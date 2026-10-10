Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výsledky voleb: Sdružení kritizovaného starosty v Božím Daru končí, vládnout bude opozice

Autor: ,
  18:55

Hnutí starosty Jana Horníka (na archivním snímku) nezískalo v komunálních volbách ani jeden mandát. Volby vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů Boží Dar. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Sdružení dlouholetého starosty Jana Horníka Náš domov Boží Dar na radnici definitivně končí, v komunálních volbách nezískalo žádný mandát. Horník, který vedl město od roku 1990, letos kandidoval už jen na posledním místě seznamu.

Výsledky voleb 2026

Ani obměněná kandidátka podporu nezískala. Podle serveru volby.cz v nejvýše položeném městě v Česku drtivě zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Boží Dar, které získalo 71,43 procenta hlasů a pět mandátů v sedmičlenném zastupitelstvu.

Do zastupitelstva Božího Daru se dostali kromě pěti lidí z vítězného sdružení ještě dva zástupci sdružení Božídaráci. V komunálních volbách letos kandidovala čtyři sdružení, dvě z nich, včetně sdružení dosavadního starosty, se do zastupitelstva vůbec nedostala. Volit přišlo 76,92 procenta voličů, tedy 160 lidí z 208 zapsaných voličů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka, Jana Černochová, Martin Portlík, Miloš Vystrčil. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka, Jana Černochová, Martin Portlík, Miloš Vystrčil, Zdeněk Nytra a další. (10. října 2026)
316 fotografií

„Výsledek mluví za to, že lidé opravdu chtěli změnu. Chtějí jinou komunikaci radnice s občany a větší zájem o místní lidi. Tady se tyhle věci zanedbávaly. Pro nás je to zadostiučinění, ale i velký závazek, čeká nás strašně moc práce a bude to chvilku trvat. Ale byli bychom rádi, kdyby se o Božím Daru začalo mluvit pozitivně,“ řekl dnes po sečtení hlasů lídr vítězné kandidátky Jakub Čáslavský. Dosavadní starosta Jan Horník dnes telefon nezvedl.

Audit v Božím Daru odhalil pochybení. Radnice má problém i se střetem zájmů

„Děkujeme našim občanům, že řekli svůj názor a že hlavně přišli k volbám, aby řekli, co vlastně od budoucnosti naší obce očekávají. Účast je skvělá, je to víc než v minulých volbách, je to názor obyvatel, děkujeme,“ řekla Martina Poštová, která byla silným hlasem dosavadní opozice a získala společně s Jakubem Červenkou ze stejného sdružení nejvíce hlasů.

V minulých volbách kandidovala tři uskupení. Náš domov Boží Dar v čele se starostou Horníkem tehdy zvítězil se ziskem 55,11 procenta hlasů a čtyř zastupitelských mandátů. Uskupení SNK Boží Dar získalo tři zastupitelská křesla díky zisku 42,3 procenta hlasů voličů. Třetí uskupení mělo na kandidátce jedinou osobu, která získala 18,08 procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostala.

Letos v červenci na zastupitelské mandáty rezignovali tři opoziční zastupitelé, právě Poštová, Ondřej Čáslavský a Ondřej Vank (zvoleni za SNK Boží Dar 2022). Počet členů nejvyššího orgánu města se doplnit nepodařilo, a tak vedení města mohlo rozhodovat jen omezeně. Přesto rozhodlo o některých zásadních krocích, které byly terčem kritiky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turistů už bylo moc. V Březové zakázali vstup na historický most, který odkrylo sucho

S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na...

Historický most, který se ještě ve 30. letech minulého století klenul nad korytem Teplé a který poté zaplavily vody přehradní nádrže Březová, je uzavřený. Povodí Ohře tím s ohledem na bezpečnost...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Má chránit lázně před velkou vodou, nyní by ji ale přehrada sama potřebovala

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Především jako ochrana Karlových Varů před povodněmi vznikla ve 30. letech minulého století přehrada Březová. Ta se letos dostala na historicky nejnižší stav zapříčiněný suchem. V minulosti ji...

Výsledky voleb: Sdružení kritizovaného starosty v Božím Daru končí, vládnout bude opozice

Hnutí starosty Jana Horníka (na archivním snímku) nezískalo v komunálních volbách ani jeden mandát. Volby vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů Boží Dar.

Sdružení dlouholetého starosty Jana Horníka Náš domov Boží Dar na radnici definitivně končí, v komunálních volbách nezískalo žádný mandát. Horník, který vedl město od roku 1990, letos kandidoval už...

