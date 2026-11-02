Soud rozhodnutí v pondělí vyvěsil na úřední desce. Protože na volby v Kraslicích byla jen jedna stížnost, nové zastupitelstvo se může sejít.
„Navrhovatelka založila pochybnosti o správnosti výsledků ve volebních okrscích číslo 2 a 3 na vyšším podílu hlasů pro volební stranu 1 (ANO) oproti jejímu celoměstskému podílu. Žádnou konkrétní chybu při sčítání nebo zaznamenávání hlasů však neuvedla. Rozdílné podíly hlasů v jednotlivých volebních okrscích samy o sobě nesvědčí o nesprávnosti volebních výsledků,“ uvedl v rozhodnutí soud.
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„Navrhovatelkou tvrzené skutečnosti tak ani ve vzájemné souvislosti nepředstavují zvlášť významnou indicii nesprávného zjištění výsledků hlasování. Navrhovatelka sama uvedla, že existenci konkrétní chyby netvrdí, a požádala o kontrolu volebních podkladů,“ uvedl soud.
V Kraslicích v říjnových komunálních volbách vyhrálo hnutí ANO, které získalo 27,98 procenta hlasů a pět mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Druhé skončilo sdružení Patrioti Kraslice, které získalo tři mandáty, na třetím místě skončilo sdružení Hlas pro Kraslice, které bude mít dvě místa v zastupitelstvu.
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Stejné zastoupení pak získaly i sdružení Společně pro změnu a Svobodné občanské sdružení - SOS Kraslice. Jedno místo získala Volba pro Kraslice s podporou VOK.
Plzeňský krajský soud eviduje 15 stížností na volby z Karlovarského kraje, z některých obcí a měst přišlo i více stížností. Například z Hazlova přišly stížnosti čtyři.