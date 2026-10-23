Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Policie hledá ženu z videa

Video natočil muž, kterému hledaná Ferková, na niž Okresní státní zastupitelství v Chebu vydalo předběžný souhlas se zadržením, s nabídkou volala. Ženu, která údajně dříve pracovala jako prodavačka v marketu, na záznamu poznal i lídr kandidátky Naše Česko Samuel Zabolotný.
Případem možného kupčení s hlasy se zabývají policisté z oddělení hospodářské kriminality. V souvislosti s tím padla hned dvě trestní oznámení. Jedno podal sám Zabolotný, druhé mariánskolázeňská pirátka Žaneta Pivcová.
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Za plentou vyfotíte lístek a dostanete za to peníze. Policie šetří kupčení s hlasy
„S autorem videa, který se nám ozval, jsem se sešla, zkontrolovala čas, datum a podobně. Také jsme podali k plzeňskému krajskému soudu návrh na zneplatnění voleb,“ podotkla Pivcová.
Čtyřiatřicetiletá Gabriela Ferková má hubenou postavu, vysoká je asi 175 centimetrů. Má černé vlnité vlasy a hnědé oči.
V přibližně čtyřminutovém záznamu, jehož je Ferková hlavní aktérkou, dává hledaná žena návod, jak postupovat, aby byly peníze za hlas vyplacené. Stačilo za plentou vyfotit hlasovací lístek se zaškrtnutou kandidátkou Naše Česko.
Samuel Zabolotný považuje celou kauzu za snahu o diskreditaci jak jeho, tak politického uskupení, jehož byl lídrem.