Jsem takový buldozer, říká lídr STAN v Karlovarském kraji Jan Kuchař

Jan Kuchař je také členem Zastupitelstva Karlovarského kraje a od října 2021 historicky prvním poslancem za STAN v Karlovarském kraji.
Jan Kuchař a politika. Jak to vlastně bylo?
Nikdy mi nebylo lhostejné, jak fungují věci kolem mě. Nejprve jsem se spoustou ideálů vstoupil do ODS, která mi byla coby podnikateli názorově blízko. To mi bylo něco málo přes třiatřicet let. O ideály jsem ale v této straně rychle přišel. Pak jsem jako nestraník zkusil kandidovat do městského zastupitelstva v mých domovských Františkových Lázních. Chtěl jsem ukázat, že i politiku jde dělat poctivě. A uspěl jsem. V roce 2014 jsem se stal místostarostou a na začátku roku 2016 starostou města.
A sněmovna? Tam jste se dostal jak?
V roce 2020 jsem podpořil hnutí STAN v krajských volbách, v té době jsem se stal i jejich registrovaným příznivcem. O rok později jsem byl nominován za Starosty na druhé místo kandidátky PirSTAN. Lidé mne tehdy vykroužkovali, já přeskočil pirátského lídra a tím získal historicky první mandát pro Starosty za náš kraj.
S jakými představami jste šel do vrcholné politiky?
Na začátku jsem samozřejmě nevěděl přesně, co mne čeká. Přece jen komunální politika je jiná, než ta sněmovní. Přesto myslím, že jsem se zorientoval rychle, i když jsem u toho zažil i spoustu zklamání. Coby starosta jsem byl zvyklý, že se věci dají hodně rychle posouvat dopředu. To ve vysoké politice pochopitelně není. Oproti té komunální je mnohem pomalejší, je o mnohem větší trpělivosti, která mi na začátku trochu chyběla. Možná i proto jsem se stal záhy takovým buldozerem. Ale asi to bylo třeba, a možná i proto mě služebně starší kolegové přestali přehlížet.
Čím jste své působení zahájil?
Těch věcí bylo víc. Protože mojí srdeční záležitostí je autonomní mobilita, chtěl jsem dotáhnout to, co se mi nepovedlo jako františkolázeňskému starostovi. Společně s německým Rehau jsme chtěli zavést do veřejné dopravy autonomní autobusy. Tehdy k tomu ale chyběla legislativa. Hned na začátku mého mandátu ve Sněmovně jsem proto požádal rektora Fakulty dopravní ČVUT Praha o studii využití autonomních technologií v Karlovarském kraji.
To mi pomohlo odkrýt, co je třeba udělat technologicky i v legislativě a já na tom začal pracovat. Dnes právě na téhle studii stojí projekt, který si vzaly pod křídla například T-Mobile, hospodářská komora a další. V jeho rámci se v kraji začalo budovat datové pokrytí pro provoz autonomních vozů. Myslím, že o zajímavosti celého projektu vypovídá i jeho představení na letošní světové výstavě EXPO v Ósace.
A jak se na to dívá zákon?
Pohled zákona se pomalu mění a to je dobře. Povedlo se nám prodiskutovat základní rámec legislativy, něco se povedlo posunout na ministerstvu dopravy, prošel i můj pozměňovací návrh do zákona o vědě, výzkumu a inovacích týkající se tzv. „Regulatorních sendboxů“. Ten už teď říká, že používání autonomních technologií je možné se souhlasem ministerstva i před schválením legislativy, pokud bude k dispozici odpovídající prostředí. A to v kraji budeme mít již přibližně za dva roky, na konci roku 2027.
Zároveň stojíte za pozměňovacím návrhem strategických průmyslových zón...
Se stranickým kolegou Ratajem jsme předložili návrh, vyjednali podporu a povedlo se jej schválit. Díky tomu se strategickou zónou ČR stala i tolik diskutovaná průmyslová zóna v Chebu, která by mohla městu přinést až 5,5 miliardy investic od státu a další peníze od strategického investora. To považuji za zcela zásadní. Náš kraj nutně potřebuje dobře placenou práci s přidanou hodnotou, ne další živelný růst logistických zón s agenturními pracovníky. Prostě je to krok k opravdové transformaci kraje. Jenže je potřeba všechno dotáhnout a to je i důvod, proč bych rád pokračoval ve Sněmovně i v dalším období.
Řešil jste i poplatky z pobytu. O co šlo?
