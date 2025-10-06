V důležitých věcech pro kraj se s kolegy z ANO shodneme, říká Bureš ze SPOLU

Jak velký je podle vás problém, že Karlovarský kraj přišel o mandát a nově tak budou jeho zájmy hájit jen čtyři poslanci?
Velký problém to není, ale problém to je. Nějakou zkušenost už v politice mám, takže vím, že to oslabuje pozici Karlovarského kraje vůči centrálním úřadům. Je vždy lepší, když má kraj v každém aspoň trochu silnějším bloku svého zástupce. V předchozím období jsme měli zástupce ve všech silných stranách s výjimkou Pirátů. A to už teď není.
Přenášet informace dovnitř poslaneckých klubů je vždy lepší přes jejich poslance. Třeba STAN bude spíše naslouchat jinému členovi hnutí, než třeba členovi ODS či dokonce někomu z protitábora. Ztráta jednoho mandátu tuto možnost výrazně oslabila.
|
Lídr SPOLU Bureš: Dálnice D6 se dostaví, i kdyby čert na koze jezdil
Bude pro vás problém spolupracovat se třemi krajskými poslanci za ANO?
Vůbec ne! S Renatou Oulehlovou i Josefem Váňou jsem v uplynulém období spolupracoval velice dobře. To ostatně platilo i u Jana Kuchaře a Karly Maříkové. Pokud šlo o věci pro kraj, vždy jsme se dokázali shodnout. V tomto ohledu se tedy budoucí spolupráce s poslanci ANO určitě neobávám.
Petr Kubis pro vás také předpokládám není neznámou…
Seděl jsem s ním čtyři roky v Radě Karlovarského kraje, takže skutečně není. Vím, že i s ním bude spolupráce bezproblémová.
Výsledky - Karlovarský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Motoristé sobě
Česká pirátská strana
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Jasný Signál Nezávislých
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Volt Česko
Hnutí občanů a podnikatelů
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Vše ohledně nové podoby sněmovny, neřkuli vlády, je zatím ve stádiu zrodu. Máte už ale vy osobně preference, čemu byste se chtěl věnovat?
Jak Karlovarský kraj ve sněmovně oslabil, bude nutné se práci pro region věnovat daleko intenzivněji. To znamená dokončit dálnici D6, zlepšit vzdělanost v Karlovarském kraji a v neposlední řadě řešit otázku primární zdravotnické péče, která je v zoufalém stavu. Chybějí praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a tak dále.
Těsně před volbami byl v Karlových Varech ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Ubezpečil, že v příštím roce začne výstavba onkologického centra. Může to být jakýsi dárek na rozloučenou?
To si nemyslím. Onkologické centrum se plánovalo dlouhodobě. Dokonce může někdo těžko namítat, že to byl předvolební tahák, protože Válek u nás nekandidoval a nikdo z koaličních poslanců na slavnostním aktu nebyl.