Je to zpráva, že dělám věci správně, říká po znovuzvolení lídryně ANO Oulehlová

Jitka Dolanská
  12:55
Radost a vděčnost, ale i velká zodpovědnost. To jsou emoce, které místostarostka Sokolova Renata Oulehlová cítila hned poté, co vyšlo najevo, že ji lidé znovu poslali do poslaneckých lavic. „Beru to jako zprávu, že věci dělám správně. Asi má osud se mnou nějaké plány, a proto mě tam poslal znovu,“ říká.

Místostarostka Sokolova Renata Oulehlová se z prvního místa kandidátky ANO opět dostala do Sněmovny. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Vaší doménou je sociální oblast. Budete se sociální problematice věnovat i v nadcházejícím volebním období?
Ráda bych. V předchozích čtyřech letech jsem pracovala v parlamentním Výboru pro sociální politiku a ráda bych v práci pokračovala. Ale co si pamatuji, o sociální výbor byl velký zájem, takže uvidíme. Navíc hnutí ANO získalo celorepublikově víc mandátů, než jsme měli dosud. Budeme se muset pobavit o tom, jak si práci rozdělit. V každém případě se chci sociální práci věnovat.

Výsledky - Karlovarský kraj

ANO 2011

42,49 %
strana získala 57 555 hlasů
3
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 20 871 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,94 %
strana získala 14 828 hlasů
0
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

10,21 %
strana získala 13 837 hlasů
0
-1

Motoristé sobě

7,28 %
strana získala 9 868 hlasů
0
0

Česká pirátská strana

6,49 %
strana získala 8 801 hlasů
0
-1

Stačilo!

4,09 %
strana získala 5 548 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,04 %
strana získala 1 414 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,45 %
strana získala 611 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 405 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,29 %
strana získala 403 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,19 %
strana získala 264 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,18 %
strana získala 255 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 202 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 201 hlasů
0
0

Volt Česko

0,1 %
strana získala 140 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 102 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 82 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 52 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

V Sokolově vás lidé znají jako člověka, který stojí za řadou sociálních projektů. Zmíním například hospic Motýl či službu Senior expres. Na co byste se chtěla zaměřit nyní?
Hodně palčivé téma je bezpečnost v ulicích. Na tom jsem hodně pracovala i v uplynulém volebním období a ráda bych pokračovala. Pomáhal mi v tom ombudsman Stanislav Křeček, spolupracovala jsem s velitelem karlovarské městské policie Marcelem Vlasákem. Párkrát jsem zažila na vlastní kůži, kdy člověk pod vlivem omamných látek pokřikoval na lidi a snažil se útočit… Tohle by se dít nemělo. Měli bychom umět ochránit ty, kteří dodržují pravidla a chovají se slušně.

Evropa si kope hrob a chce, abychom u toho tleskali, říká lídryně ANO Oulehlová

Objektem vašeho zájmu je i hospicová péče. Je podle vás dostatečná?
U nás v Karlovarském kraji máme jeden kamenný hospic v Nejdku a několik hospiců mobilních, které poskytují paliativní péči přímo v domácnostech. Bohužel, kapacity nestačí. Počet lidí, kde už klasická medicína nenabízí řešení, narůstá. Nejvíc se to týká onkologických pacientů nejrůznějšího věku. V této souvislosti je skvělé, že se v kraji konečně podařilo zajistit komplexní onkologické centrum. Snad se tento trend podaří zvrátit.

V čem je problém? Proč kapacity hospiců nestačí?
Je málo lékařů, zejména těch, kteří mají atestaci v paliativní péči. Chybí sestřičky, chybí peníze. Například malý sokolovský hospic Motýl není napojený na zdravotní pojišťovnu, péče je zde financovaná pouze z darů a příspěvků města, kraje a drobných dárců. Problém je i v tom, že hospice stojí na sociálně zdravotním pomezí. Legislativně by se to mělo dotáhnout, věřím, že se nám to teď povede.

Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Myslíte si, že bude nutné upravit i fungování sociálních služeb?
Je třeba udělat jejich revizi. Protože to, co jsme potřebovali před třiceti lety, dnes už neplatí. Situace se změnila, populace stárne. Měli bychom se zaměřit na to, co bude, až zestárnou populačně silné ročníky. Balík peněz je jen jeden a když se celková suma rozdrobí, dostane každý málo. Proto si musíme říct, které služby jsou nezbytné, bez kterých se neobejdeme a ty podporovat. Je třeba řešit sociálně zdravotní pomezí a pracovat se musí na zákonu o sociálních službách, o kterém se zatím jen mluví.

Pracujete v městském i krajském zastupitelstvu a teď opět míříte do nejvyšší politiky. Dá se to zvládnout?
Je to náročné, ale já v tom vidím obrovskou výhodu. Pro mne má ta zkušenost, ty každodenní problémy lidí, o nichž se dozvídám při práci pro město, obrovskou cenu. Rozšiřuje mi to obzory. Za to jsem opravdu vděčná. A zároveň mám přímý přístup k ministrům, takže když je třeba, mohu regionu ihned pomoct.

