V Karlovarském kraji drtivě vyhrálo ANO, druhá je koalice SPOLU

Autor:
  16:42
Přesvědčivé vátězství v parlamentních volbách si v Karlovarském kraji připisuje hnutí ANO. Po sečtení 92 procent hlasů získává téměř 43 procenta. Druhá koalice SPOLU si nakonec připisuje více než 15 procent hlasů. Přetahovanou o třetí místo těsně vyhrálo hnutí STAN.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MF DNES

Karlovarský kraj zastupuje v Poslanecké sněmovně pět poslanců. Mandáty mají hnutí ANO (dva poslanci), koalice SPOLU, SPD a STAN (po jednom poslanci). Všichni současní zákonodárci z regionu se snaží svůj mandát obhájit.

V poslaneckých lavicích aktuálně usedá Renata Oulehlová a Josef Váňa za ANO. Známý dostihový závodník a chovatel se do Sněmovny dostal poté, co Jana Mračková Vildumetzová uspěla v senátních volbách.

Volby 2025

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Volební štáb pirátské strany. Praha Hl. nádraží, Fantův sál. Zdeněk Hřib a Ivan Bartoš. (4. října 2025)
Volební štáb SPD v hotelu Don Giovanni. Tomio Okamura. (4. října 2025)
Karel Havlíček dorazil do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025)
323 fotografií

Zbylé tři mandáty mají Jan Bureš (SPOLU), Jan Kuchař (STAN) a Karla Maříková (SPD).

Výsledky - Karlovarský kraj

ANO 2011

42,67 %
strana získala 52 088 hlasů
3
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,22 %
strana získala 18 581 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,81 %
strana získala 13 201 hlasů
0
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

10,26 %
strana získala 12 524 hlasů
0
-1

Motoristé sobě

7,34 %
strana získala 8 962 hlasů
0
0

Česká pirátská strana

6,46 %
strana získala 7 896 hlasů
0
-1

Stačilo!

4,13 %
strana získala 5 042 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,05 %
strana získala 1 283 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 540 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,3 %
strana získala 369 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,3 %
strana získala 368 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,2 %
strana získala 245 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,19 %
strana získala 238 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 183 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 181 hlasů
0
0

Volt Česko

0,1 %
strana získala 132 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 96 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 74 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 48 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Krátce před půl šestou bylo sečteno více než 92 procent okrsků. Letošní volby podle průběžných výsledků přilákaly k urnám téměř 61 procent voličů. V porovnání s rokem 2021 je to zhruba o čtyři procenta více.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

V Karlovarském kraji drtivě vede ANO, druhá je koalice SPOLU

K přesvědčivému vítězství směřuje v Karlovarském kraji hnutí ANO. Po sečtení poloviny hlasů získalo přes 43 procenta. Druhá koalice SPOLU se 14 procenty hlasů zaostává. O třetí místo se přetahují SPD...

4. října 2025  16:42

Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

Byl to těžký direkt, po kterém litvínovská aréna na moment utichla. Do konce pátečního duelu 11. kola extraligy zbývalo jen 43 vteřin, když plzeňský útočník Lukáš Strnad sám před brankou šikovně...

4. října 2025  9:57

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Na Doupově je možná medvěd. Správa vojenského újezdu vydala varování

O podezření na výskyt medvěda informovala v pátek správa Vojenského újezdu Hradiště. Tisková zpráva Vojenských lesů a statků dokonce mluví o možné skupině medvědů. Nyní se všichni zainteresovaní...

3. října 2025  13:43

Rusko byl nářez, vzpomíná muzikant, jehož kariéru nakopl Festival politické písně

Zajímavé hudební souvislosti odhaluje nová výstava v chebském Retromuseu, která se věnuje Festivalu politické písně Sokolov. Ten byl v době hluboké totality významnou kulturní akcí, která na západ...

3. října 2025  10:24

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

2. října 2025  16:11

Nevzhlednou zeď mění sprejer už třetím rokem v galerii historie Sokolova

Již neexistující židovská synagoga, starověká tvrz i zámek, který vyrostl na jejích základech. Velkoplošné obrazy významných staveb města Sokolov spolu s texty nově zdobí zeď kapucínského kláštera v...

2. října 2025  10:23

Keramka v novém. Začala stavba moderního komplexu karlovarské střední školy

V Karlových Varech ve středu oficiálně začala stavba nového komplexu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠKS) a rekonstrukce její původní budovy. S náklady 1,17 miliardy korun...

1. října 2025  16:09

Připravili nejlepší dobrotu. Chebští uzenářští učni porazili i zkušené kolegy

Desítky let proniká Petr Utíkal do výroby uzenin a masných výrobků. Pracoval v Česku i za hranicemi, podnikal v oboru. A přitom zjistil, že kvalita se nedá ošidit. Teď to, co se naučil, předává mladé...

1. října 2025  11:25

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Evropa si kope hrob a chce, abychom u toho tleskali, říká lídryně ANO Oulehlová

Pro Renatu Oulehlovou ze Sokolova je nejdůležitější rodina. Sedmapadesátiletá politička je vdaná, má dva syny s velkým věkovým rozmezím a radost jí dělají i dvě vnučky. Od října 2021 je poslankyní...

30. září 2025  16:30

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště...

30. září 2025  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.