Karlovarský kraj zastupuje v Poslanecké sněmovně pět poslanců. Mandáty mají hnutí ANO (dva poslanci), koalice SPOLU, SPD a STAN (po jednom poslanci). Všichni současní zákonodárci z regionu se snaží svůj mandát obhájit.
V poslaneckých lavicích aktuálně usedá Renata Oulehlová a Josef Váňa za ANO. Známý dostihový závodník a chovatel se do Sněmovny dostal poté, co Jana Mračková Vildumetzová uspěla v senátních volbách.
Volby 2025
Zbylé tři mandáty mají Jan Bureš (SPOLU), Jan Kuchař (STAN) a Karla Maříková (SPD).
Výsledky - Karlovarský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Motoristé sobě
Česká pirátská strana
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Jasný Signál Nezávislých
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Volt Česko
Hnutí občanů a podnikatelů
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Krátce před půl šestou bylo sečteno více než 92 procent okrsků. Letošní volby podle průběžných výsledků přilákaly k urnám téměř 61 procent voličů. V porovnání s rokem 2021 je to zhruba o čtyři procenta více.