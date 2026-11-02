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Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Hledaná žena se sama přihlásila

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  16:12
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Fotolia

Na oddělení hospodářské kriminality v Chebu se v pondělí osobně dostavila čtyřiatřicetiletá žena, po níž kriminalisté pátrali v souvislosti s podezřením z kupčení s hlasy v komunálních volbách v Mariánských Lázních. Policisté ji na místě zadrželi.

„Chebští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek.

Podle videozáznamu pořízeného mužem, jehož podezřelá oslovila, nabízela 800 korun za hlas, který by v komunálních volbách připadl hnutí Naše Česko. Stačilo vyfotit za plentou volební lístek s náležitě zakroužkovanou kandidátkou.

Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Policie hledá ženu z videa

Pátrání po čtyřiatřicetileté ženě, již na videozáznamu poznal i lídr mariánskolázeňské kandidátky Naše České Samuel Zabolotný, policisté vyhlásili 22. října. Souhlas se zadržením vydalo Okresní státní zastupitelství v Chebu.

V souvislosti s případem padla i dvě trestní oznámení. Jedno podal sám Zabolotný, který celou kauzu vnímá jako pokus o diskreditaci hnutí i jeho samotného. Druhé pak mariánskolázeňská pirátka Žaneta Pivcová.

Za plentou vyfotíte lístek a dostanete za to peníze. Policie šetří kupčení s hlasy

Podle trestního zákoníku hrozí ženě v případě prokázání viny trest šest měsíců až tři roky vězení.

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