Z Františkových Lázní k soudu postupně dorazily námitky proti platnosti voleb a také návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidáta. Soudci budou posuzovat volby i v dalším světoznámém lázeňském městě, a to v Mariánských Lázních.
Tam navíc policie řeší i podezření na možné kupčení s volebními hlasy. Žena podle oznamovatelů nabízela 800 korun za hlas pro jednu stranu, přičemž její prohřešek je zaznamenaný i na videu.
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Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Policie hledá ženu z videa
„S autorem videa, který se nám ozval, jsem se sešla, zkontrolovala čas, datum a podobně. Také jsme podali k plzeňskému krajskému soudu návrh na zneplatnění voleb,“ podotkla pirátka Žaneta Pivcová, která také podala trestní oznámení.
Trestní oznámení podal také bývalý mariánskolázeňský místostarosta Samuel Zabolotný, kterého se kauza údajného kupčení s hlasy bytostně týká.
Policisté kvůli této kauze potřebují mluvit s Gabrielou Ferkovou. Právě ona totiž podle videonahrávky měla nabízet peníze za hlas peníze. V úterý odpoledne bylo její jméno stále v databázi lidí, po kterých policisté pátrají.
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Chybné hlasy pak chtějí na základě podnětu Petra Ajšmana přepočítat v Toužimi. Současně žádá také o přezkum hlasování v jednotlivých okrscích. „Máme pochybnosti. Nesedí nám počty hlasů pro naši koalici,“ doplnil zmocněnec Srdcem pro Toužim.
Stížnosti ohledně voleb řešil i Nejvyšší správní soud v Brně. Ten zamítl už čtyři. Jedna ze zamítnutých stížností ke komunálním volbám se týkala obce Poustka na Chebsku.
Plzeňský krajský soud má ze zákona na rozhodnutí lhůtu 20 dnů od lhůty, kdy mohli lidé podněty k volbám podávat. Ta vypršela na sklonku minulého týdne. Dokud soudci nerozhodnou, v obcích, městech a městských obvodech se zpochybněnými výsledky voleb nemohou svolat ustavující zasedání nového zastupitelstva.