Vysvětlím to na příkladu Františkových Lázní, které mají 5,5 tisíce obyvatel a disponují téměř pěti tisíci lůžky, což znamená, že ve městě žije po celý rok 8 až 10 tisíc lidí. Město ale dostává peníze z rozpočtového určení daní jen na obyvatele s trvalým bydlištěm. Lázeňští hosté přitom během několikatýdenních pobytů využívají veškeré městské služby, chodí po upravených cestách a čistých parcích, baví se kulturou – a lázeňská města z toho neměla nic. Ani korunu. Proto jsem inicioval, aby poplatek z pobytu platili mimo dětí všichni hosté, včetně těch, kterým lázně platí pojišťovna. A to se povedlo. Od ledna 2023 mají lázeňská města desítky milionů navíc, které mohou investovat do infrastruktury, na kulturu a podobně.
Co zdravotnictví, také vás zajímá?
Zdravotnictví je zásadní téma. Od roku 2022 jsem se věnoval onkologii v kraji, konkrétně jsem řešil možnosti vzniku komplexního onkologického centra, které tu chybí. Z modernizačního fondu se povedlo i díky mé iniciativě získat prvních několik set milionů korun a s tou myšlenkou se pracuje dál. Jsem přesvědčený, že tento projekt je třeba tlačit dopředu a dokončit jej co nejdříve. A já pro to budu dál dělat vše, co je v mých silách. Posun je i v přeshraniční péči. Například lidé z Aše budou moci využívat lékaře v Německu. Byl to můj pozměňovací návrh a jsem opravdu rád, že se mi jej povedlo prosadit. Neříkám, že se tím vyřeší všechny problémy, ale je to dobrý krok a další pomoc k dostupnosti péče.
Už se to někde povedlo?
Ten zákon bude účinný od 1. ledna příštího roku a týká se nejen ašského výběžku, ale i dalších příhraničních oblastí. Takže teprve uvidíme, jak se osvědčí. Zatím se projekt testoval jen v Českých Velenicích/Gmündu. Z něj jsme vycházeli, když jsme propočítávali finanční dopady. Vyšlo nám, že zahraniční péče je v průměru dražší o 5 % než tuzemská, což není nijak zásadní rozdíl. A v konečném důsledku vyjde lékař za hranicemi pojišťovnu levněji, než kdyby v regionu nebyl vůbec. Zájem bude mít i německá strana. Jejich příhraničí se vylidňuje stejně jako naše, takže nakombinovat péči i pro pacienty z Česka se jim vyplatí.
Čemu se ještě chcete věnovat, pokud vás lidé pošlou opět do parlamentu?
V první řadě chci dotáhnout do konce věci, které jsou rozpracované – tedy dopravu, zdravotnictví, investice do regionu. To jsou moje priority. Ale protože jsem se věnoval i oblasti životního prostředí, regionu Krušnohoří a cestovnímu ruchu, rád bych se zaměřil i tímto směrem. Myslím si, že tady má Karlovarský kraj obrovský potenciál pro rozvoj. Pomoct by mohl například nový zákon o cestovním ruchu. Jako bývalý starosta lázeňského města k tomu mám co říct.
V čem by mohla být změna legislativy přínosná?
Hlavně ve financování celého systému, které je aktuálně fakticky jednozdrojové. Peníze plynou od státu. Když se ale podívám do Itálie, Slovinska, Rakouska a dalších zemí, tak tam je zdrojů víc. Vedle státu se zapojují municipality i podnikatelé. Musí ale k tomu být motivováni. Prospěla by i masivnější propagace. Třeba zápis na seznam UNESCO se u nás nevyužívá tak, jak by mohl. S tím bych mohl pomoci.
Jsem připravený pracovat pro region, přestože to občas přináší konflikty i mezi mnou a mými kolegy ve STANu. Ale ono to jinak nejde. Politika je o dohodách, a pokud člověk nemá odvahu si říct pro region o věci, o nichž si mnozí myslí, že nejsou možné, tak by do Sněmovny ani neměl chodit.
Vy tu odvahu máte?
Věřím, že jsem za uplynulé roky už dokázal, že se rozhodně za náš kraj nebojím bojovat, ozvat se a být slyšet. Jsem schopný hájit zájmy kraje a to i v případě, když se mám postavit svým ministrům či premiérovi. Ano, možná si leckdo v Praze myslí, že jsem neřízená střela nebo rebel. Na tom ale nezáleží. Po letech v politice mám naprosto jasno. Když nebudu mít ostré lokty, pro Karlovarský kraj nic nevybojuji.
