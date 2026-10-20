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Za plentou vyfotíte lístek a dostanete za to peníze. Policie šetří kupčení s hlasy

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  15:12

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Možné kupčení s volebními hlasy šetří kriminalisté v Mariánských Lázních. Prověřují obvinění, podle něhož mladá žena za finanční odměnu organizovala hlasování ve prospěch politického hnutí Naše Česko. Klíčovým důkazem má být videozáznam z volebního víkendu, na němž byl vidět i ženin obličej, jak tvrdí zvolený zastupitel Samuel Zabolotný.

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Podle Samuela Zabolotného, zvoleného do zastupitelstva za Naše Česko, jde o snahu jej zdiskreditovat a vydírat. Podal proto trestní oznámení. Kromě něj podali podnět k prošetření situace i mariánskolázeňští Piráti.

„Můžeme potvrdit, že jsme přijali oznámení o možném kupčení s hlasy na Chebsku týkající se voleb do zastupitelstev obcí. Věcí se zabývají chebští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality, kteří prověřují veškeré okolnosti tohoto oznámení,“ řekl Jan Bílek, mluvčí karlovarských policistů.

Mariánskolázeňský místostarosta Samuel Zabolotný hovoří při odhalení sochy Over the Earth (Nad Zemí) světoznámého sochaře Tonyho Cragga v Mariánských Lázních. (26. dubna 2024)

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Samuel Zabolotný redakci potvrdil, že informaci o možném kupčení s hlasy dostal už v sobotu 10. října, kdy jej autor videa kontaktoval a chtěl se sejít.

Podle politika na zhruba čtyřminutovém záznamu žena detailně popisuje, jak vyfotit volební lístek a pořídit tak důkaz z hlasování za plentou, na jehož základě by pak došlo k vyplacení peněz. Zabolotný uvedl, že peníze nabízela bývalá prodavačka obchodu Penny market, jejíž obličej na záznamu rozpoznal.

Zabolotný schůzku odmítl a autora vyzval, aby věc oznámil policii. „Někdo kazí vaše jméno a uplácí lidi pro hlasy pro vás. Věřím, že to není z vaší hlavy. Dávejte na to pozor,“ napsal zastupiteli Zabolotnému autor videa.

V další zprávě uvedl, že se jedná o 800 korun za jeden hlas pro Naše Česko. „Obraťte se na PČR. Je to vaše občanská povinnost. Nebo mi pošlete screeny, já tam zajedu,“ vyzval několikrát v průběhu konverzace Zabolotný. „OK. Jdu to dát na policii. Furt máš šanci to stopnout nebo se po...eš z toho. Za 10 minut vyjíždím,“ odpověděl autor videa. Policisty však neinformoval.

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Podle Zabolotného je podezřelé, že někdo zavolá chvíli před koncem voleb a chce se sejít. „Já ho pošlu na policii, protože to považuji za závažné, on tam nedojde a jen několik dnů po sestavení koalice s ANO v Mariánských Lázních se to objeví na Instagramu. Já jsem hned v sobotu 17. října všechny podklady poslal na hospodářskou kriminálku a v pondělí 19. ráno jsem věc oznámil na státním zastupitelství v Chebu. Celá ta věc má náznaky pomluvy, hanobení jména, vydírání. Myslím, že mne někdo chce zdiskreditovat. Ovšem pokud je to celé pravda, tak to navíc narušuje integritu voleb,“ řekl Zabolotný.

Zároveň odmítl, že by koalice s ANO vedla k jeho vyloučení z hnutí Naše Česko. „Nikdy jsem členem Naše Česko nebyl, jen jsem za něj kandidoval. Aktuálně jsem bez politické příslušnosti. S panem Kubou komunikuji, jsem v kontaktu i s druhým zvoleným zastupitelem za Naše Česko Tomášem Foustkou, který pravděpodobně půjde do koalice s námi,“ vysvětlil.

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Trestní oznámení v souvislosti s možným kupčením s hlasy podali i mariánskolázeňští Piráti. Potvrdil to bývalý pirátský starosta Martin Kalina. „Nějak se k nám dostalo to video, které je údajným důkazem kupčení s hlasy, a naše členka Žaneta Pivcová se toho chytla a podala trestní oznámení. Víc o tom nevím,“ řekl.

Žaneta Pivcová následně upřesnila, že trestní oznámení Piráti podali ve čtvrtek večer 15. října, když si ověřili jeho pravost. „S autorem, který se nám ozval, jsem se sešla, zkontrolovala čas, datum a podobně. Také jsme podali k plzeňskému krajskému soudu návrh na zneplatnění voleb. Protože to, co se stalo, je vážná věc, a pokud k tomu opravdu došlo, nevím, jakou důvěru by takové zastupitelstvo mohlo mít do budoucna. Není to o nějakých osobních sporech, my jako Piráti z toho asi profit mít nebudeme. Spíš jde o lidi, aby neztratili důvěru,“ doplnila.

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Návrh na zneplatnění komunálních voleb je možné podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků příslušnému krajskému soudu. Ten pak musí zpravidla do 20 dnů vydat verdikt. Konání ustavujícího zasedání zastupitelstva se odkládá až do pravomocného rozhodnutí soudu.

Jak v úterý uvedl Jakub Štverák, mluvčí Krajského soud v Plzni, ani jeden ze dvou senátů, který se podobnými oznámení zabývá, zatím stížnost z Mariánských Lázních na stole nemá. „To ovšem neznamená, že nemůže být podaná. Jen možná ještě leží na podatelně a neprošla řádným justičním kolečkem,“ podotkl Štverák.

Případné rozhodnutí krajského soudu nechtěl jeho mluvčí předjímat. „Kupčení hlasy neznamená automaticky zrušení voleb. Pokud by ale soud shledal, že k němu skutečně došlo, znamenalo by to zejmě postih pro stranu či kandidáta,“ naznačil pouze.

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