Jihočeský hejtman Martin Kuba ve čtvrtek večer veřejně pohrozil vlastnímu zastupiteli Samuelu Zabolotnému vyloučením, pokud dřívější dohodu nedodrží a koalici s ANO podpoří.
„Takhle to prostě nejde. V Našem Česku musí platit podaná ruka. Když někdo něco podepíše, tak to prostě má platit. Proto s postupem pana Zabolotného nesouhlasím a stejný postoj mají i kolegové z předsednictva hnutí. Vyzýváme ho, aby jednání s ANO ukončil a vrátil se k partnerům, kterým dal svůj podpis,“ napsal na svém Facebooku Kuba.
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„Jestli se pan Zabolotný rozhodne koalici s ANO podpořit, budeme se s ním muset rozloučit.“ Kuba zmiňuje navíc to, že Zabolotný svůj krok s druhým zastupitelem zvoleným za NČ nekonzultoval a že Tomáš Foustka koalici s ANO odmítá a drží se toho, co podepsal.
Zabolotný se brání tím, že Kuba nezná všechny okolnosti. Odmítl také, že by jednal za zády svého kolegy z hnutí Tomáše Foustky, a dodal, že první memorandum o spolupráci s hnutím ANO a Změnou pro Mariánské Lázně podepsal za NČ už v neděli 11. října s tím, že si ještě vyslechne nabídky dalších stran.
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Jenže v úterý 13. října podepsal další Dohodu o společném postupu při jednání o vytvoření koalice. Kromě hnutí NČ ji podepsali Starostové a nezávislí, koalice ODS a KDU-ČSL a uskupení Za lepší Mariánské Lázně. Ti nyní odcházejí do opozice, někteří jednání Zabolotného označují za zradu.
„Ano, podepsal jsem, nepopírám. Tato dohoda však ve svém článku III, odstavci 2 výslovně počítá s možností jednání s dalšími politickými subjekty. A přesně v souladu s tímto ustanovením jsem hned následující den ostatní partnery informoval, že taková jednání probíhají. Nic jsem netajil a jednal jsem otevřeně,“ uvedl Zabolotný.
Podaná ruka má podle něj jistě svou hodnotu. „Stejně tak ale platí, že podepsaná dohoda se má respektovat v celém svém znění, nikoliv pouze v těch ustanoveních, která se právě hodí. Mé rozhodnutí je ve prospěch Mariánských Lázní, za kterým si stojím,“ dodal.
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Ve středu 14. října večer pak dosavadní starosta Mariánských Lázní, lídr kandidátky ANO a zároveň náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík na Facebooku oznámil definitivní dohodu mezi ANO, Změnou pro Mariánské Lázně a hnutím Naše Česko.
„Se Samuelem jsme měli vždy podobný pohled na rozvoj Mariánských Lázní i na to, jak by mělo město fungovat a být vedeno. Naše politické cesty se na čas rozešly. Jsem ale rád, že jsme znovu našli společnou řeč, protože naše představy o budoucnosti Mariánských Lázní se v tom podstatném nikdy nerozcházely. A věřím, že člověk by měl dostat prostor ukázat, že za svými rozhodnutími stojí a že mu jde především o naše město,“ dodal Hurajčík.