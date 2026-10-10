Ani obměněná kandidátka podporu nezískala. Podle serveru volby.cz v nejvýše položeném městě v Česku drtivě zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Boží Dar, které získalo 71,43 procenta hlasů a pět mandátů v sedmičlenném zastupitelstvu.
Do zastupitelstva Božího Daru se dostali kromě pěti lidí z vítězného sdružení ještě dva zástupci sdružení Božídaráci. V komunálních volbách letos kandidovala čtyři sdružení, dvě z nich, včetně sdružení dosavadního starosty, se do zastupitelstva vůbec nedostala. Volit přišlo 76,92 procenta voličů, tedy 160 lidí z 208 zapsaných voličů.
Volby 2026 OBRAZEM
„Výsledek mluví za to, že lidé opravdu chtěli změnu. Chtějí jinou komunikaci radnice s občany a větší zájem o místní lidi. Tady se tyhle věci zanedbávaly. Pro nás je to zadostiučinění, ale i velký závazek, čeká nás strašně moc práce a bude to chvilku trvat. Ale byli bychom rádi, kdyby se o Božím Daru začalo mluvit pozitivně,“ řekl dnes po sečtení hlasů lídr vítězné kandidátky Jakub Čáslavský. Dosavadní starosta Jan Horník dnes telefon nezvedl.
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„Děkujeme našim občanům, že řekli svůj názor a že hlavně přišli k volbám, aby řekli, co vlastně od budoucnosti naší obce očekávají. Účast je skvělá, je to víc než v minulých volbách, je to názor obyvatel, děkujeme,“ řekla Martina Poštová, která byla silným hlasem dosavadní opozice a získala společně s Jakubem Červenkou ze stejného sdružení nejvíce hlasů.
V minulých volbách kandidovala tři uskupení. Náš domov Boží Dar v čele se starostou Horníkem tehdy zvítězil se ziskem 55,11 procenta hlasů a čtyř zastupitelských mandátů. Uskupení SNK Boží Dar získalo tři zastupitelská křesla díky zisku 42,3 procenta hlasů voličů. Třetí uskupení mělo na kandidátce jedinou osobu, která získala 18,08 procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostala.
Letos v červenci na zastupitelské mandáty rezignovali tři opoziční zastupitelé, právě Poštová, Ondřej Čáslavský a Ondřej Vank (zvoleni za SNK Boží Dar 2022). Počet členů nejvyššího orgánu města se doplnit nepodařilo, a tak vedení města mohlo rozhodovat jen omezeně. Přesto rozhodlo o některých zásadních krocích, které byly terčem kritiky.