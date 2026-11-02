Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Hledaná žena se sama přihlásila

„Chebští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek.
Podle videozáznamu pořízeného mužem, jehož podezřelá oslovila, nabízela 800 korun za hlas, který by v komunálních volbách připadl hnutí Naše Česko. Stačilo vyfotit za plentou volební lístek s náležitě zakroužkovanou kandidátkou.
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Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Policie hledá ženu z videa
Pátrání po čtyřiatřicetileté ženě, již na videozáznamu poznal i lídr mariánskolázeňské kandidátky Naše České Samuel Zabolotný, policisté vyhlásili 22. října. Souhlas se zadržením vydalo Okresní státní zastupitelství v Chebu.
V souvislosti s případem padla i dvě trestní oznámení. Jedno podal sám Zabolotný, který celou kauzu vnímá jako pokus o diskreditaci hnutí i jeho samotného. Druhé pak mariánskolázeňská pirátka Žaneta Pivcová.
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Za plentou vyfotíte lístek a dostanete za to peníze. Policie šetří kupčení s hlasy
Podle trestního zákoníku hrozí ženě v případě prokázání viny trest šest měsíců až tři roky vězení.