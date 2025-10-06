Je to zpráva, že dělám věci správně, říká po znovuzvolení lídryně ANO Oulehlová

Vaší doménou je sociální oblast. Budete se sociální problematice věnovat i v nadcházejícím volebním období?
Ráda bych. V předchozích čtyřech letech jsem pracovala v parlamentním Výboru pro sociální politiku a ráda bych v práci pokračovala. Ale co si pamatuji, o sociální výbor byl velký zájem, takže uvidíme. Navíc hnutí ANO získalo celorepublikově víc mandátů, než jsme měli dosud. Budeme se muset pobavit o tom, jak si práci rozdělit. V každém případě se chci sociální práci věnovat.
Výsledky - Karlovarský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Motoristé sobě
Česká pirátská strana
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Jasný Signál Nezávislých
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Volt Česko
Hnutí občanů a podnikatelů
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
V Sokolově vás lidé znají jako člověka, který stojí za řadou sociálních projektů. Zmíním například hospic Motýl či službu Senior expres. Na co byste se chtěla zaměřit nyní?
Hodně palčivé téma je bezpečnost v ulicích. Na tom jsem hodně pracovala i v uplynulém volebním období a ráda bych pokračovala. Pomáhal mi v tom ombudsman Stanislav Křeček, spolupracovala jsem s velitelem karlovarské městské policie Marcelem Vlasákem. Párkrát jsem zažila na vlastní kůži, kdy člověk pod vlivem omamných látek pokřikoval na lidi a snažil se útočit… Tohle by se dít nemělo. Měli bychom umět ochránit ty, kteří dodržují pravidla a chovají se slušně.
|
Evropa si kope hrob a chce, abychom u toho tleskali, říká lídryně ANO Oulehlová
Objektem vašeho zájmu je i hospicová péče. Je podle vás dostatečná?
U nás v Karlovarském kraji máme jeden kamenný hospic v Nejdku a několik hospiců mobilních, které poskytují paliativní péči přímo v domácnostech. Bohužel, kapacity nestačí. Počet lidí, kde už klasická medicína nenabízí řešení, narůstá. Nejvíc se to týká onkologických pacientů nejrůznějšího věku. V této souvislosti je skvělé, že se v kraji konečně podařilo zajistit komplexní onkologické centrum. Snad se tento trend podaří zvrátit.
V čem je problém? Proč kapacity hospiců nestačí?
Je málo lékařů, zejména těch, kteří mají atestaci v paliativní péči. Chybí sestřičky, chybí peníze. Například malý sokolovský hospic Motýl není napojený na zdravotní pojišťovnu, péče je zde financovaná pouze z darů a příspěvků města, kraje a drobných dárců. Problém je i v tom, že hospice stojí na sociálně zdravotním pomezí. Legislativně by se to mělo dotáhnout, věřím, že se nám to teď povede.
|
Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU
Myslíte si, že bude nutné upravit i fungování sociálních služeb?
Je třeba udělat jejich revizi. Protože to, co jsme potřebovali před třiceti lety, dnes už neplatí. Situace se změnila, populace stárne. Měli bychom se zaměřit na to, co bude, až zestárnou populačně silné ročníky. Balík peněz je jen jeden a když se celková suma rozdrobí, dostane každý málo. Proto si musíme říct, které služby jsou nezbytné, bez kterých se neobejdeme a ty podporovat. Je třeba řešit sociálně zdravotní pomezí a pracovat se musí na zákonu o sociálních službách, o kterém se zatím jen mluví.
Pracujete v městském i krajském zastupitelstvu a teď opět míříte do nejvyšší politiky. Dá se to zvládnout?
Je to náročné, ale já v tom vidím obrovskou výhodu. Pro mne má ta zkušenost, ty každodenní problémy lidí, o nichž se dozvídám při práci pro město, obrovskou cenu. Rozšiřuje mi to obzory. Za to jsem opravdu vděčná. A zároveň mám přímý přístup k ministrům, takže když je třeba, mohu regionu ihned pomoct.