10. října 2026  18:55

Výsledky voleb v Karlových Varech: ANO vede, opoziční VARY+ je v těsném závěsu

Magistrát města Karlovy Vary.

Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vede zatím v komunálních volbách v Karlových Varech s více než čtvrtinou všech hlasů hnutí ANO. Na druhém místě je opoziční projekt VARY+.

10. října 2026  18:25

Výsledky voleb na Chebsku: O senátorské křeslo se zřejmě utkají Plevný a Tsoukernik

Dosavadní senátor Miroslav Plevný se podle dosavadních výsledků ve druhém kole...

Dosavadní senátor za Chebsko a Tachovsko Miroslav Plevný (bezpartijní za STAN) a jeho vyzývatelka Sandra Tsoukernik (bezpartijní za ANO) se podle zatím neúplných výsledků příští týden utkají o křeslo...

10. října 2026  17:59

U voleb ve Františkových Lázních zasahovala policie

ilustrační snímek

Z neoprávněné manipulace s voličským seznamem nařkl dnes člen jedné z františkolázeňských volebních komisí svého kolegu. Případ na místě zadokumentovali přivolaní policisté a řeší jej ve spolupráci s...

10. října 2026  14:10,  aktualizováno  14:50

Začíná festival Oty Hofmana. Ocení Zdeňka Svěráka i Veroniku Freimanovou

Při slavnostním zahájení festivalu Oty Hofmana si pro cenu hejtmana přijde nestor divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.

Více než čtyřicet soutěžních snímků, premiéry a předpremiéry, setkání s výraznými osobnostmi českého filmu i bohatý vzdělávací a doprovodný program nabídne letošní v pořadí už 58. ročník Dětského...

10. října 2026  13:01

Slavkovský les má novou rezervaci, chrání unikátní vývěry minerálních vod

Nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě chrání evropsky unikátní...

Cenné přírodní vývěry minerálních vod a jejich okolí chrání nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě na Mariánskolázeňsku. Fenomén, který v celé střední Evropě již téměř nelze nalézt, leží ve...

9. října 2026  14:51

K továrně na náklaďáky přibude servisní centrum, Daimler Truck zaměstná další lidi

Pracovník montuje součásti nákladních vozidel Mercedes-Benz v továrně Daimler...

Daimler Truck se chce v Chebu rozmáchnout a plánuje další investice. Vedle připravovaného závodu na výrobu nákladních vozidel zvažuje, že ve Strategickém podnikatelském parku vybuduje také zákaznické...

9. října 2026  12:11

Budoucím Ostrovákům. Fasáda Einsiedelnské kaple ukrývá časovou kapsli

Časovou kapsli ukrývá prostor objevený za erbem ve fasádě Einsiedelnské kaple.

Několik aktuálních výtisků novin, říjnové vydání Ostrovského měsíčníku, platné mince a bankovky, ale i poselství starosty města či historii kaple z pera stavebního historika Lubomíra Zemana. To vše...

9. října 2026  9:57

Volby 2026 v Karlových Varech: kdo kandiduje na primátora

Magistrát města Karlovy Vary

Komunální volby 2026 v Karlových Varech se konají 9. a 10. října a Karlovaráci v nich rozhodnou o obsazení 35 křesel v Zastupitelstvu města Karlovy Vary. O post zastupitele se uchází kandidáti z 9...

8. října 2026  13:53

Audit v Božím Daru odhalil pochybení. Radnice má problém i se střetem zájmů

Rekonstrukce kostela sv. Anny v Božím Daru je hotová.

Kontrola ministerstva vnitra shledala po auditu v Božím Daru na Karlovarsku řadu pochybení při vedení radnice. Podle šetření město pod vedením dlouholetého starosty Jana Horníka (STAN) opakovaně...

8. října 2026

Opravený dům Egerius na sokolovském náměstí nabídne bydlení i informace

Zrekonstruovaný dům Egerius na sokolovském Starém náměstí.

Několik bytů a v přízemí prostor pro infocentrum nabídne nově zrekonstruovaný dům zvaný Egerius na Starém náměstí v Sokolově. Opravy město zahájilo loni v červnu, hotové dílo teď čeká kolaudace....

8. října 2026  11:10

Turistů už bylo moc. V Březové zakázali vstup na historický most, který odkrylo sucho

S ohledem na bezpečnost turistů zakázali pracovníci Povodí Ohře vstup na...

Historický most, který se ještě ve 30. letech minulého století klenul nad korytem Teplé a který poté zaplavily vody přehradní nádrže Březová, je uzavřený. Povodí Ohře tím s ohledem na bezpečnost...

7. října 2026  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.