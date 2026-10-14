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Senátor se musí zaměřit na jednu věc a jít za ní jako buldok, míní Plevný

Jitka Dolanská
  11:53

Miroslav Plevný (STAN), vítěz prvního kola senátních voleb na Chebsku. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Volby do Senátu Parlamentu ČR vrcholí. O víkendu se koná druhé kolo, které rozhodne. V obvodu Cheb obhajuje svůj post senátor Miroslav Plevný (STAN), který v prvním kole oslovil 40 procent voličů. Proti němu stojí kandidátka ANO Sandra Tsoukernik. Ta získala v prvním kole 27 procent hlasů.

Výsledky voleb 2026

Podle svých slov je Plevný lokálním patriotem, kterému není lhostejné, jak se budou Prahou opomíjené příhraniční regiony rozvíjet či naopak upadat.

Jak jste spokojený s volebním výsledkem? Když jej porovnám s předchozími senátními volbami, nárůst voličů je znatelný...
Lidé mě příjemně překvapili, jsem za to moc rád. Po té tsunami koncertů, záplavě billboardů a masáži na sítích jsem opravdu překvapen, že jsem dostal tolik hlasů.

Kampaň v těchto dnech vrcholí. Jaká je ta vaše?
Hektická, protože stále mám povinnosti jako senátor a zároveň učím na Západočeské univerzitě v Plzni. Slušná. Nechci nikoho osočovat. Chci vyjet mezi lidi, povídat s nimi, zjišťovat, jaké mají problémy a jak by se jim dalo pomoct. A krátká. Do voleb moc času nezbývá.

Co vám pomohlo k úspěchu? Čím jste oslovil voliče?
Na to by měli odpovědět hlavně lidé, kteří mi dali hlas… (smích) Já věřím, že to byla hlavně práce, která je za mnou vidět. V průběhu svého působení v Senátu jsem objížděl všechny obce, zjišťoval jejich problémy a ptal se, jak a kde bych mohl pomoci. Samozřejmě, že jako senátor mám možnosti pomoci poměrně omezené. Takže když někdo slibuje, že vyřeší pohotovosti, školství nebo bezpečnost, tak to prostě senátor nemůže. Ale může upozorňovat, sbírat podporu, vyvinout nějaký tlak a snažit se, aby ten problém nezapadl. A to jsem i dělal.

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Jaký je podle vás největší problém regionu?
Za mě je to fakt, že u nás máme opravdu malé platy oproti zbytku republiky. Kvůli tomu mnozí jezdí jako pendleři za prací do zahraničí. A to je pro náš trh škoda. Leckdy si kvůli tomu lidé nemohou dovolit kvalitní bydlení, protože na něj prostě nemají.

Mladí, kteří jsou vzdělanější, práci v regionu nenajdou a tedy z něj odjíždějí. Proto jsem se snažil například podporovat Strategický podnikatelský park v Chebu. Tam nyní míří velice zajímavý investor Dailmer Truck, který chce do Chebu přenést koncovou výrobu nákladních automobilů. A pokud se podíváte po republice, tak všude v automobilkách jsou platy v průměru 60 tisíc korun. To je něco, o čem se nám tady nesní.

A navíc lze v té souvislosti očekávat zvýšení platů i v jiných firmách, aby z nich zaměstnanci neodcházeli. My prostě potřebujeme, aby si lidé slušně vydělali, mohli si dovolit bydlení, zakládat rodiny a utrácet za služby a vše ostatní, co jim jejich města nabízejí. Pak bude region žít.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

V minulém funkčním období jste se zasadil o novelu zákona, která omezila používání zábavní pyrotechniky…
To je právě příklad toho, že senátor se musí zaměřit na jednu věc a jít za ní jako buldok. Problém byl iniciován z našeho regionu, kde jsme měli velké problémy. Pyrotechnika se prodávala na tržištích, kde si ji kupovali zahraniční turisté a hned v českém příhraničí ji odpalovali. To přineslo několikanásobný nárůst požárů lesů a polí. Ne na Silvestra, obilí hořelo v létě a na podzim. Ale v Praze ten zákon řešili primárně s tím, aby se nestresovala zvířata. Proto bylo třeba pohlídat, aby novela zákona obsahovala i zákaz prodeje pyrotechniky vyšších tříd na tržnicích. Tady jsem opravdu tlačil na pilu, aby zákon prošel, aby ho Sněmovna stihla schválit a Senát jej obratem potvrdil.

Pokud budete zvolen, na co se chcete zaměřit?
Chci dál pracovat v Hospodářském výboru a od toho se odvíjejí i moje priority. Kromě toho, že stále hlídám navrhované zákony, aby nepoškozovaly příhraniční regiony a neprotěžovaly velká centra, což je velmi složité, se snažím dohlížet na to, aby se stát příliš nezadlužoval. Dalším problémem jsou vysoké ceny energií. Navíc se chystá novela energetického zákona. Pokud budu senátorem, chtěl bych do toho trochu mluvit.

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Budete usilovat o podporu od neúspěšných kandidátů?
Primárně se snažím, aby mne v druhém kole podpořili ti, kteří mi dali hlas v prvním kole. A pokud možno i další. Budu rád i za hlasy těch, kteří v prvním kole volili neúspěšné kandidáty, se kterými máme hodně podobné názory.

Prožíváte náročné období. Co tomu říká rodina?
Podporuje mne. Ačkoli to nyní aktuálně není možné, běžně se snažím víkendy trávit s rodinou. Samozřejmě přes týden to je složitější, často jsem někde v regionu, v Praze. Ale tak to prostě je. Specifický přístup k té situaci má moje žena. Tvrdí, že v těchto volbách nemůže prohrát. Říká, že buď ve druhém kole neuspěju a budu víc doma, nebo se mi splní to, co jsem chtěl. (smích)

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