, plně placený, radní.

Karlovy Vary změna nečeká. Radnici dál povede ANO spolu s Karlovaráky a ODS

V říjnových komunálních volbách sice ANO v Karlových Varech proti předešlým volbám oslabilo, přesto volby vyhrálo se ziskem 26,43 procenta hlasů a deseti mandáty.

Druhá v pořadí skončila koalice Vary+, která spojuje hnutí KOA, Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL, získala 22,74 procenta hlasů a devět mandátů. Po šesti mandátech pak získali Karlovaráci a Starostové a nezávislí (STAN), dva mandáty mají i SPD a ODS.

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