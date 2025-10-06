V důležitých věcech pro kraj se s kolegy z ANO shodneme, říká Bureš ze SPOLU

Petr Kozohorský
  9:55
Jediným zástupcem Karlovarského kraje z doposud vládnoucí koalice bude v příštím volebním období Jan Bureš, lídr kandidátky SPOLU. Tomu se podařilo obhájit mandát. Bude to Burešovo třetí volební období ve sněmovně. Poprvé v ní zasedl v roce 2010 za vlády Petra Nečase.

Jan Bureš má jako jediný zástupce vládnoucí koalice šanci dál v parlamentu pracovat pro Karlovarských kraj. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jak velký je podle vás problém, že Karlovarský kraj přišel o mandát a nově tak budou jeho zájmy hájit jen čtyři poslanci?
Velký problém to není, ale problém to je. Nějakou zkušenost už v politice mám, takže vím, že to oslabuje pozici Karlovarského kraje vůči centrálním úřadům. Je vždy lepší, když má kraj v každém aspoň trochu silnějším bloku svého zástupce. V předchozím období jsme měli zástupce ve všech silných stranách s výjimkou Pirátů. A to už teď není.
Přenášet informace dovnitř poslaneckých klubů je vždy lepší přes jejich poslance. Třeba STAN bude spíše naslouchat jinému členovi hnutí, než třeba členovi ODS či dokonce někomu z protitábora. Ztráta jednoho mandátu tuto možnost výrazně oslabila.

Lídr SPOLU Bureš: Dálnice D6 se dostaví, i kdyby čert na koze jezdil

Bude pro vás problém spolupracovat se třemi krajskými poslanci za ANO?
Vůbec ne! S Renatou Oulehlovou i Josefem Váňou jsem v uplynulém období spolupracoval velice dobře. To ostatně platilo i u Jana Kuchaře a Karly Maříkové. Pokud šlo o věci pro kraj, vždy jsme se dokázali shodnout. V tomto ohledu se tedy budoucí spolupráce s poslanci ANO určitě neobávám.

Petr Kubis pro vás také předpokládám není neznámou…
Seděl jsem s ním čtyři roky v Radě Karlovarského kraje, takže skutečně není. Vím, že i s ním bude spolupráce bezproblémová.

Výsledky - Karlovarský kraj

ANO 2011

42,49 %
strana získala 57 555 hlasů
3
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 20 871 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,94 %
strana získala 14 828 hlasů
0
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

10,21 %
strana získala 13 837 hlasů
0
-1

Motoristé sobě

7,28 %
strana získala 9 868 hlasů
0
0

Česká pirátská strana

6,49 %
strana získala 8 801 hlasů
0
-1

Stačilo!

4,09 %
strana získala 5 548 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,04 %
strana získala 1 414 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,45 %
strana získala 611 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 405 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,29 %
strana získala 403 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,19 %
strana získala 264 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,18 %
strana získala 255 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 202 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 201 hlasů
0
0

Volt Česko

0,1 %
strana získala 140 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 102 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 82 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 52 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Vše ohledně nové podoby sněmovny, neřkuli vlády, je zatím ve stádiu zrodu. Máte už ale vy osobně preference, čemu byste se chtěl věnovat?
Jak Karlovarský kraj ve sněmovně oslabil, bude nutné se práci pro region věnovat daleko intenzivněji. To znamená dokončit dálnici D6, zlepšit vzdělanost v Karlovarském kraji a v neposlední řadě řešit otázku primární zdravotnické péče, která je v zoufalém stavu. Chybějí praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a tak dále.

Těsně před volbami byl v Karlových Varech ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Ubezpečil, že v příštím roce začne výstavba onkologického centra. Může to být jakýsi dárek na rozloučenou?
To si nemyslím. Onkologické centrum se plánovalo dlouhodobě. Dokonce může někdo těžko namítat, že to byl předvolební tahák, protože Válek u nás nekandidoval a nikdo z koaličních poslanců na slavnostním aktu nebyl.

